اتراکھنڈ: کشمیری شال فروشوں پر حملہ کیس میں نیا موڑ، گرفتار دکاندار کی بیوی نے متاثرین کے خلاف چھیڑخانی کا الزام عائد کردیا
کشمیری شال فروشوں پر حملہ کے خلاف ملک بھر میں شدید ردعمل کا اظہار کرتے ہوئے متاثرین کے ساتھ انصاف کا مطالبہ کیا جارہا ہے۔
Published : January 30, 2026 at 7:29 PM IST
وکاس نگر ؍ سرینگر: اتراکھنڈ کے وکاس نگر علاقے میں دو کشمیری شال فروش نوجوانوں پر مبینہ حملے کے معاملے نے نیا رخ اختیار کر لیا ہے۔ جمعہ کے روز گرفتار دکاندار کی اہلیہ نے پولیس میں علیحدہ شکایت درج کرواتے ہوئے الزام عائد کیا ہے کہ دونوں کشمیری نوجوانوں نے ان کے ساتھ بدتمیزی اور چھیڑخانی کی، جس کے بعد تنازعہ پیدا ہوا۔ پولیس کے مطابق خاتون کی شکایت میں کہا گیا ہے کہ 28 جنوری کو دوپہر تقریباً ساڑھے تین بجے جموں و کشمیر سے تعلق رکھنے والے دونوں نوجوان ان کی دکان میں داخل ہوئے اور مبینہ طور پر نازیبا حرکات کرنے لگے۔
خاتون کے مطابق جب انہوں نے احتجاج کیا تو نوجوانوں نے ان کا ہاتھ پکڑ کر اپنی طرف کھینچنے کی کوشش کی۔ خاتون نے الزام لگایا کہ جب ان کے شوہر نے مداخلت کی تو دونوں نوجوانوں نے ان پر حملہ کر دیا، جس کے نتیجے میں جھگڑا بڑھ گیا اور آس پاس کے لوگ بھی موقع پر جمع ہو گئے۔ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ بعد میں نوجوانوں نے مزید افراد کو بلا لیا، جس سے حالات مزید خراب ہو گئے۔ خاتون نے پولیس سے سخت قانونی کارروائی کا مطالبہ کیا ہے۔
اس سے قبل بدھ کے روز 18 سالہ تابش اور اس کے بھائی دانش نے پولیس میں شکایت درج کرواتے ہوئے الزام لگایا تھا کہ وکاس نگر بازار میں ایک دکاندار کے ساتھ معمولی تنازعے کے بعد انہیں مذہبی اور ذات پات پر مبنی طعنے دیے گئے اور تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔ شکایت کے مطابق تابش کے سر پر شدید چوٹیں آئیں۔ دونوں بھائی تعطیلات کے سلسلے میں کشمیر سے پونٹا صاحب آئے تھے اور وکاس نگر بازار میں شالیں، کمبل اور سوٹ فروخت کر رہے تھے۔ ان کے والد پونٹا صاحب میں ہی رہتے ہیں اور اسٹریٹ وینڈر کے طور پر کام کرتے ہیں۔
پولیس نے کشمیری نوجوانوں کی شکایت پر ایک دکاندار اور ایک دیگر شخص کے خلاف مقدمہ درج کر کے ایک کو گرفتار کر لیا تھا۔ اب دکاندار کی اہلیہ کی شکایت کے بعد پولیس نے کہا ہے کہ دونوں فریقین کی درخواستوں کی جانچ کی جا رہی ہے اور تمام پہلوؤں سے تفتیش جاری ہے۔
یہ واقعہ پہلے ہی سیاسی اور سماجی سطح پر شدید ردعمل کا سبب بن چکا ہے۔ جموں و کشمیر کے وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے اس واقعہ کا نوٹس لیتے ہوئے اتراکھنڈ کے وزیر اعلیٰ پشکر سنگھ دھامی سے بات کی اور ذمہ داروں کے خلاف سخت کارروائی کا مطالبہ کیا۔
ادھر کشمیر کے سینئر مذہبی رہنما میر واعظ عمر فاروق نے سرینگر کی تاریخی جامع مسجد میں جمعہ کے خطبہ کے دوران اس واقعہ پر شدید تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ملک کے مختلف حصوں میں کشمیری تاجروں، طلبا اور مزدوروں کو بڑھتی ہوئی نفرت اور ہراسانی کا سامنا ہے، جو نہایت تشویشناک ہے۔