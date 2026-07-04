دہلی فسادات: عدالت نے عمر خالد اور شرجیل امام کی درخواست ضمانت مسترد کر دی
خالد اور امام نے ضمانت کی درخواستیں دائر کرتے ہوئے کہا کہ بغیر کسی مقدمے کےمسلسل نظربندی آزادی کے بنیادی حق کی خلاف ورزی ہے۔
Published : July 4, 2026 at 8:16 PM IST
نئی دہلی: دہلی کی ایک عدالت نے ہفتہ کو 2020 کے شمال مشرقی دہلی فسادات سے متعلق بڑے سازشی کیس میں کارکن عمر خالد اور شرجیل امام کی ضمانت کی درخواستوں کو مسترد کردیا۔ ایڈیشنل سیشن جج سمیر باجپائی نے فریقین کے دلائل سننے کے بعد دونوں ملزمان کو راحت دینے سے انکار کر دیا۔ خالد اور امام نے اپنی ضمانت کی درخواستیں دائر کرتے ہوئے کہا کہ بغیر کسی مقدمے کے ان کی مسلسل نظربندی ان کے آزادی کے بنیادی حق کی خلاف ورزی ہے۔
خالد کی درخواست میں یہ بھی استدلال کیا گیا کہ اگرچہ سپریم کورٹ نے ان کی سابقہ درخواست کو مسترد کر دیا تھا لیکن بعد میں ہونے والی عدالتی پیش رفت نے صورتحال کو تبدیل کر دیا تھا۔ انہوں نے ایک اور معاملے میں مئی میں عدالت کے مشاہدات کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ غیر قانونی سرگرمیاں (روک تھام) ایکٹ (یو اے پی اے) کے تحت بھی ضمانت ایک اصول ہے۔ نئی درخواستیں 5 جنوری کو یو اے پی اے کے تحت درج مقدمے میں سپریم کورٹ کی طرف سے ضمانت سے انکار کے بعد دائر کی گئی تھیں۔
اپنی درخواست میں امام نے کہا کہ سپریم کورٹ کی جانب سے ضمانت مسترد کرنے کے چھ ماہ بعد بھی کیس کی کارروائی میں کوئی خاص پیش رفت نہیں ہوئی اور وہ تقریباً چھ سال سے زیر حراست ہیں۔ درخواست میں زور دیا گیا کہ ملزم طویل عرصے سے جیل میں رہنے کے باوجود ابھی تک مقدمے میں فرد جرم عائد نہیں کی گئی۔ خالد نے اپنی درخواست میں یہ دلیل بھی دی تھی۔
درخواست میں سپریم کورٹ کے 18 مئی کے حکم نامے میں دہشت گردی سے متعلق کیس میں دیے گئے مشاہدات کا حوالہ دیا گیا ہے۔ ملزم کی ضمانت منظور کرتے ہوئے دو رکنی بینچ نے اس بات پر زور دیا تھا کہ اسے غیر معینہ مدت تک حراست میں رکھنے کے لیے انسداد دہشت گردی کے قوانین کا استعمال نہیں کیا جانا چاہیے۔
خالد نے دلیل دی کہ بعد کی عدالتی پیش رفت نے حالات کو تبدیل کر دیا ہے جس سے ان کی موجودہ ضمانت کی درخواست قابل سماعت ہو گئی ہے حالانکہ سپریم کورٹ نے ان کی سابقہ درخواست کو مسترد کر دیا تھا۔
عمر خالد، شرجیل امام اور کئی دیگر کے خلاف فروری 2020 میں شمال مشرقی دہلی میں فسادات کے پیچھے ایک بڑی سازش میں مبینہ طور پر ملوث ہونے کے الزام میں یو اے پی اے اور تعزیرات ہند کی متعلقہ دفعات کے تحت مقدمہ درج کیا گیا تھا۔ شہریت ترمیمی قانون (سی اے اے) کے خلاف مظاہروں کے دوران تشدد پھوٹ پڑا، جس میں 53 افراد ہلاک اور 700 سے زیادہ زخمی ہوئے۔