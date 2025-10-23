لالو۔نتیش جس کے نام پر کر رہے ہیں سیاست، اس 'عوامی لیڈر' پر گراؤنڈ رپورٹ، بے روزگاری اور ترقی پر کرپوری گاؤں کے باشندوں کے کیا کہنا ہے؟
کرپوری ٹھاکر دو بار بہار کے وزیر اعلیٰ رہ چکے ہیں۔ تاہم، ان کے پاس پکہ مکان نہیں تھا۔ گراؤنڈ رپورٹ پڑھیں۔
By Bilal Bhat
Published : October 23, 2025 at 10:26 PM IST
(دیوراج اور برجم پانڈے کے ساتھ)
کرپوریگرام (سمستی پور): بہار کی سیاست میں ذات پات کا ایک اہم کردار ہے۔ الیکشن لڑنے والے کسی بھی امیدوار کی قسمت کا تعین کرنے میں یہ بہت اہم ہے، چاہے وہ لوک سبھا ہو یا اسمبلی۔ اس کی جڑیں اتنی گہری ہیں کہ ذات پات کے نچلے حصے میں رہنے والے لوگوں کو ماضی میں سب سے زیادہ امتیازی سلوک کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ یہ بعد میں ان کی مزاحمت کی بنیادی وجہ بنی، جو آہستہ آہستہ ایک تحریک کی شکل اختیار کر گئی اور اب مساوات کی علامت بن چکی ہے۔ اس تحریک کے سرخیلوں میں سے ایک سمستی پور کے کرپوری ٹھاکر تھے۔
کرپوری ٹھاکر کی پیدائش 24 جنوری 1924 کو ہوئی تھی۔ وہ سیاست میں آنے سے پہلے اسکول ٹیچر تھے۔ انہوں نے دو بار بہار کے وزیر اعلیٰ کے طور پر کام کیا، پہلی بار 22 دسمبر 1970 سے 2 جون 1971 تک، سوشلسٹ پارٹی کی نمائندگی کرتے ہوئے، اور دوسری بار 24 جون 1977 سے 21 اپریل 1979 تک، جنتا پارٹی کے رہنما کے طور پر۔ وہ 1988 میں اپنی وفات تک قانون ساز اسمبلی میں قائد حزب اختلاف رہے۔
یہ حقیقت ہے کہ سمستی پور میں ذات پات کی رکاوٹوں کی دیواریں کمزور ہو گئی ہیں۔ یہاں کا ایم پی ایک دلت ہے جس نے اونچی ذات کے خاندان میں شادی کی۔ وہ تمام ذاتوں سے ووٹ حاصل کرتے ہیں۔ کرپوری ٹھاکر کی دوسری اور تیسری نسل سیاست میں ہے، لیکن ان کا تعلق مختلف پارٹیوں سے ہے۔
کرپوری ٹھاکر کا بیٹا جنتا دل (یونائیٹڈ) سے ایم پی ہے، جب کہ ان کی پوتی پرشانت کشور کی جن سورج پارٹی سے الیکشن لڑ رہی ہیں۔ پرشانت کشور کا تعلق اونچی ذات سے ہے۔
یہ حقیقت ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ ذات پات کی تلخیوں میں بتدریج کمی آئی ہے، لیکن ترقی اور روزگار کے بارے میں ان کے خیالات یقیناً مختلف ہیں۔ اگر آپ اس کا ثبوت دیکھنا چاہتے ہیں تو سمستی پور کے کرپوریگرام کے باشندوں سے پوچھیں۔
