ای 20 پیٹرول پر اروند کیجریوال کا سوال، صارفین کی شکایات سننے کے لیے پیٹرول پمپ پہنچ گئے: مائلیج میں کمی اور انجن کے مسائل کا دعویٰ
کیجریوال نے کہاکہ حکومت کی جانب سے کیے جانے والے دعوے "سفید جھوٹ" ہیں، عوام کو عملی طورپر مختلف مشکلات کا سامنا کرنا پڑرہا ہے۔
Published : July 11, 2026 at 8:54 PM IST
نئی دہلی : عام آدمی پارٹی (عآپ) کے قومی کنوینر اروند کیجریوال نے ہفتہ کے روز قومی دارالحکومت دہلی میں ایک پیٹرول پمپ اور سروس اسٹیشن کا دورہ کر کے ای 20 (E20) ایتھنول ملا پیٹرول کے استعمال سے متعلق صارفین کی شکایات کا جائزہ لیا۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ 20 فیصد ایتھنول ملا پیٹرول استعمال کرنے والے کئی گاڑی مالکان کو مختلف مسائل کا سامنا ہے۔
دورے کے دوران کیجریوال نے پیٹرول پمپ پر موجود صارفین سے براہِ راست گفتگو کی، سروس اسٹیشن کے ملازمین سے معلومات حاصل کیں، مختلف گاڑیوں کے انجنوں کا معائنہ کیا اور گاڑی مالکان سے ان کے تجربات معلوم کیے۔ بعد ازاں میڈیا سے بات کرتے ہوئے اروند کیجریوال نے کہا کہ ای 20 ایندھن کے بارے میں حکومت کے دعوے زمینی حقیقت سے مطابقت نہیں رکھتے۔
आज मैंने दिल्ली के एक पेट्रोल पंप और सर्विस स्टेशन पर जाकर ज़मीनी हक़ीक़त जानी। सरकार सफ़ेद झूठ बोल रही है। E20 के कारण गाड़ियों में सच में दिक्कतें आ रही हैं। आम लोग ethanol से बहुत दुखी हैं। लगभग सभी लोगों की माइलेज कम हुई है और बहुत गाड़ियों में ख़राबी की शिकायत हैं। pic.twitter.com/ygVqeQ52Zo— Arvind Kejriwal (@ArvindKejriwal) July 11, 2026
ان کا کہنا تھا کہ حکومت کی جانب سے کیے جانے والے دعوے "سفید جھوٹ" ہیں، کیونکہ عوام کو عملی طور پر مختلف مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ زیادہ تر گاڑی مالکان نے شکایت کی ہے کہ ای 20 پیٹرول استعمال کرنے کے بعد ان کی گاڑیوں کی مائلیج کم ہو گئی ہے اور کئی افراد نے انجن میں خرابیوں کی بھی شکایت کی ہے۔
کیجریوال نے کہاکہ "تقریباً تمام گاڑیوں کی مائلیج میں کمی آئی ہے اور متعدد گاڑیوں میں خرابیوں کی شکایات سامنے آ رہی ہیں۔" انہوں نے مزید کہا کہ صارفین کو درپیش مسائل کو نظر انداز کرنے کے بجائے حکومت کو چاہیے کہ وہ عوام کی شکایات کو سنجیدگی سے لے اور ان کا مناسب حل تلاش کرے۔
واضح رہے کہ گزشتہ ہفتے مرکزی حکومت نے سوشل میڈیا پر ای 20 ایتھنول بلینڈنگ پروگرام سے متعلق گردش کرنے والی مختلف خبروں اور دعوؤں کی تردید کرتے ہوئے ایک تفصیلی وضاحتی بیان جاری کیا تھا۔ حکومت نے ان دعوؤں کو گمراہ کن معلومات قرار دیتے ہوئے کہا تھا کہ ای 20 ایندھن سے انجن کو نقصان پہنچنے، گاڑیوں کی انشورنس منسوخ ہونے یا ماحولیات کو نقصان پہنچنے جیسے دعوے درست نہیں ہیں اور ان کی کوئی سائنسی بنیاد موجود نہیں ہے۔
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مرکزی حکومت کا کہنا ہے کہ ای 20 پروگرام کا مقصد خام تیل کی درآمدات میں کمی، کسانوں کی آمدنی میں اضافہ، ایتھنول کی پیداوار کو فروغ دینا اور ماحول دوست ایندھن کے استعمال کو بڑھانا ہے، جبکہ اپوزیشن جماعتیں اس پروگرام کے زمینی اثرات پر سوالات اٹھا رہی ہیں۔