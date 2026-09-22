دہلی فسادات کے ملزم شرجیل امام کو چچیرے بھائی کی شادی میں شامل ہونے کے لیے عبوری ضمانت مل گئی
اس سے پہلے بھی عدالت نے شرجیل امام کو چھوٹے بھائی کی شادی میں شامل ہونے کے لیے عبوری ضمانت دی تھی۔ پوری خبر پڑھیں۔۔۔
Published : September 22, 2026 at 4:10 PM IST
نئی دہلی: دہلی تشدّد کی مبینہ سازش رچنے کے مقدمے میں نامزد سرگرم طالب علم رہنما شرجیل امام کو ایک بڑی ریلیف ملی ہے۔ کڑکڑڈوما کورٹ نے انہیں اپنے چچیرے بھائی (کزن) کی شادی کی تقاریب میں شرکت کے لیے عبوری ضمانت دی اور انٹرم بیل منظور کر لی ہے۔ عدالت کے اس فیصلے کے بعد وہ عارضی طور پر جیل سے باہر آ سکیں گے۔
عدالتی احکامات کے مطابق، شرجیل امام کو 4 اکتوبر سے 10 اکتوبر 2026 تک کے لیے عبوری ضمانت دی گئی ہے۔ ان کے وکیل احمد ابراہیم نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ یہ مہلت صرف خاندانی شادی کی تقریبات میں شامل ہونے کے مقصد سے دی گئی ہے۔ واضح رہے کہ یہ پہلی بار نہیں ہے جب انہیں ایسی راحت ملی ہو؛ اس سے قبل رواں سال 9 مارچ کو بھی عدالت نے انہیں ان کے چھوٹے بھائی کی شادی میں شرکت کے لیے 10 دنوں کی عبوری ضمانت دی تھی۔
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#BREAKING: The Karkardooma Court has granted interim bail to Sharjeel Imam to attend his cousin’s wedding. The court granted interim bail from October 4 to October 10 pic.twitter.com/KuINBdlS4C— IANS (@ians_india) September 22, 2026
ہائی کورٹ میں مستقل ضمانت کے لیے اپیل
عبوری ضمانت کے اس فیصلے کے درمیان شرجیل امام کی باقاعدہ (مستقل) ضمانت کی درخواست پر بھی قانونی کارروائی جاری ہے۔ انہوں نے دہلی ہائی کورٹ میں مستقل ضمانت کے لیے اپیل دائر کر رکھی ہے۔ استغاثہ کی جانب سے مہلت مانگے جانے کے باعث اس اہم درخواست پر اگلی سماعت اب 30 ستمبر 2026 کو شیڈول ہے۔
Interim bail has been granted to my brother Sharjeel @_imaams for attending our cousins marriage from 4th to 10th October 2026.#SharjeelImam pic.twitter.com/w5qg3ScUA4— Muzzammil Imam | مزمل إمام (@imammuzzammil) September 22, 2026
کیس میں کئی ملزمین کو باقاعدہ ضمانت مل چکی
اس کیس کا پس منظر دیکھا جائے تو رواں سال 5 جنوری کو سپریم کورٹ آف انڈیا نے عمر خالد اور شرجیل امام کی ضمانت کی درخواستیں یہ کہتے ہوئے مسترد کر دی تھیں کہ ان کے خلاف پہلی نظر میں (Prima Facie) شواہد موجود ہیں۔ تاہم، اسی دن عدالتِ عظمیٰ نے کیس کے دیگر پانچ ملزمین کو ضمانت دے دی تھی، جن میں گلفشاں فاطمہ، میران حیدر، شفاء الرحمان، شاداب احمد اور محمد سلیم خان شامل تھے۔ اس کے بعد سپریم کورٹ نے 22 مئی کو دیگر دو ملزمان، خالد سیفی اور تسلیم احمد کو بھی چھ ماہ کی عبوری ضمانت منظور کی تھی۔ اس سے قبل دہلی ہائی کورٹ اور دیگر عدالتوں سے صفورہ زرگر، آصف اقبال تنہا، دیوانگنا کلیتا اور نتاشا نروال کو پہلے ہی باقاعدہ ضمانت مل چکی ہے۔
کل 18 ملزمین کے خلاف انسدادِ دہشت گردی دفعات
دہلی پولیس کے اسپیشل سیل کی جانب سے اس پورے معاملے میں کل 18 ملزمین کے خلاف انسدادِ دہشت گردی کے سخت قانون یو اے پی اے (UAPA) اور تعزیراتِ ہند (IPC) کی مختلف دفعات کے تحت چارج شیٹ داخل کی گئی ہے۔ چارج شیٹ میں نامزد افراد میں صفورہ زرگر، طاہر حسین، عمر خالد، خالد سیفی، عشرت جہاں، میران حیدر، گلفشاں فاطمہ، شفاء الرحمان، آصف اقبال تنہا، شاداب احمد، تسلیم احمد، سلیم ملک، محمد سلیم خان، اطہر خان، شرجیل امام، فیضان خان، نتاشا نروال اور دیوانگنا کلیتا شامل ہیں۔
کیا تھا پورا معاملہ؟
یاد رہے کہ یہ پورا معاملہ فروری 2020 میں شمال مشرقی دہلی میں شہریت ترمیمی قانون (CAA) کے خلاف احتجاج کے دوران بھڑکنے والے بھیانک فرقہ وارانہ فسادات سے جڑا ہوا ہے۔ ان تشدد آمیز واقعات میں کم از کم 53 افراد ہلاک ہوئے تھے جب کہ 700 سے زائد افراد شدید زخمی ہوئے تھے، اور املاک کو بڑے پیمانے پر نقصان پہنچایا گیا تھا۔ پولیس کا دعویٰ ہے کہ یہ فسادات اچانک نہیں ہوئے بلکہ یہ ملک کو بدنام کرنے کے لیے رچی گئی ایک منظم اور گہری سازش کا حصہ تھے۔