ایک لین والی سڑک شاہراہ سے کرپوری گرام گاؤں تک جاتی ہے۔ سڑک مٹی اور دھول سے بھری ہوئی ہے۔ اس گاؤں کا نام کرپوری ٹھاکر کے نام پر رکھا گیا ہے، جو اپنی ایمانداری کے لیے مشہور تھے۔ وزیر اعلیٰ رہتے ہوئے بھی ان کے پاس کوئی جائیداد نہیں تھی۔ ان کی واحد ملکیت ان کی جھونپڑی تھی جسے ایک یادگار کے طور پر دوبارہ تعمیر کیا گیا ہے۔ جھونپڑی سے آگے، کرپوری ٹھاکر نے اپنے پیچھے سالمیت کی اٹوٹ میراث چھوڑی، جسے آج بھی لوگ اور سیاست دان قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔
ناہموار شاہراہوں پر پرائیویٹ کار ڈرائیوروں کو ہمیشہ بائیکرز، ای آٹوز یا ٹرکوں سے ٹکرانے کا خوف رہتا ہے، اس لیے وہ انتہائی احتیاط برتتے ہیں۔ یہاں تک کہ جب انہیں احتیاط سے گاڑی چلانے کا کہا جاتا ہے تو کوئی توجہ نہیں دیتا۔ یہ بالکل ایسے لوگوں کی طرح ہے جو روزگار مانگتے ہیں، لیکن ان کی درخواستوں کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔
کرپوری ٹھاکر کے والد گوکل ٹھاکر حجام تھے۔ وہ سمستی پور جنکشن پر گاؤں والوں کے بال کاٹتے تھے۔ انہوں نے کرپوری کو سکھایا کہ اسے اپنے کام پر فخر کرنا چاہیے۔ انہوں نے ان میں تعلیم کی اہمیت کو ابھارا، تاکہ وہ ہر اس شخص کا سامنا کر سکیں جو ان کو نیچا دکھانے کی کوشش کرتا ہے۔
کرپوریگرام کو پہلے پتھونجھیا کے نام سے جانا جاتا تھا۔ پٹنہ سے 100 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ایک تنگ گلی عظیم رہنما کرپوری ٹھاکر کے گھر کی طرف جاتی ہے۔ یہ وہی لیڈر ہیں جن کے بارے میں وزیر اعظم نریندر مودی نے اپنے بلاگ میں لکھا ہے کہ جب وہ بہار کے وزیر اعلیٰ تھے تو انہوں نے سیاست دانوں کے لیے کالونی بنانے کا فیصلہ کیا تھا، لیکن انھوں نے خود اس کے لیے نہ تو زمین حاصل کی تھی اور نہ ہی کوئی رقم۔ 1988 میں جب ان کا انتقال ہوا تو بہت سے رہنما ان کی تعزیت کے لیے ان کے گاؤں گئے تھے۔ ان کے گھر کی حالت دیکھ کر ان کی آنکھوں میں آنسو آگئے، اتنے بڑے آدمی کا گھر اتنا سادہ کیسے ہو سکتا ہے؟
بہار حکومت نے لالو پرساد اور نتیش کمار کے وزرائے اعلیٰ کے دور میں ان کی رہائش گاہ پر دو منزلہ کنکریٹ کی عمارت تعمیر کی تھی، جہاں ان کا مجسمہ ایک یادگار کے طور پر نصب ہے۔
ان کی موت کے تقریباً 30 سال بعد بھی، انتہائی پسماندہ طبقات (ای بی سی) انہیں اپنا سب سے بڑا لیڈر مانتے ہیں۔ ای بی سی بہار کی 130.7 ملین آبادی کا 36.02 فیصد ہیں۔
2024 میں، کرپوری ٹھاکر کی موت کے 35 سال بعد، مودی حکومت نے انہیں بھارت رتن سے نوازا۔ او بی سی، ای بی سی، ایم بی سی (سب سے زیادہ پسماندہ طبقات)، خواتین، اور معاشی طور پر پسماندہ کے لیے ریزرویشن حاصل کرنے کے لیے ملک گیر کوششیں شروع ہونے سے بہت پہلے، کرپوری ٹھاکر نے ان کے لیے تحفظات قائم کیے تھے۔
