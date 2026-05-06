کیرالہ میں کانگریس لیجسلیچر پارٹی میٹنگ، اگلے وزیر اعلی کا فیصلہ کیا جائے گا، یہ لیڈر دوڑ میں ہیں شامل
کانگریس 10 سال بعد کیرالہ میں اقتدار میں واپس آئی ہے اور کئی رہنما وزیر اعلیٰ کےعہدے کے امیدوار کے طور پر سامنے آئے ہیں۔
Published : May 6, 2026 at 10:56 PM IST
ترواننت پورم: سال 2026 کے کیرالہ اسمبلی انتخابات میں اپنی جیت کے بعد کانگریس پارٹی اگلے وزیر اعلی کے انتخاب کو لے کر جوڑ رہی ہے۔ کانگریس لیجسلیچر پارٹی کی میٹنگ جمعرات کو صبح گیارہ بجے ترواننت پورم میں کیرالہ پردیش کانگریس کمیٹی کے ہیڈ کوارٹر اندرا بھون میں طلب کی گئی ہے۔ یہ میٹنگ قانون ساز پارٹی کے لیڈر کا انتخاب کرے گی۔
قانون ساز پارٹی کے اجلاس کی نگرانی آل انڈیا کانگریس کمیٹی (اے آئی سی سی) کے مبصر مکل واسنک اور اجے ماکن کریں گے۔ دونوں مبصرین بدھ کی دوپہر ترواننت پورم پہنچے۔ پارٹی ہائی کمان نے انہیں ریاست کے نئے لیڈر کا انتخاب کرنے کی ذمہ داری سونپی ہے۔
پارٹی ذرائع کے مطابق لیگی رہنما کا انتخاب طے شدہ عمل کے ذریعے کیا جائے گا۔ قانون ساز پارٹی کی ابتدائی میٹنگ کے بعد مبصرین انفرادی طور پر نومنتخب ارکان اسمبلی کے خیالات جانیں گے تاکہ ان کی ترجیحات کا اندازہ لگایا جا سکے۔ اس کے بعد نئی دہلی میں کانگریس قیادت کو تفصیلی رپورٹ پیش کی جائے گی۔ روایت کے مطابق، ایم ایل ایز سے توقع کی جاتی ہے کہ وہ کانگریس ہائی کمان کو حتمی فیصلہ کرنے کا اختیار دیں گے۔ دہلی میں فیصلہ ہونے کے بعد قانون ساز پارٹی منتخب لیڈر کی باضابطہ منظوری کے لیے دوبارہ ملاقات کرے گی۔
یونائیٹڈ ڈیموکریٹک فرنٹ (یو ڈی ایف) کے اہم حلقوں، انڈین یونین مسلم لیگ، کیرالہ کانگریس کے دونوں دھڑوں، آر ایس پی اور دیگر اتحادیوں کے ساتھ بھی مشاورت کی توقع ہے تاکہ حکومت بنانے سے پہلے اتحاد کے اندر اتفاق رائے کو یقینی بنایا جا سکے۔ کانگریس نے اس بار کیرالہ میں 63 اسمبلی سیٹیں جیتی ہیں۔ کچھ آزاد ایم ایل ایز نے بھی پارٹی کی حمایت کی ہے۔