امریکہ میں روسی تیل خریدنے والے ممالک پر 100 فیصد تک ٹیرف کی راہ ہموار: کیجریوال کا مودی حکومت پر سخت حملہ
امریکی سینیٹ نے 7 اگست کو 86-11 ووٹوں سے روس اور ایران پر نئی پابندیوں سے متعلق ایک وسیع بل منظور کیا۔
Published : August 8, 2026 at 3:16 PM IST
دہلی : عام آدمی پارٹی کے قومی کنوینر اور دہلی کے سابق وزیر اعلیٰ اروند کیجریوال نے امریکی سینیٹ کی جانب سے روسی تیل خریدنے والے ممالک پر 100 فیصد تک اضافی ٹیرف عائد کرنے کی اجازت دینے والے بل کی منظوری کے بعد وزیر اعظم نریندر مودی کی حکومت کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا ہے۔
امریکی سینیٹ نے 7 اگست کو 86-11 ووٹوں سے روس اور ایران پر نئی پابندیوں سے متعلق ایک وسیع بل منظور کیا، جس میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو ان ممالک پر بھاری ٹیرف عائد کرنے کا اختیار دیا گیا ہے جو روسی توانائی کی بڑی مقدار خریدتے ہیں۔ بھارت ان ممکنہ طور پر متاثر ہونے والے ممالک میں شامل ہے۔ تاہم یہ بات اہم ہے کہ 100 فیصد ٹیرف فی الحال خودکار طور پر نافذ نہیں ہوا ہے، بل کو مزید قانون سازی کے مراحل سے گزرنا ہوگا اور اس کے بعد صدر کو حاصل اختیار استعمال کرنے کا معاملہ سامنے آئے گا۔
اسی معاملے پر ردعمل ظاہر کرتے ہوئے اروند کیجریوال نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر ایک خبر شیئر کرتے ہوئے وزیر اعظم مودی پر الزام عائد کیا کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا اثر اب ہندوستانی حکومت کے چھوٹے بڑے فیصلوں میں بھی دکھائی دیتا ہے۔
کیجریوال نے اپنے بیان میں حکومت پر الزام لگایا کہ اس نے امریکہ کے سامنے ملک کے مفادات کو "قربان" کیا اور ٹرمپ کے سامنے مبینہ طور پر جھکنے کا نتیجہ اب ہندوستان کو بھگتنا پڑ رہا ہے۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ مودی حکومت ٹرمپ کے درست یا غلط ہر فیصلے کو قبول کرتی ہے اور اس کے باوجود امریکہ کی جانب سے ہندوستان کے خلاف اقدامات کیے جا رہے ہیں۔
کیجریوال کا یہ حملہ ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب روس سے ہندوستان کی تیل درآمدات واشنگٹن کے لیے مسلسل ایک اہم تنازع بنی ہوئی ہیں۔ امریکی قانون سازی کا بنیادی مقصد روسی توانائی کی آمدنی کو محدود کرنا ہے، جسے امریکی قانون ساز یوکرین جنگ کے لیے روس کی مالی صلاحیت سے جوڑتے ہیں۔
کیجریوال اس سے قبل بھی مرکز کی پالیسیوں، خصوصاً E20 یعنی پٹرول میں 20 فیصد ایتھنول ملانے کی پالیسی پر حکومت کو تنقید کا نشانہ بنا چکے ہیں۔ ان کا الزام رہا ہے کہ حکومت نے اس پالیسی کو ضروری بنیادی ڈھانچے اور گاڑیوں کی مطابقت کو یقینی بنائے بغیر نافذ کیا۔
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تازہ تنازع نے ایک بار پھر ہندوستان اور امریکہ کے تجارتی و سفارتی تعلقات، روسی تیل کی درآمدات اور نئی امریکی پابندیوں کے ممکنہ معاشی اثرات پر بحث تیز کر دی ہے۔ امریکی سینیٹ سے منظور شدہ بل اب ایوانِ نمائندگان کے مرحلے سے گزرے گا، اس لیے اس کے حتمی اثرات کا انحصار آئندہ قانون سازی اور امریکی انتظامیہ کے فیصلوں پر ہوگا۔