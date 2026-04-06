دہلی ایکسائز اسکام کیس: کیجریوال کے اپنے بری ہونے کو چیلنج کرنے والی سی بی آئی کی درخواست پر دلائل
Published : April 6, 2026 at 12:22 PM IST
نئی دہلی: دہلی ہائی کورٹ آج سی بی آئی کی درخواست پر سماعت کرے گی جس میں دہلی ایکسائز اسکام کیس میں کیجریوال سمیت تمام 23 ملزمین کو بری کرنے کے ٹرائل کورٹ کے حکم کو چیلنج کیا گیا ہے۔ سماعت جسٹس سوارن کانتا شرما کی سربراہی والی بنچ کے سامنے ہوگی۔ کیجریوال آج سماعت کے دوران اپنے دلائل پیش کر سکتے ہیں۔
کیجریوال نے جسٹس سوارن کانتا شرما کی سماعت سے دستبرداری کی درخواست بھی دائر کی ہے۔ یہ اس طرح کی دوسری درخواست ہے۔ اس سے پہلے، کیجریوال اور منیش سسودیا نے چیف جسٹس ڈی کے اپادھیائے کو خط لکھا تھا، جس میں جسٹس سوارن کانتا شرما کی بنچ سے درخواست کی گئی تھی کہ وہ انہیں کیس کی سماعت سے باز رکھیں۔ تاہم چیف جسٹس نے اس درخواست کو مسترد کر دیا۔
نوٹس 9 مارچ کو جاری کیا گیا تھا
16 مارچ کو عدالت نے کیجریوال سمیت تمام ملزمین کو جواب دینے کا وقت دیا۔ ہائی کورٹ نے 9 مارچ کو کیجریوال سمیت تمام ملزمین کو نوٹس جاری کیا۔ ہائی کورٹ نے سی بی آئی کے خلاف ٹرائل کورٹ کے منفی تبصروں پر روک لگا دی۔ ہائی کورٹ نے ٹرائل کورٹ کو حکم دیا کہ وہ دہلی ایکسائز اسکام سے متعلق منی لانڈرنگ کیس کو آگے نہ بڑھائے۔
27 فروری کو راؤس ایونیو کورٹ نے تمام ملزمین کو بری کر دیا
27 فروری کو، راؤس ایونیو کورٹ نے تمام ملزمین کو یہ کہتے ہوئے بری کر دیا کہ چارج شیٹ میں اہم تضادات ہیں۔ عدالت نے کہا کہ چارج شیٹ کے ہزاروں صفحات میں پیش کیے گئے حقائق گواہوں کے بیانات سے میل نہیں کھاتے۔
راؤس ایونیو کورٹ نے نوٹ کیا کہ منیش سسودیا نے اس معاملے میں تقریباً 530 دن جیل میں گزارے۔ اروند کیجریوال نے دو جیلوں کے درمیان 156 دن جیل میں گزارے۔ انہیں 13 ستمبر 2024 کو سپریم کورٹ نے سی بی آئی کیس میں ضمانت دینے کے بعد رہا کیا تھا۔
کیجریوال کو یکم جون تک عبوری ضمانت
انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ (ای ڈی) نے کیجریوال سے پوچھ گچھ کے بعد 21 مارچ 2024 کو گرفتار کیا۔ 10 مئی کو، سپریم کورٹ نے کیجریوال کو یکم جون تک عبوری ضمانت دی، جس کے بعد انہوں نے 2 جون، 2024 کو خودسپردگی کی۔ کیجریوال کو 26 جون، 2024 کو سی بی آئی نے گرفتار کیا تھا۔ 10 مئی، 2024 کو، ای ڈی نے چھٹی ضمنی چارج شیٹ داخل کی جس میں بی آر ایس لیڈر، بی آر ایس، کمار، پرنس، کمار، پرنس، کمار اور سنگھ کے نام شامل تھے۔ عدالت نے چھٹے ضمنی چارج شیٹ کا 29 مئی کو نوٹس لیا تھا۔
واضح رہے کہ 27 اگست کو سپریم کورٹ نے سی بی آئی اور ای ڈی کے معاملات میں کے کویتا کو ضمانت دی تھی۔ 13 ستمبر 2024 کو سپریم کورٹ نے کیجریوال کو سی بی آئی کیس میں باقاعدہ ضمانت دے دی۔ اس سے پہلے 12 جولائی 2024 کو سپریم کورٹ نے ای ڈی کیس میں کیجریوال کو عبوری ضمانت دی تھی۔