کرپوری ٹھاکر کے بھتیجے، نتیا نند ٹھاکر، قریبی کالج میں ہیڈ کلرک کے طور پر کام کرتے ہیں۔ وہ اور ان کا خاندان اب بھی کرپوری ٹھاکر کے آبائی گھر میں رہتا ہے۔ ان کی دو بیٹیاں اور ایک بیٹا ہے۔ نتیا نند کرپوری ٹھاکر کے چھوٹے بھائی رامسوگرتھ ٹھاکر کے بیٹے ہیں۔
کرپوری ٹھاکر کے بڑے بیٹے رام ناتھ ٹھاکر اس وقت مودی حکومت میں زراعت اور کسانوں کی بہبود کے مرکزی وزیر مملکت ہیں۔ انہوں نے اپنے آبائی گھر سے دور اپنے گاؤں میں ایک الگ رہائش گاہ بنائی ہے۔ وہ بھی سال میں صرف ایک یا دو بار اپنے آبائی گھر جاتے ہیں۔
مرکزی وزیر رام ناتھ ٹھاکر نے ای ٹی وی بھارت سے بات کرتے ہوئے کہا کہ ان کے والد نے جس مساوات پر مبنی سماج کا خواب دیکھا تھا اسے حقیقت میں بدلنے کی کوششیں جاری ہیں۔
"ایسے انصاف پسند اور مساوی معاشرے کی تعمیر کے لیے ہم سب کو اپنے خیالات، رویوں اور کردار کو بدلنا ہوگا۔ جے پی (جے پرکاش نارائن) نے ایک بار دہلی میں راج گھاٹ پر مہاتما گاندھی کی سمادھی پر حاضری دی اور سیاست دانوں سے کہا کہ جمہوریت اسی وقت پروان چڑھ سکتی ہے جب عوام اور ان کے نمائندوں کے درمیان خوشگوار تعلق ہو، اور وہ غلط کام کئے بغیر اس میں کام کریں گے۔ ان کا نام آج کے سیاست دانوں کے لیے ایک ٹچ اسٹون کی طرح ہے۔" - رام ناتھ ٹھاکر، زراعت اور کسانوں کی بہبود کے مرکزی وزیر مملکت۔
رام ناتھ ٹھاکر کی بھانجی جاگرتی ٹھاکر پرشانت کشور کی پارٹی کی جانب سے سمستی پور کے موربا اسمبلی حلقہ سے الیکشن لڑ رہی ہیں۔ وہ کرپوری ٹھاکر کے چھوٹے بیٹے وریندر ٹھاکر کی بیٹی ہیں۔ جاگرتی کی طرح نشا کا خاندان بھی سیاست میں آنے میں دلچسپی رکھتا ہے۔ تاہم، انہوں نے کہا کہ ان کے شوہر رام ناتھ ٹھاکر کے سیاست چھوڑنے کے بعد ہی سیاست میں آئیں گے۔ یہ، ایک طرح سے، ایک سادہ سمجھ ہے۔
نشا کی سب سے بڑی بیٹی شادی شدہ ہیں اور ایک پرائیویٹ فرم میں کام کرتی ہیں۔ ان کی دوسری بیٹی انڈرگریجویٹ ہیں، اور ان کا بیٹا انجینئرنگ میں داخلے کی تیاری کر رہا ہے۔
انہوں نے کہا، "گاؤں میں بے روزگاری بہت زیادہ ہے۔ ان میں سے بہت سے لوگ پڑھے لکھے ہیں۔ مرد کہیں اور کام کرنے جاتے ہیں، لیکن مجھے گھر ہی رہنا پڑتا ہے۔ یہاں کاٹیج یا چھوٹے درجے کی صنعتیں ہونی چاہئیں تاکہ انہیں کام مل سکے۔"
انہوں نے مزید کہا، "ہمیں ان کے خاندان سے ہونے پر بہت فخر ہے۔" نشا ہوم سائنس میں گریجویٹ ہیں۔ انہوں نے کہا کہ وہ سرکاری اسکول کی ٹیچر بن سکتی تھی لیکن موقع نہیں ملا۔
