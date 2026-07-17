کیرالہ وقف بورڈ معاملہ: ہائی کورٹ کے عبوری حکم کے خلاف ریاستی حکومت سپریم کورٹ پہنچ گئی
سپریم کورٹ نے درخواست پر آئندہ ہفتے سماعت کرنے پر اتفاق کیا اور امکان ہے کہ معاملہ 20 جولائی کو سماعت کے لیے درج ہوگا۔
By Sumit Saxena
Published : July 17, 2026 at 2:49 PM IST
نئی دہلی: کیرالہ حکومت نے کیرالہ ہائی کورٹ کے اس عبوری حکم کو سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا ہے، جس میں ریاستی وقف بورڈ کو اہم فیصلے لینے، بڑے مالی اخراجات کرنے اور پالیسی نوعیت کے فیصلے کرنے سے روک دیا گیا تھا۔
جمعہ کو یہ معاملہ چیف جسٹس آف انڈیا جسٹس سوریہ کانت کی سربراہی میں قائم بینچ، جس میں جسٹس جوی مالیا باگچی اور جسٹس وی موہنا بھی شامل تھے، کے سامنے فوری سماعت کے لیے پیش کیا گیا۔ سپریم کورٹ نے درخواست پر آئندہ ہفتے سماعت کرنے پر اتفاق کیا ہے اور امکان ہے کہ یہ معاملہ 20 جولائی کو سماعت کے لیے درج ہوگا۔
واضح رہے کہ رواں ماہ کے آغاز میں کیرالہ ہائی کورٹ نے وقف بورڈ کی موجودہ تشکیل کو چیلنج کرنے والی متعدد مفادِ عامہ کی درخواستوں (پی آئی ایل) کی سماعت کے دوران عبوری حکم جاری کیا تھا۔ عدالت نے ہدایت دی تھی کہ جب تک ان درخواستوں پر حتمی فیصلہ نہیں ہو جاتا، وقف بورڈ کوئی بڑا انتظامی یا پالیسی فیصلہ نہیں کرے گا، نہ ہی کسی بڑے سرمایہ جاتی منصوبے یا مالی اخراجات کی منظوری دے سکے گا، الا یہ کہ عدالت سے پیشگی اجازت حاصل کی جائے۔
ہائی کورٹ نے اپنے ابتدائی مشاہدے میں کہا تھا کہ وقف بورڈ کی موجودہ تشکیل بادی النظر میں وقف (ترمیمی) ایکٹ 2025 کی دفعہ 14 کے مطابق نہیں دکھائی دیتی۔ اس دفعہ کے تحت ہر ریاستی وقف بورڈ میں کم از کم دو غیر مسلم اراکین کی شمولیت لازمی قرار دی گئی ہے۔ عدالت نے مزید حکم دیا تھا کہ عبوری مدت کے دوران کیرالہ وقف بورڈ ریاستی حکومت کے اس جوائنٹ سکریٹری کی نگرانی اور انتظامی سپروژن میں کام کرے گا جو وقف امور کے ذمہ دار ہیں۔
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کیرالہ حکومت نے سپریم کورٹ میں دائر اپنی درخواست میں ہائی کورٹ کے اس عبوری حکم کو چیلنج کرتے ہوئے اس پر نظرثانی کی استدعا کی ہے۔ اب سپریم کورٹ آئندہ ہفتے اس معاملے کی سماعت کرے گی، جہاں یہ طے ہوگا کہ ہائی کورٹ کا عبوری حکم برقرار رہے گا یا اس میں کوئی تبدیلی کی جائے گی۔