کارگل وجے دیوس: صدر مرمو، پی ایم مودی، راج ناتھ سنگھ اور دیگر سرکردہ لیڈروں نے بہادر شہیدوں کو خراج عقیدت پیش کیا
وزیر اعظم مودی نے اتوار کو 27ویں کارگل وجے دیوس پر ہندوستانی فوج کے بہادر جنگجوؤں کو خراج عقیدت پیش کیا۔
Published : July 26, 2026 at 12:29 PM IST
نئی دہلی: ملک آج 27واں کارگل وجے دیوس (یومِ فتحِ کارگل) منا رہا ہے۔ یہ 1999 میں بھارت کی تاریخی جیت کی یاد دلاتا ہے۔ ملک کے جری اور بہادر فوجیوں نے ہمت اور پختہ ارادے سے کارگل کی برف سے ڈھکی اونچائیوں کو دوبارہ حاصل کیا۔ کارگل وجے دیوس 'آپریشن وجے' کے بہادروں کی ہمت، قربانی اور پکے ارادے کو خراجِ تحسین پیش کرتا ہے۔ اس موقع پر صدرِ جمہوریہ دروپدی مرمو، وزیرِ اعظم نریندر مودی، وزیرِ دفاع راج ناتھ سنگھ سمیت تمام بڑے رہنماؤں نے شہیدوں کو خراج عقیدت پیش کیا۔
صدرِ جمہوریہ مرمو نے شہیدوں کو سلام پیش کیا
اس موقع پر صدرِ جمہوریہ دروپدی مرمو نے ایکس (ٹویٹر) پر لکھا، 'کارگل وجے دیوس کے موقع پر میں ان بہادر جنگجوؤں کو عقیدت کے پھول پیش کرتی ہوں جنہوں نے ہماری مادرِ وطن کے دفاع کے لیے اپنی جانیں قربان کر دیں۔ ان کی بے مثال بہادری، اٹوٹ ارادہ اور لازوال حب الوطنی ہماری فوج کی شاندار روایتوں کی بہترین مثالیں ہیں۔ ملک ہمیشہ ان کا مقروض رہے گا۔ ان بہادر سپاہیوں کی شجاعت کی داستانیں آنے والی نسلوں کو ملک کی خدمت اور فرض شناسی کی راہ پر چلنے کی ترغیب دیتی رہیں گی۔'
कारगिल विजय दिवस पर मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले वीर योद्धाओं को मैं विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करती हूं। उनका अद्वितीय पराक्रम, अडिग संकल्प और अनन्य राष्ट्रभक्ति हमारी सेना की गौरवशाली परंपरा के अप्रतिम उदाहरण हैं। देश, सदैव उनका ऋणी रहेगा। हमारे उन…— President of India (@rashtrapatibhvn) July 26, 2026
وزیرِ اعظم مودی نے جاں باز شہیدوں کو خراجِ عقیدت پیش کیا
وزیرِ اعظم مودی نے اتوار کو کارگل وجے دیوس کے موقع پر بھارتی فوج کے بہادر سپاہیوں کو خراجِ عقیدت پیش کیا۔ انہوں نے ملک کے دفاع میں فوجیوں کی طرف سے دکھائے گئے 'غیر معمولی حوصلے' اور لگن کے لیے ملک کا شکریہ ادا کیا۔ ایکس پر ایک پوسٹ میں وزیرِ اعظم نے کہا کہ انتہائی مشکل چیلنجوں کا سامنا کرتے ہوئے فوجیوں کی بہادری ملک کے لیے ہمیشہ باعثِ فخر رہے گی۔
On Kargil Vijay Diwas, our nation expresses gratitude to the brave soldiers for their extraordinary courage and commitment towards securing India. Their valour in the face of the most formidable conditions will forever remain a source of national pride. Their unwavering…— Narendra Modi (@narendramodi) July 26, 2026
وزیرِ اعظم مودی نے پوسٹ کیا، 'کارگل وجے دیوس پر ہمارا ملک بھارت کے دفاع کے لیے ان کے غیر معمولی حوصلے اور لگن پر بہادر فوجیوں کا شکریہ ادا کرتا ہے۔ سب سے مشکل حالات کا سامنا کرتے ہوئے ان کی بہادری ہمیشہ ملک کے وقار اور فخر کا باعث رہے گی۔'
جنگ کے ہیروز کی لگن نسلوں کے لیے مشعلِ راہ
انہوں نے مزید کہا کہ 1999 کی جنگ کے ہیروز کی لگن آنے والی نسلوں کے لیے مشعلِ راہ کا کام کرے گی۔ وزیرِ اعظم نے کہا، 'ان کی اٹوٹ حب الوطنی اور فرائض سے وفاداری نسلوں کو متاثر کرتی رہے گی۔' ہر سال 26 جولائی کو منایا جانے والا کارگل وجے دیوس (یومِ فتحِ کارگل) ہر بھارتی کے لیے انتہائی اہمیت کا حامل دن ہے۔
یہ 1999 کی کارگل جنگ کے دوران بھارتی فوج کی شجاعت، قربانی اور پختہ ارادے کی یاد دلاتا ہے۔ اس دن، ہم ان بہادر سپاہیوں کو خراجِ عقیدت پیش کرتے ہیں جنہوں نے ہمارے ملک کی آزادی اور سالمیت کے دفاع کے لیے اپنی جانیں نچھاور کر دیں۔ کارگل جنگ کے نام سے مشہور یہ لڑائی مئی 1999 میں شروع ہوئی تھی، جب پڑوسی ملک کی دراندازوں نے خاموشی سے لائن آف کنٹرول (LoC) کو پار کر کے اونچی پہاڑیوں پر واقع بھارتی چوکیوں پر قبضہ کر لیا تھا۔