نشا نے کہا، "کرپوری ٹھاکر نے پیسہ نہیں کمایا، لیکن انہوں نے عزت ضرور کمائی۔ اگر میرے شوہر سیاست میں آتے ہیں تو ہم ان کے راستے پر چلیں گے۔ اور اگر وہ نہیں کرتے تو میں کروں گی۔"
گاؤں میں 350 سے زیادہ گھر ہیں جن میں سے تقریباً 250 راجپوتوں کے ہیں۔ باقی کا تعلق درج فہرست ذاتوں سے ہے، بشمول ای بی سی، او بی سی، اور دیگر۔
کرپوری ٹھاکر کو قریب سے جاننے والوں میں 65 سالہ انیل کمار سنگھ بھی شامل ہیں۔ ان کا خاندان کرپوری ٹھاکر سے بہت پیار کرتا تھا۔ وہ ان کے پڑوسی تھے۔ انہوں نے کہا، "کرپوری جی ایک سماجی شخص تھے۔ وہ جامع سیاست اور برابری پر یقین رکھتے تھے۔ وہ سب کا احترام کرتے تھے۔ یہ ان کے کام میں جھلکتا تھا۔ وہ ایک عام لیڈر کی طرح بات نہیں کرتے تھے۔ وزیر اعلی بننے کے بعد بھی انہوں نے سب کے ساتھ ایک جیسا سلوک کیا، انہوں نے مبالغہ آرائی نہیں کی۔ ایسے لوگ سیاست میں بہت کم ہوتے ہیں۔"
انیل کمار سنگھ نے کہا، "انہوں نے عوامی زندگی میں ایمانداری اور دیانتداری کا خیال رکھا۔ لیکن وہ جس طرح کا معاشرہ تیار کرنا چاہتے تھے وہ حاصل نہیں ہو سکا۔"
انہوں نے کہا کہ اگرچہ ان کی خواہش پوری نہیں ہوئی ہو گی لیکن انہوں نے کوشش ضرور کی۔ وہ ایمانداری اور دیانت کا مظہر تھے۔ ذرا تصور کریں، وہ بہار کے وزیر اعلیٰ تھے، اور ان کی بیوی ایک چھوٹے سے کمرے میں رہتی تھیں، ان پر ایک جھونپڑی۔ پوری ریاست میں ایمانداری کی ایسی مثال آپ کو اور کہاں ملے گی؟ ان دنوں ملازمین کو خوش کیے بغیر کچھ نہیں ہوتا۔
شیام بہاری سنگھ کا گھر کرپوری میموریل سے تھوڑے فاصلے پر ہے۔ وہ فالج کا شکار ہیں۔ پرانے دنوں کو یاد کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ جب کرپوری ٹھاکر وزیر اعلیٰ تھے تو وہ گائوں کا دورہ کرتے تھے اور لوگوں سے پوچھتے تھے کہ بتاؤ تم کیا چاہتے ہو؟
انہوں نے کہا، "ان دنوں لوگ صرف اپنے بارے میں سوچتے ہیں۔ لیکن کرپوری ٹھاکر دوسروں کے بارے میں سوچتے تھے۔ وہ صحیح معنوں میں عوام کے رہنما تھے۔"
کچھ لوگ کرپوریگرام میں پنچایت بھون کے باہر آرام کر رہے تھے۔ ان میں سے ایک کملیش رام تھے، جو ایک کھیت مزدور تھے۔ انہوں نے کہا، "کرپوری ٹھاکر غریبوں کے مسیحا تھے۔ وہ نہیں مرے، وہ لازوال ہیں۔ انہوں نے ہمیں سکھایا کہ کرسی پر کیسے بیٹھنا ہے۔"
انہوں نے ایک پرانا واقعہ یاد کیا کہ کس طرح زمینداروں نے ان جیسے مزدوروں کو کام دینا بند کر دیا تھا، لیکن کرپوری جی کے اصرار نے آخر کار انہیں کام تک پہنچا دیا۔
