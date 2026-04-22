بنگال انتخابات سے قبل اروند کیجریوال کا ممتا بنرجی سے رابطہ، مکمل حمایت کا اعلان
اروند کیجریوال نے ممتا بنرجی کو درپیش انتخابی معرکے کو “سب سے مشکل اور اہم لڑائیوں میں سے ایک” قرار دیا-
Published : April 22, 2026 at 5:29 PM IST
نئی دہلی : اروند کیجریوال نے مغربی بنگال اسمبلی انتخابات سے عین قبل ممتا بنرجی سے ٹیلیفونک رابطہ کر کے ان کی بھرپور حمایت کا اعلان کیا ہے، جسے اپوزیشن جماعتوں کے درمیان ممکنہ اتحاد کی علامت کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔
اطلاعات کے مطابق کیجریوال نے ممتا بنرجی کو درپیش انتخابی معرکے کو “سب سے مشکل اور اہم لڑائیوں میں سے ایک” قرار دیا اور کہا کہ وہ اس جدوجہد میں ان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ یہ پیش رفت ایسے وقت میں سامنے آئی ہے جب مغربی بنگال اسمبلی انتخابات 2026 کے پہلے مرحلے کی ووٹنگ 23 اپریل کو ہونے جا رہی ہے، جبکہ دوسرا مرحلہ 29 اپریل کو ہوگا۔
Just spoke to Mamta didi on phone. Expressed complete solidarity and support. She is fighting one of the most difficult battles, which is also one of the most important battles for Indian democracy. Modi ji will lose, inspite of misusing all institutions including CEC— Arvind Kejriwal (@ArvindKejriwal) April 22, 2026
کیجریوال نے مبینہ طور پر مرکزی حکومت پر بھی تنقید کرتے ہوئے کہا کہ سرکاری اداروں کا غلط استعمال کیا جا رہا ہے، تاہم انہوں نے اعتماد ظاہر کیا کہ انتخابی نتائج اپوزیشن کے حق میں جا سکتے ہیں۔ مغربی بنگال میں اس وقت سخت مقابلہ ترنمول کانگریس اور بی جے پی کے درمیان ہے۔ ممتا بنرجی کی جماعت چوتھی بار اقتدار میں واپسی کی کوشش کر رہی ہے، جبکہ بی جے پی ریاست میں حکومت بنانے کے لیے کوشاں ہے۔
انتخابات سے قبل سیاسی ماحول نہایت گرم ہے، اور مختلف قومی رہنما ریاست میں ریلیاں اور مہم چلا رہے ہیں، جس سے یہ الیکشن قومی سیاست کا اہم مرکز بن چکا ہے۔