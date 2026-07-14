ای 20 پیٹرول پر اروند کیجریوال کا مودی حکومت کے خلاف محاذ: پیٹرول کی قیمت میں کمی کا مطالبہ، سونم وانگچک کی حمایت کا اعلان
کیجریوال نے مطالبہ کیا کہ ملک کے تمام پیٹرول پمپوں پر عام پیٹرول اور ای-20 پیٹرول دونوں دستیاب ہوں تاکہ صارفین ایندھن کا انتخاب کرسکیں۔
Published : July 14, 2026 at 6:56 PM IST
نئی دہلی: عام آدمی پارٹی (اے اے پی) کے قومی کنوینر اروند کیجریوال نے ای-20 (E20) پیٹرول کے مسئلہ پر مرکزی حکومت کے خلاف ملک گیر مہم کا آغاز کرتے ہوئے وزیر اعظم نریندر مودی کو ایک خط لکھا ہے، جس میں عوامی شکایات کا حوالہ دیتے ہوئے دو اہم مطالبات پیش کیے گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اگر حکومت ای-20 پیٹرول کو فروغ دینا چاہتی ہے تو عوام کو اپنی پسند کے مطابق عام پیٹرول یا ای-20 پیٹرول میں سے کسی ایک کے انتخاب کا حق بھی دیا جانا چاہیے۔
کیجریوال نے مطالبہ کیا کہ ملک کے تمام پیٹرول پمپوں پر عام پیٹرول اور ای-20 پیٹرول دونوں دستیاب ہوں تاکہ صارفین اپنی گاڑی کی ضرورت کے مطابق ایندھن کا انتخاب کر سکیں۔ ان کا کہنا تھا کہ بہت سے گاڑی مالکان ای-20 استعمال نہیں کرنا چاہتے، اس لیے انہیں متبادل سے محروم نہیں کیا جانا چاہیے۔ انہوں نے دوسرا اہم مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ اگر ای-20 پیٹرول سے گاڑیوں کی مائلیج کم ہوتی ہے تو اس کی قیمت بھی عام پیٹرول سے کم ہونی چاہیے۔ ان کے مطابق کم فاصلے کے لیے زیادہ ایندھن خرچ ہونا براہ راست صارفین پر اضافی مالی بوجھ ڈالتا ہے، اس لیے حکومت کو اس قیمت پر نظر ثانی کرنی چاہیے۔
اروند کیجریوال نے دعویٰ کیا کہ گزشتہ چند روز کے دوران انہوں نے مختلف پیٹرول پمپوں اور سروس سینٹروں پر جا کر عوام سے ملاقات کی، جہاں لوگوں نے شکایت کی کہ ای-20 پیٹرول کے استعمال سے نہ صرف گاڑیوں کی مائلیج متاثر ہو رہی ہے بلکہ بعض گاڑیوں کے انجن اور دیگر پرزوں میں بھی تکنیکی مسائل پیدا ہو رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جمہوری نظام میں حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ عوام کی آواز سنے۔ اسی مقصد سے انہوں نے وزیر اعظم سے ملاقات کے لیے وقت مانگا ہے تاکہ عوامی خدشات اور ای-20 پیٹرول سے متعلق تکنیکی سوالات براہ راست ان کے سامنے رکھے جا سکیں۔
کیجریوال نے اعلان کیا کہ عام آدمی پارٹی نے ای-20 پیٹرول کے خلاف ملک گیر آن لائن دستخطی مہم بھی شروع کی ہے۔ اس مہم کے ذریعے شہری نہ صرف اپنے دستخط درج کر سکتے ہیں بلکہ اگر ان کی گاڑی کی مائلیج کم ہوئی ہو یا ای-20 کی وجہ سے کوئی تکنیکی خرابی پیدا ہوئی ہو تو وہ اپنی شکایت بھی درج کر سکتے ہیں۔ دریں اثنا، اروند کیجریوال نے دہلی کے جنتر منتر پر جاری کاکروچ جنتا پارٹی (سی جے پی) کے احتجاج کی حمایت کا بھی اعلان کیا۔
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انہوں نے کہا کہ وہ جمعرات شام پانچ بجے احتجاجی مقام پر پہنچ کر غیر معینہ مدت کی بھوک ہڑتال پر بیٹھے سماجی کارکن سونم وانگچک سے ملاقات کریں گے اور امتحانی نظام میں اصلاحات، پرچہ لیک کے خلاف کارروائی اور مرکزی وزیر تعلیم دھرمیندر پردھان کے استعفے کے مطالبات کی حمایت کریں گے۔ کیجریوال نے سونم وانگچک کی بگڑتی ہوئی صحت پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے انہیں "قوم کا قیمتی سرمایہ" قرار دیا اور کہا کہ ان کی صحت کا تحفظ حکومت کی ذمہ داری ہے۔