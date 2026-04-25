تلنگانہ: سابق وزیراعلیٰ، کے سی آر کی بیٹی، کے کویتا نے نئی پارٹی کا آغاز کیا، نام رکھا تلنگانہ راشٹرا سینا
دلچسپ بات یہ ہے کہ ان کے والد، کے سی آر نے پہلے تلنگانہ راشٹرا سمیتی (ٹی آر ایس) کا آغاز کیا تھا، بعد میں اس کا نام بدل کر بی آر ایس کر دیا گیا۔
Published : April 25, 2026 at 12:21 PM IST
حیدرآباد: بھارت راشٹرا سمیتی (BRS) کی سابق لیڈر، کے کویتا نے ہفتہ کو اپنی نئی سیاسی پارٹی، تلنگانہ راشٹرا سینا (TRS) کا آغاز کیا۔ یہ بی آر ایس سے علاحدگی کے تقریباً سات ماہ بعد آیا ہے۔
حیدرآباد میں ایک لانچنگ تقریب کا انعقاد کرتے ہوئے، کے کویتا (K. Kavitha) نے اعلان کیا کہ ان کی پارٹی کا نام تلنگانہ راشٹرا سینا (TRS) رکھا جائے گا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ ان کے والد اور سابق تلنگانہ چیف منسٹر کے چندر شیکھر راؤ نے بھی پہلے تلنگانہ راشٹرا سمیتی (TRS) کا آغاز کیا تھا، جس کے بعد انہوں نے پارٹی کا نام بدل کر بھارت راشٹرا سمیتی (BRS) رکھ دیا تھا۔
#WATCH | Hyderabad, Telangana: Telangana Jagruthi Founder K. Kavitha launches her new political party 'TRS'- Telangana Rashtra Sena.— ANI (@ANI) April 25, 2026
(Source: K Kavitha Social Media Page) pic.twitter.com/XwMV80vQMA
نامکمل ایجنڈے پر توجہ مرکوز کرے گی سینا
اس سے پہلے آج، کویتا نے حیدرآباد کے گن پارک میں امرویرولا اسٹوپم میں ان لوگوں کو پھولوں سے خراج عقیدت پیش کیا جنہوں نے 1969 میں تلنگانہ کے لیے علاحدہ ریاست کا مطالبہ کرنے والی تحریک کے دوران اپنی جانیں گنوائیں۔ جمعہ کو، کویتا نے ریاست میں ایک نئی علاقائی سیاسی قوت شروع کرنے کے منصوبوں کا اعلان کیا تھا۔ انہوں نے زور دیا کہ سینا کی یہ شکتی ریاست کی امنگوں اور نامکمل ایجنڈے پر توجہ مرکوز کرے گی۔
پارٹی کا نام، کام اور اس کی روح کو تبدیل کر دیا
اے این آئی سے بات کرتے ہوئے، کویتا نے وضاحت کی کہ انہیں اور ان کے حامیوں کو بی آر ایس سے نکال دیا گیا تھا اور انہوں نے اپنی مرضی سے پارٹی نہیں چھوڑی تھی۔ انہوں نے کہا، "بی آر ایس پارٹی تلنگانہ کی علاقائی امنگوں کو پورا کرنے کے لیے بنائی گئی تھی، لیکن انہوں نے اس کا نام، کام اور پارٹی کی روح کو تبدیل کر دیا، جس کے نتیجے میں اس کا عوام سے تعلق ٹوٹ گیا، جب کوئی پارٹی اپنے بنیادی مسائل سے ہٹ جاتی ہے تو وہ زندہ نہیں رہ سکتی۔ ہمیں تلنگانہ کے نامکمل ایجنڈے اور خواہشات کو پورا کرنے کے لیے ایک علاقائی پارٹی کی ضرورت ہے اور وہ ہماری پارٹی ہوگی۔"
میں تلنگانہ کی بیٹی ہوں
تلنگانہ جاگرتھی کی سربراہ نے مزید کہا، "میرے والد کی سربراہی میں بی آر ایس پارٹی نے ہمیں پارٹی سے نکال دیا ہے۔ ہم نے انہیں، خاندان یا پارٹی کو نہیں چھوڑا ہے۔ ہمیں پارٹی سے نکال دیا گیا ہے۔ میں اس معاملے کی مزید وضاحت نہیں کرنا چاہتی، لیکن میں تلنگانہ کی بیٹی ہوں۔
تلنگانہ کے لوگ میرا خاندان
میری رگوں میں تلنگانہ کا خون بہتا ہے، مجھے تلنگانہ کا جنون ہے۔ ہم بہت ضدی ہیں اور اپنے مقصد کے لیے پوری طرح وقف ہیں۔ ہم نے اپنی زندگی کے 20 سال تلنگانہ تحریک کے لیے وقف کیے ہیں۔ تلنگانہ کی ترقی کے لیے، اس کی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے- چاہے ہماری پرانی پارٹی ہمارے ساتھ ہو یا نہ ہو، ہمارا خاندان ہمارے ساتھ ہو یا نہ ہو، میں مانتا ہوں کہ تلنگانہ کے لوگ میرا خاندان ہیں۔ تلنگانہ کی مٹی کی خوشبو ہمیں آگے لے جائے گی۔
کویتا کی بی آر ایس سے علاحدگی نے اس وقت ایک ناخوشگوار موڑ لیا جب انہیں ستمبر 2025 میں پارٹی مخالف سرگرمیوں کے الزام میں پارٹی سے معطل کر دیا گیا۔ بی آر ایس قائدین ٹی ہریش راؤ اور جے سنتوش راؤ کے خلاف ان کے تبصروں کے بعد انہیں معطل کردیا گیا تھا۔
ہریش راؤ اور سنتوش راؤ پر تباہ کرنے کی سازش کا الزام
اپنی معطلی کے بعد، انہوں نے سختی سے ہریش راؤ اور سنتوش راؤ کو نشانہ بنایا، ان پر الزام لگایا کہ وہ تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی کے ساتھ مل کر ان کے خاندان اور پارٹی کو تباہ کرنے کی سازش کر رہے ہیں۔ انہوں نے اپنے ایم ایل سی عہدے سے بھی استعفیٰ دے دیا۔ پارٹی سے اپنی معطلی کے بعد، کویتا نے اپنی این جی او "تلنگانہ جاگرتھی" بنائی۔