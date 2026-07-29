کنگنا رناوت نے جین زی کو "جنریشن گٹر" کہا۔۔تو کاکروچ جنتا پارٹی سے آیا یہ جواب
بی جے پی رکن پارلیمنٹ کنگنا رناوت نے میڈیا کے ایک طبقے پر اُن کے خلاف یکطرفہ خبریں دکھانے کا الزام بھی لگایا۔
By PTI
Published : July 29, 2026 at 2:04 PM IST|
Updated : July 29, 2026 at 3:46 PM IST
نئی دہلی: بی جے پی ایم پی کنگنا رناوت اور کاکروچ جنتا پارٹی (سی جے پی) کے بیچ تنازعہ گہراتا جارہا ہے۔ سی جے پی کے ترجمان سورو داس اداکار-سیاستدان کے جین زی کو "جنریشن گٹر" کہے جانے کا جوااب دیا ہے۔
رناوت نے منگل کے روز نیٹ امتحان میں مبینہ بے ضابطگیوں پر سی جے پی کی زیرقیادت احتجاج کو نشانہ بناتے ہوئے سخت الفاظ والی انسٹاگرام پوسٹ کرکے ایک سیاسی تنازعے کو جنم دیا ہے۔
#WATCH | Delhi: On BJP MP Kangana Ranaut's statement, Cockroach Janta Party Chief Spokesperson Saurav Das says, “Even members of her own party don't pay much heed to Kangana Ranaut or take her seriously, so why should we? I don't think anyone in Gen Z, Gen Alpha, or any younger… pic.twitter.com/Hz97P00JXC— ANI (@ANI) July 28, 2026
رناوت کی پوسٹس کا جواب دیتے ہوئے، داس نے کہا کہ ان (کنگنا رناوت) کی زبان غیر مہذب تھی اور ان کی ذہنی استحکام پر سوالیہ نشان لگاتے ہوئے الزام لگایا کہ وہ "سی جے پی کی لہر سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کررہی ہیں۔
ہماچل پردیش کے منڈی سے رکن پارلیمنٹ کنگنا نے سی جے پی ترجمان سورو داس کو "مکمل طور پر بیکار اور بے روزگار" قرار دیا تھا۔
سورو داس نے کہا کہ، "یہ الفاظ کسی ایسے شخص کے نہیں لگتے جو ذہنی طور پر مستحکم ہے کیونکہ آپ نوجوانوں کے بارے میں اس قسم کی زبان استعمال نہیں کریں گے۔ اگر آپ کے خاندان میں کوئی نوجوان ایسا ہے جس کا تعلق جین زی یا جین الفا یا کسی بھی طرح سے ہے تو کیا آپ ان کے خلاف ایسی زبان استعمال کریں گے؟"
داس نے بطور رکن پارلیمنٹ رناوت کی کارکردگی پر بھی تنقید کی۔
#WATCH | Delhi: BJP MP Kangana Ranaut says, " our 75-year-old prime minister was targeted, and filthy abuse was hurled at his late mother. we, too, have participated in student protests. but what kind of students are these, and what kind of obscene language are they using? in what… pic.twitter.com/S4uFS0C9NI— ANI (@ANI) July 28, 2026
انہوں نے کہا، "میرے پاس کنگنا رناوت کے بارے میں کہنے کے لیے زیادہ کچھ نہیں ہے، ان کی اپنی پارٹی کے لوگ انہیں سنجیدگی سے نہیں لیتے۔ ان کے حلقے سے ان کی ویڈیوز موجود ہیں جہاں وہ لوگوں سے مل رہی ہیں اور انہیں کہہ رہی ہیں، 'آپ لوگ تو بہت کام کرتے ہو، مجھے لگا تھا کے ایم پی بننے کے بعد زیاد کام نہیں ہوگا'۔ تو یہ اس قسم کی سنجیدگی ہے جس کے ساتھ وہ اپنے کام کو دیکھتی ہے۔"
"یہ ٹھیک ہے، مجھے لگتا ہے کہ وہ سی جے پی کی لہر پر سوار ہونے کی کوشش کر رہی ہیں۔ ہم نے یہ پہلے بھی کہا، جو کوئی بھی موجودہ تحریک سے کریڈٹ یا شہرت لینا چاہتا ہے، وہ ایسا کرنے کے لیے آزاد ہیں اور کنگنا بھی،" انہوں نے مزید کہا۔
رناوت نے انسٹاگرام اسٹوریز پر ایک نئی پوسٹ کے ذریعے سی جے پی اور میڈیا کو جواب دیا۔
Watch: BJP MP Kangana Ranaut says, " namaste friends. i am making this reel for media friends because i have forbidden some protesters who were displaying gutter-chap, unethical, vulgar behaviour on the street in front of children, elders, and women, from normalizing it. we do not… pic.twitter.com/9Ph7N5s7k0— IANS (@ians_india) July 29, 2026
کنگنا نے کہا، "میں نے ابھی اس شخص کو گوگل کیا ہے اور اس کی عمر 28 سال ہے۔ اور وہ ایک طالب علم ہونے کا دعویٰ کرتا ہے۔ وہ طالب علم ہونے کا دعویٰ کیسے کرتا ہے، مجھے کچھ پتہ نہیں!!"
