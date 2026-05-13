برسوں کے مظاہروں، قانونی لڑائیوں کے بعد کرناٹک نے حجاب پر سے پابندی اٹھا لی، کانگریس نے بی جے پی حکومت کے فیصلے کو پلٹ دیا
نئی پالیسی کے تحت طلباء اب سکولوں اور کالجوں میں حجاب، پگڑی، دھاگہ، شیودھرا اور رودرکشا پہن سکیں گے۔
Published : May 13, 2026 at 10:26 PM IST
بنگلورو: کرناٹک حکومت نے بدھ کے روز کلاس رومز میں حجاب پہننے پر پابندی کے اپنے 2022 کے حکم کو واپس لے لیا اور ایک نئی ہدایت جاری کی جس میں طلباء کو تعلیمی اداروں میں محدود روایتی اور اپنی مرضی کے مطابق علامتیں پہننے کی اجازت دی گئی۔
یہ اقدام پالیسی میں ایک بڑی تبدیلی کی نشاندہی کرتا ہے، گزشتہ بی جے پی حکومت کی جانب سے پابندی عائد کرنے کے تقریباً چار سال بعد جس نے تعلیمی اداروں میں مذہبی آزادی اور لباس کے ضابطوں پر احتجاج اور قومی بحث کو جنم دیا تھا۔
حجاب پر پابندی فروری 2022 میں اس وقت لگائی گئی تھی جب کرناٹک میں کئی مسلم طالبات کو ہیڈ اسکارف (حجاب) پہننے کی وجہ سے کلاسوں میں جانے سے روک دیا گیا تھا جو کہ مقررہ یونیفارم کا حصہ نہیں تھے۔ یہ معاملہ بعد میں کرناٹک ہائی کورٹ تک پہنچا، جس نے مارچ 2022 میں حکومتی حکم کو برقرار رکھا، یہ نوٹ کرتے ہوئے کہ حجاب پہننا اسلام میں ایک ضروری مذہبی عمل نہیں ہے۔ اسی سال اکتوبر میں سپریم کورٹ نے پابندی کو چیلنج کرنے والی درخواستوں پر الگ الگ فیصلہ سنایا۔
کانگریس حکومت کا تازہ ترین فیصلہ مسلم کمیونٹی کے کچھ حصوں کے بڑھتے ہوئے دباؤ کے درمیان آیا ہے، خاص طور پر داونگیرے ضمنی انتخاب میں مسلم امیدوار کو کھڑا نہ کرنے کے پارٹی کے فیصلے کے بعد تنازعہ کو ہوا دی گئی۔ کمیونٹی لیڈروں نے حکومت کو بار بار یاد دلایا ہے کہ تین سال قبل کانگریس پارٹی کی اقتدار میں واپسی کے باوجود حجاب کا مسئلہ حل طلب ہے۔
ایڈووکیٹ سی آر امتیاز نے فیصلے کا خیرمقدم کرتے ہوئے کہا کہ پابندی بہت پہلے اٹھا لی جانی چاہیے تھی۔ انہوں نے کہا، "بی جے پی حکومت کی طرف سے پابندی لگانے کے بعد، مسلم لڑکیوں کو سالوں تک ان کے آئینی حقوق سے محروم رکھا گیا۔ ان پابندیوں کی وجہ سے ہزاروں لڑکیوں نے اسکول چھوڑ دیا۔"
امتیاز نے یہ بھی کہا کہ مسلم کمیونٹی کے کچھ طبقے کانگریس حکومت کی طرف سے الیکشن سے پہلے کے کئی وعدوں کو پورا کرنے میں تاخیر سے غیر مطمئن ہیں۔ انہوں نے مزید کہا، "داونگیرے تنازعہ کے بعد، سیاسی ماحول بدل گیا، اور زیر التوا مسائل کو حل کرنے کے لیے حکومت پر دباؤ بڑھ گیا۔"
ماہر تعلیم محمد فیاض شریف نے اس فیصلے کو شمولیت اور آئینی ہم آہنگی کی جانب ایک قدم قرار دیا۔ انہوں نے کہا، "تعلیمی اداروں کو ایسی جگہیں ہونی چاہئیں جہاں طلباء غیر ضروری رکاوٹوں کے بغیر اپنی خواہشات کو آگے بڑھانے میں عزت اور آزاد محسوس کریں۔ ایسے فیصلے باہمی افہام و تفہیم اور سماجی ہم آہنگی کو مضبوط بنانے میں مدد کرتے ہیں۔"
عطار سید مرتضیٰ حسین نے کہا کہ حکومت کا یہ اقدام، تاخیر سے، خوش آئند ہے۔ انہوں نے کہا، "کبھی نہ ہونے سے دیر بہتر ہے۔ ایک جمہوری معاشرے میں اتحاد اور بقائے باہمی کو برقرار رکھتے ہوئے انفرادی شناخت کا احترام کرنا ضروری ہے۔"
دریں اثنا، اپوزیشن لیڈر آر اشوک نے حکومت پر تنقید کی، اور الزام لگایا کہ وہ سیاسی فائدے کے لیے حجاب کے مسئلے کا استحصال کر رہی ہے، اور داونگیرے کے واقعات کے بعد اقلیتی برادریوں کے غصے کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ کانگریس حکومت مہنگائی، بدعنوانی، کسانوں کے مسائل اور امن و امان جیسے مسائل کو نظر انداز کر رہی ہے اور صرف ووٹ بینک کی سیاست پر توجہ مرکوز کر رہی ہے۔