کملیش کے پاس بیٹھے فالگنی رام نے بھی ان کے تعاون کو یاد کیا۔ انہوں نے کہا کہ نوجوانوں کو روزگار کی کمی کا سامنا ہے، اس مسئلے پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ جو پڑھے لکھے ہیں انہیں کام ضرور ملنا چاہیے۔ لیکن آبادی اتنی زیادہ ہے کہ نوجوان محض گھر بیٹھے رہتے ہیں۔ بہت کم لوگ روزگار تلاش کر پاتے ہیں۔
ظاہر ہے، یہ الیکشن کا وقت ہے، اس لیے موجودہ امیدواروں پر بحث کرنے سے کوئی مزاحمت نہیں کر سکتا۔ کرپوری گاؤں سمستی پور اسمبلی حلقہ کے تحت آتا ہے۔ تاہم یہاں کے لوگ قریبی حلقے میں زیادہ دلچسپی رکھتے ہیں۔ یہ جاگرتی کی وجہ سے ہے، جو موربا سے الیکشن لڑ رہی ہیں۔
فالگنی رام نے کہا، "ہم نے جاگرتی کی تقریر فون پر سنی۔ انہوں نے اپنے دادا کے خوابوں کو پورا کرنے کی قسم کھائی ہے، جسے وہ پورا نہیں کر سکے۔"
اپنے بارے میں بات کرتے ہوئے، فالگونی نے کہا کہ وہ جس بھی پارٹی کے پاس سب سے زیادہ لوگ ہیں، اسے ووٹ دیں گی، اور وہ اسی کے مطابق ووٹ دیں گی۔
پنچایت بھون کے باہر اس انتخابی بحث کو دیکھ کر کچھ اور لوگ بھی شامل ہوئے، انہوں نے ووٹنگ کے انداز پر اپنے خیالات کا اظہار کیا اور روزگار کے نقصان کے بارے میں ایک دلچسپ بات کی۔ ان میں سے ایک ہریندر رام نے کہا، "ایف سی آئی کا ریلوے ریک یہاں کھڑا ہوا کرتا تھا۔ ویگنوں سے سامان اتارا جاتا تھا۔ اس سے لوگوں کو روزگار ملتا تھا۔ ہم اناج کی بوریاں خود لے جاتے تھے۔ لیکن ضلعی انتظامیہ نے اسے ڈیسوا ریلوے اسٹیشن منتقل کر دیا تھا۔ اس کے نتیجے میں ہماری روزی روٹی ختم ہو گئی۔"
ایک اور دیہاتی سنتوش رام نے بتایا کہ یہاں بعض اوقات سیمنٹ کے ریک کھڑے ہوتے ہیں جس سے کچھ لوگوں کو روزگار ملتا ہے۔ اس لیے ہم حکومت سے درخواست کرتے ہیں کہ یہاں دوبارہ ایف سی آئی کے ریک اتارنے کی اجازت دی جائے۔
جیسے ہی سورج غروب ہونے لگا، گاؤں کے چرواہے اپنے گھروں کو لوٹنے لگے۔ ان میں سے ایک رام رکشا رام نے بتایا کہ ان کے پاس دو بکریاں ہیں۔ ان کا بیٹا حیدرآباد میں مزدوری کرتا ہے، جب کہ بہو گاؤں میں رہتی ہے۔ ان کے تین بچے ہیں۔ اسے ان سب کا خیال رکھنا ہے۔
انہوں نے کہا، "میرا بیٹا اپنے لیے بہتر مستقبل کو یقینی بنانے کے لیے دوسری ریاست میں کام کر رہا ہے۔ وہ یہاں اتنا پیسہ نہیں کما رہا تھا جتنا اس نے وہاں کیا تھا۔ ہم ان لوگوں کو ووٹ دیں گے جو ہماری امیدوں پر پورا اتریں گے، جو ہمیں موقع دیں گے، نہ کہ ان لوگوں کو جو ریاست کو بیچ کر اپنا خزانہ بھرتے ہیں۔" رام رکشا جیسے لوگ آج کی سیاست کو دیکھ کر یقیناً سوچتے ہیں کہ کیا کوئی عوام کے لیڈر کا مقابلہ کرسکتا ہے۔