ایک رکن پارلیمنٹ کے طور پر اپنے کام پر داس کی تنقید کا جواب دیتے ہوئے، رناوت نے کہا کہ وہ سیاست میں نئی ہو سکتی ہیں لیکن گزشتہ 20 سالوں سے عوامی زندگی میں تھیں۔
رناوت نے کہا، "اس (سورو داس ) کی عمر میں، میرے پاس دو نیشنل ایوارڈ تھے۔ ہاں، ایک نئے پارلیمنٹیرین کے طور پر، میں تمام کاموں سے مغلوب تھی کیونکہ میں ایک فلمساز، پرفارم کرنے والی آرٹسٹ، پروڈیوسر، اسکرین رائٹر اور کاروباری بھی ہوں۔ لیکن ان جیسا کوئی، جو مکمل طور پر بیکار اور بے روزگار ہے، وہ کبھی نہیں سمجھ سکے گا کہ ہر وقت، کسی بھی عمر میں بڑے پیمانے پر مانگ میں رہنے کا کیا مطلب ہے۔"
کنگنا نے مزید کہا، "ڈیئر سورو، آپ کے مسائل ذاتی ہیں۔ آپ طالب علم نہیں ہیں؛ آپ صرف بیکار ہیں۔ آئیے کچھ ہنر سیکھنے کے ساتھ شروع کریں۔ یہ شروع کرنے کے لیے ایک اچھی جگہ ہے۔"
یہ تبادلہ ایک دن بعد ہوا جب رناوت نے نوجوان مظاہرین کو "جنریشن گٹر" کہا اور سوال کیا کہ "کون ان کو جنم دے رہا ہے اور پال رہا ہے"۔
کنگنا نے کہا تھا، "میں نے اپنی زندگی میں کبھی ایک جگہ اتنی بدصورتی نہیں دیکھی، جین زی کے احتجاج کی یہ ریلیں دلکش ہیں، ان کے بولنے کا انداز اور جس طرح کی زبان وہ استعمال کر رہے ہیں، میں نے اپنی زندگی میں کبھی بھی ہر ایک فریم میں ہر چیز کو اتنا گھناؤنا اور اتنا کراس نہیں دیکھا، کون ان کو جنم دے رہا ہے؟"
فالو اپ پوسٹ میں، ہماچل پردیش کے منڈی سے بی جے پی کے رکن پارلیمنٹ نے ایک قدم آگے بڑھ کر احتجاج میں حصہ لینے والی نوجوان خواتین پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ احتجاج کے دوران ان کا رویہ "انتہائی خوفناک" تھا۔
VIDEO | " you've called us cockroaches, you've called us gutter; remember, these cockroaches crawled out of the gutter and forced one of your ministers to resign," says cjp spokesperson ashutosh ranka on kangana ranaut's 'gutter generation' remark. pic.twitter.com/Ryjq5AnJva— Press Trust of India (@PTI_News) July 28, 2026
کنگنا رناوت پر اپوزیشن لیڈروں بشمول کانگریس، سماج وادی پارٹی اور اے آئی ایم آئی ایم کے ساتھ ساتھ کئی سوشل میڈیا صارفین نے تنقید کی۔ انھوں نے تبصرے کو غیر حساس اور توہین آمیز قرار دیا۔
کاکروچ جنتا پارٹی کی زیرقیادت احتجاج 25 جولائی کو حکومت کی طرف سے مرکزی وزیر تعلیم دھرمیندر پردھان کے استعفی سمیت مظاہرین کے اہم مطالبات کو تسلیم کرنے کے بعد ختم ہو چکا ہے۔
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