وزیراعظم مودی کی ڈگری کیس: ’کیجریوال درخواست گزار نہیں، جواب دہندہ تھے‘، 25 ہزار روپے جرمانے کو گجرات ہائیکورٹ میں چیلنج کیا
سنگھوی نے ہائیکورٹ کی توجہ اس جانب بھی مبذول کرائی کہ اروند کیجریوال اس معاملے میں اصل درخواست گزار نہیں بلکہ جواب دہندہ تھے۔
Published : September 2, 2026 at 4:18 PM IST
احمد آباد : وزیر اعظم نریندر مودی کی ڈگری سے متعلق معاملے میں عام آدمی پارٹی کے سربراہ اور دہلی کے سابق وزیر اعلیٰ اروند کیجریوال پر عائد 25 ہزار روپے کے جرمانے کو سینئر وکیل ابھیشک منو سنگھوی نے گجرات ہائیکورٹ میں چیلنج کردیا ہے۔ کیجریوال کی جانب سے عدالت میں پیش ہوتے ہوئے سنگھوی نے درخواست کی کہ نہ صرف جرمانہ ختم کیا جائے بلکہ سنگل جج کے سابقہ فیصلے میں کیجریوال کے بارے میں کیے گئے بعض تبصروں کو بھی حذف کیا جائے۔
سنگھوی نے ان تبصروں کو نامناسب، غیر ضروری اور قانونی طور پر غلط قرار دیا۔ سنگل جج کے سابقہ فیصلے میں کہا گیا تھا کہ متعلقہ ڈگری یونیورسٹی کی ویب سائٹ پر دستیاب ہے اور صورتحال واضح ہونے کے باوجود کیجریوال معاملے کو آگے بڑھاتے رہے۔ تاہم سنگھوی نے ہائیکورٹ کے سامنے اس مؤقف کی تردید کی۔ ان کا کہنا تھا کہ متعلقہ ڈگری اب بھی یونیورسٹی کی ویب سائٹ پر دستیاب نہیں ہے۔
انہوں نے عدالت کی توجہ اس جانب بھی مبذول کرائی کہ اروند کیجریوال اس معاملے میں اصل درخواست گزار نہیں بلکہ جواب دہندہ تھے۔ اس لیے یہ کہنا کہ انہوں نے خود مقدمہ جاری رکھا، حقائق کے مطابق نہیں ہے۔ سنگھوی نے مزید دلیل دی کہ ڈگری سے متعلق معلومات حاصل کرنے کے لیے جس آر ٹی آئی (آر ٹی آئی) کا حوالہ دیا گیا، وہ بھی کیجریوال نے داخل نہیں کی تھی۔
ان کے مطابق مرکزی اطلاعاتی کمیشن (سی آئی سی) نے اس معاملے میں ازخود کارروائی شروع کی تھی اور کیجریوال نے خود ڈگری سے متعلق معلومات حاصل کرنے کے لیے کوئی آر ٹی آئی درخواست نہیں دی تھی۔ سنگھوی نے کہا کہ چونکہ کیجریوال اصل درخواست گزار ہی نہیں تھے، اس لیے ان کے بارے میں یہ کہنا درست نہیں کہ وہ اس معاملے کو مسلسل آگے بڑھا رہے تھے۔
کیجریوال کے وکیل نے عدالت سے مطالبہ کیا کہ ان پر عائد 25 ہزار روپے جرمانہ بھی ختم کیا جائے، کیونکہ ان کے مطابق جرمانہ عائد کرنے کی کوئی مناسب قانونی بنیاد موجود نہیں تھی۔ سنگھوی نے مؤقف اختیار کیا کہ ایسے شخص کو جرمانہ کرنا جس نے نہ اصل درخواست دائر کی اور نہ ہی متعلقہ آر ٹی آئی داخل کی، غیر منصفانہ اور غیر ضروری ہے۔ انہوں نے عدالت سے یہ بھی درخواست کی کہ سنگل جج کے فیصلے میں کیجریوال کے خلاف کیے گئے متعلقہ تبصروں کو ختم کیا جائے۔
یہ بھی پڑھیں: کیا ہانیہ عامر بادشاہ اور رکھی کے طلاق کی وجہ بنی؟ شادی کے پانچ ماہ بعد ریپرکی بیوی سے علیحدگی کے بعد مداحوں کا رد عمل
سنگھوی کے دلائل مکمل ہونے کے بعد مرکزی حکومت کی جانب سے پیش ہونے والے وکیل نے اپنا مؤقف پیش کرنے کے لیے عدالت سے مزید وقت طلب کیا۔ گجرات ہائیکورٹ نے معاملے کی مزید سماعت 2 ستمبر کو مقرر کی ہے۔ اس طرح وزیراعظم نریندر مودی کی تعلیمی ڈگری سے متعلق طویل عرصے سے جاری قانونی تنازع میں اب توجہ اس سوال پر مرکوز ہوگئی ہے کہ کیا کیجریوال پر جرمانہ اور ان کے خلاف کیے گئے تبصرے قانونی طور پر برقرار رہ سکتے ہیں، جبکہ ان کے وکیل کا مؤقف ہے کہ وہ اصل درخواست گزار ہی نہیں تھے۔