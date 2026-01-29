منگلور میں جنوبی ہند کا پہلا قومی قرآن قرأت مقابلہ: ملک و بیرونِ ملک سے 2,200 سے زائد شرکاء کی شرکت
نوجوان نسل کو تلاوت قرآن کی روحانی گہرائی اور خوبصورتی سے روشناس کرانے کے مقصد سے قومی قرات مقابلہ منعقد کیا گیا۔
Published : January 29, 2026 at 7:28 PM IST
منگلور: کرناٹک کے منگلور شہر میں جنوبی ہند کا پہلا قومی سطح کا قرآن قرأت مقابلہ کامیابی کے ساتھ منعقد ہوا، جس نے پورے ملک اور بیرونِ ملک سے نوجوانوں کی دل موہ لینے والی آوازوں کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کیا۔ یہ روحانی اور تعلیمی تقریب ڈاکٹر عبدالشکیل چیریٹیبل ٹرسٹ کے زیر اہتمام منعقد کی گئی۔
اس مقابلے کا مقصد نئی نسل کو قرآن کی روحانی گہرائی، تلفظ کی خوبصورتی اور دینی نظم و ضبط سے روشناس کرانا تھا۔ ابتدائی مرحلے میں کشمیر سے کنیاکماری تک 2,252 شرکاء نے آن لائن ویڈیوز کے ذریعہ شرکت کی۔ سخت جانچ پڑتال کے بعد 50 شرکاء کو فائنل کے لیے منتخب کیا گیا، جو منگلور کے انڈین کنونشن ہال میں منعقد ہوا۔
تقریب کی خاص بات یہ رہی کہ دبئی اور قطر سے بھی ہندوستانی بچوں نے اپنے خرچ پر سفر کر کے شرکت کی، جبکہ حیدرآباد سے ایک خاندان خصوصی طور پر اپنے بچے کی حوصلہ افزائی کے لیے پہنچا۔ فائنلسٹ شرکاء کرناٹک، کیرالہ، تلنگانہ، گوا، اتر پردیش اور دیگر ریاستوں سے تعلق رکھتے تھے، جن میں سے 15 شرکاء منگلور سے تھے۔
فائنل مرحلے میں شرکاء نے پہلے فجر کی نماز سے متعلق آیات اور بعد ازاں سورۃ الرحمن کی تلاوت پیش کی۔ سخت مقابلے کے بعد ٹاپ 10 شرکاء کا انتخاب کیا گیا۔ قرآن قرأت اکیڈمی میسور کے استاد وسیم احمد نے کہا کہ ان کے ادارے کے پانچ طلبہ ٹاپ 50 میں شامل ہوئے، جو ایک بڑی کامیابی ہے۔ انہوں نے شفاف اور منظم انعقاد پر منتظمین کی تعریف کی۔
تقریب کے منتظم ڈاکٹر عبدالشکیل نے بتایا کہ ان کا ادارہ گزشتہ دس برسوں سے تعلیم، صحت، پینے کے پانی اور یتیم بچوں کی فلاح کے شعبوں میں سرگرم ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس مقابلے کا بنیادی مقصد نوجوانوں کو منشیات اور جرائم سے دور رکھ کر روحانی و اخلاقی اقدار کی طرف راغب کرنا ہے۔
شرکاء اور ناظرین کا کہنا تھا کہ ایسے دینی و تعلیمی پروگرام نوجوان نسل کی کردار سازی میں نہایت اہم کردار ادا کرتے ہیں اور معاشرے کو مثبت سمت دیتے ہیں۔