سوچ سمجھ کر کی گئی منصوبہ بندی
ان کا خطرناک مقصد نیشنل ہائی وے ون اے کو کاٹنا تھا، جو سرینگر کو لیہہ سے جوڑنے والا ایک اہم راستہ ہے۔ لیکن انہوں نے ملک کی قوتِ ارادی کو کم سمجھا۔ بھارت نے 'آپریشن وجے' کے ذریعے اس کا جواب دیا، یہ ایک ایسا مشن تھا جس میں انتہائی سوچ سمجھ کر کی گئی منصوبہ بندی، پکا ارادہ اور فوجیوں کی بے پناہ ہمت شامل تھی۔ دو ماہ سے زائد عرصے تک، ہماری فوج نے انتہائی کٹھن راستوں اور علاقوں میں انچ انچ زمین کے لیے جنگ لڑی، یہاں تک کہ پڑوسی ملک کی دراندازوں کو مار بھگایا اور ہر چوکی دوبارہ بھارتی کنٹرول میں واپس آ گئی۔
Speaking on 27th Kargil Vijay Diwas at Kargil War Memorial (Ladakh). https://t.co/nUnC68va4q— Rajnath Singh (@rajnathsingh) July 26, 2026
راج ناتھ اور آرمی چیف نے کارگل کے ہیروز کو خراجِ عقیدت پیش کیا
وزیرِ دفاع راج ناتھ سنگھ، آرمی چیف جنرل دھیرج سیٹھ اور سینئر فوجی حکام نے اتوار کو کارگل وجے دیوس کی 27ویں سالگرہ پر دراس میں واقع ایک مخصوص وار میموریل (یادگارِ شہدا) پر ملک کے بہادر سپاہیوں کو خراجِ عقیدت پیش کیا۔ دراس وادی میں صبح تیز دھوپ کھلی ہوئی تھی، جب راج ناتھ سنگھ نے کارگل وار میموریل پر پھولوں کی چادر چڑھائی اور شہید ہیروز کو سلام پیش کیا۔
کارگل وار میموریل پر پھول مالا چڑھانے کی تقریب
ان سے پہلے لداخ کے لیفٹیننٹ گورنر وی کے سکسینہ، آرمی چیف جنرل سیٹھ اور ناردرن کمانڈ کے جنرل آفیسر کمانڈنگ ان چیف، لیفٹیننٹ جنرل پرتیق شرما نے فورس کے دیگر سینئر افسران کے ساتھ وار میموریل پر پھولوں کی چادر چڑھائی۔ اس موقع پر ایک ایڈوانسڈ لائٹ ہیلی کاپٹر کی قیادت میں تین ہیلی کاپٹروں نے 'ایرو ہیڈ فارمیشن' (تیر کے نشان کی شکل) میں میموریل پر پھولوں کی پتیاں برسائیں، جن کے پیچھے دو چیتل ہیلی کاپٹر تھے۔ ہفتے کے روز یہاں پہنچنے والے راج ناتھ سنگھ کارگل وار میموریل پر ’شردھانجلی سماروہ‘ یعنی پھول مالا چڑھانے کی تقریب میں بطورِ مہمانِ خصوصی شریک تھے۔
कारगिल विजय दिवस के अवसर पर मातृभूमि की रक्षा में अपना सर्वस्व न्योछावर करने वाले सभी वीर सैनिकों को शत-शत नमन। वर्ष 1999 में कारगिल की दुर्गम चोटियों पर असाधारण पराक्रम का परिचय देने वाले सभी वीर सैनिकों के प्रति देशवासी सदैव कृतज्ञ एवं ऋणी रहेंगे।— Rajnath Singh (@rajnathsingh) July 26, 2026
भारतीय सेना का अदम्य साहस,… pic.twitter.com/fxbRnVPyIZ
جانیں قربان کرنے والوں کے اہل خانہ کو رسمی ’کلش‘
دراس میں بارش سے بھیگی ایک شام کو آرمی نے ہفتے کے روز وار میموریل پر ’شوریہ سندھیا‘ یعنی شامِ شجاعت کا اہتمام کیا، جس میں 1999 میں آپریشن وجے کے دوران بھارتی فوجیوں کی طرف سے دکھائے گئے بے مثال اور لازوال حوصلے کو خراجِ تحسین پیش کیا گیا اور شہید ہونے والے ہیروز کو سلامِ عقیدت پیش کیا گیا۔ وزیرِ دفاع نے اس خاص پروگرام میں شرکت کی اور کارگل جنگ میں اپنی جانیں قربان کرنے والے آرمی کے کچھ جوانوں کے اہل خانہ کو ایک رسمی ’کلش‘ بھی پیش کیا۔
کارگل کی اونچائیوں پر دوبارہ قبضہ
آپریشن وجے کی 27ویں سالگرہ کے موقع پر آرمی یہاں کئی پروگرامز منعقد کر رہی ہے۔ یہ موقع 1999 کی اس شاندار جیت کا ہے جب بھارتی فوجیوں نے برف سے ڈھکی چوٹیوں اور پاکستانی فوجیوں کی مسلسل فائرنگ کا سامنا کرتے ہوئے کارگل کی اونچائیوں پر دوبارہ قبضہ کر لیا تھا۔ آپریشن وجے، پڑوسی ملک کی دراندازی کے بعد بھارت کی محدود جنگ کو دیا گیا نام تھا۔ کارگل وجے دیوس 26 جولائی، 1999 کو آپریشن وجے کے باقاعدہ اختتام کی یاد میں منایا جاتا ہے۔