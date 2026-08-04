ای-20 پٹرول کے خلاف کیجریوال کا مارچ روک دیا گیا، وزیر اعظم کی رہائش گاہ جانے کی اجازت دینے سے دہلی پولیس کا انکار
پولیس کی جانب سے مارچ روکے جانے کے بعد کیجریوال، منیش سسودیا اور دیگر عآپ رہنما فیروز شاہ روڈ پر دھرنے پر بیٹھ گئے۔
Published : August 4, 2026 at 6:31 PM IST
نئی دہلی : عام آدمی پارٹی (اے اے پی) کے قومی کنوینر اور سابق وزیر اعلیٰ دہلی اروند کیجریوال کو منگل کے روز اس وقت دہلی پولیس نے روک دیا جب وہ ای-20 (ایتھانول ملا ہوا پٹرول) کے خلاف وزیر اعظم نریندر مودی کی رہائش گاہ تک مارچ کی قیادت کر رہے تھے۔ کیجریوال کا کہنا تھا کہ وہ 2.3 لاکھ سے زائد شہریوں کی دستخط شدہ عرضداشتیں وزیر اعظم کو پیش کرنا چاہتے ہیں۔
پولیس کی جانب سے مارچ روکے جانے کے بعد کیجریوال، منیش سسودیا اور دیگر اے اے پی رہنما فیروز شاہ روڈ پر دھرنے پر بیٹھ گئے۔ اس موقع پر کیجریوال نے کہاکہ "ہم دہشت گرد نہیں ہیں، ہم صرف وزیر اعظم سے ای-20 پٹرول کے مسئلے پر ملاقات کرنا چاہتے ہیں۔" دہلی پولیس نے وضاحت کی کہ وزیر اعظم کی رہائش گاہ کے اطراف بھارتیہ ناگرک سرکشا سنہتا (بی این ایس ایس) کی دفعہ 163 نافذ ہے، اس لیے کسی بھی قسم کے مارچ کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔
پولیس کا یہ بھی کہنا تھا کہ عام آدمی پارٹی نے اس مارچ کے لیے پیشگی اجازت حاصل نہیں کی تھی۔ مارچ سے قبل جاری کیے گئے اپنے ویڈیو پیغام میں کیجریوال نے الزام لگایا کہ حکومت امریکہ کے دباؤ میں آ کر بڑی مقدار میں ایتھانول خرید رہی ہے، جس کی وجہ سے عام لوگوں کی گاڑیاں خراب ہو رہی ہیں اور ان کا مائلیج بھی کم ہو رہا ہے۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ ان کے ساتھ ایسے سو سے زائد افراد موجود ہیں جن کی گاڑیاں ای-20 پٹرول استعمال کرنے کے بعد متاثر ہوئی ہیں۔
وہیں کیجریوال نے حکومت کے سامنے تین مطالبات بھی رکھے۔ انہوں نے کہا کہ پٹرول پمپوں پر عام پٹرول اور ای-20 دونوں کا متبادل دستیاب ہو، ای-20 پٹرول کی قیمت عام پٹرول سے کم رکھی جائے اور پٹرول کی قیمت 84 روپے فی لیٹر سے کم کی جائے۔
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دوسری جانب مرکزی حکومت کا مؤقف ہے کہ ایتھانول بلینڈڈ پٹرول پروگرام (ای بی پی) ایک مرحلہ وار، سائنسی بنیادوں پر تیار کیا گیا منصوبہ ہے، جس میں نیتی آیوگ، آٹوموبائل کمپنیوں، آئل مارکیٹنگ کمپنیوں، آٹوموٹیو ریسرچ ایسوسی ایشن آف انڈیا (اے آر اے آئی)، سوسائٹی آف انڈین آٹوموبائل مینوفیکچررز (ایس آئی اے ایم) اور دیگر تکنیکی اداروں سے مشاورت کی گئی ہے۔