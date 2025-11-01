کرناٹک میں پلاسٹک کی بوتلوں پر پابندی، نندنی ڈیری مصنوعات لازمی، ریاستی حکومت کا فیصلہ
وزیر اعلیٰ سدارامیا نے یہ فیصلہ ماحولیاتی تحفظ کو فروغ دینے کے لیے کیا ہے۔
Published : November 1, 2025 at 9:59 AM IST
بنگلورو: کرناٹک کے وزیر اعلیٰ سدارامیا نے ماحولیات کے تحفظ کے لیے ایک بڑا اعلان کیا ہے۔ وزیر اعلیٰ نے ریاست کے تمام سرکاری دفاتر کو سرکاری پروگراموں میں پلاسٹک کی بوتلوں پر پابندی لگانے اور ان کی جگہ پائیدار اور ماحول دوست متبادل لانے کی ہدایت دی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس پر فوری اثر کے ساتھ سختی سے عمل کیا جائے۔
حکومت کا سخت موقف
جانکاری کے مطابق کرناٹک حکومت نے یہ حکم 28 اکتوبر کو جاری کیا تھا، جسے جمعہ 31 اکتوبر 2025 کو عام کیا گیا تھا۔ سی ایم سدارامیا نے سخت پیغام دیتے ہوئے کہا کہ چونکہ ریاست میں پلاسٹک کی بوتلوں پر پابندی لگائی گئی ہے، اس لیے اسے سختی سے نافذ کیا جانا چاہیے۔
پابندی سرکاری دفاتر تک محدود
قابل ذکر ہے کہ پلاسٹک کی بوتلوں پر پابندی کا دائرہ سرکاری دفاتر اور سرکاری تقریبات تک ہی محدود ہے۔ تاحال ریاستی حکومت کے اس فیصلے کو عوامی سطح پر نافذ نہیں کیا گیا ہے۔
نندنی ڈیری مصنوعات کے فروغ پر زور
سدارامیا نے سرکاری دفاتر اور پروگراموں میں نندنی ڈیری مصنوعات کے استعمال کو فروغ دینے کو بھی کہا ہے۔ نندنی ڈیری کرناٹک مِلک فیڈریشن کے ذریعہ چلائی جاتی ہے اور اسے فخر کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ اب سے تمام سرکاری پروگراموں میں صرف نندنی ڈیری مصنوعات جیسے چائے، کافی، دودھ اور دیگر اشیاء استعمال کی جائیں گی۔ اس فیصلے کو نافذ کرنے کے پیچھے حکومت کا مقصد ماحولیاتی آلودگی کو کم کرنا اور ریاست میں بنی مصنوعات کو مناسب مقام اور پہچان دینا ہے۔ حکومت نے تمام محکموں پر زور دیا ہے کہ وہ اس حکم پر سختی سے عمل کریں۔
