'کالا ہرن: دی بیٹل فار لیگیسی' تنازعہ: سلمان خان کی درخواست کی سماعت ملتوی، فوری راحت نہیں ملی
سلمان خان کو فلم 'کالا ہرن' کی ریلیز روکنے کے مطالبے پر دہلی ہائی کورٹ سے کوئی فوری راحت نہیں ملی۔
Published : June 19, 2026 at 8:13 PM IST
نئی دہلی: دہلی ہائی کورٹ نے اداکار سلمان خان کی فلم "کالا ہرن: دی بیٹل فار لیگیسی" کی ریلیز پر روک لگانے کی درخواست پر کوئی فوری راحت دینے سے انکار کر دیا ہے۔ جسٹس مدھو جین کی سربراہی میں بنچ نے سلمان خان کو ہدایت کی کہ وہ فلم کے پروڈیوسر کو درخواست کی کاپی فراہم کریں۔ کیس کی اگلی سماعت یکم جولائی 2026 کو ہوگی۔
سماعت کے دوران سلمان خان کی نمائندگی کرنے والے وکیل نظام پاشا نے کہا کہ فلم درخواست گزار کی زندگی پر ان کی اجازت کے بغیر مبنی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ فلم کا ٹریلر اور پوسٹر جاری کر دیا گیا ہے۔ تاہم فلم کی ریلیز کی تاریخ کا ابھی اعلان نہیں کیا گیا ہے۔ سماعت کے دوران فلمساز نے کہا کہ انہیں ابھی تک پٹیشن کی مکمل کاپی فراہم نہیں کی گئی، اس لیے کوئی عبوری حکم جاری نہیں کیا جانا چاہیے۔ اس کے بعد، عدالت نے کوئی عبوری حکم جاری نہیں کیا، سلمان خان کو ہدایت کی کہ وہ فلم کے پروڈیوسر کو درخواست کی مکمل کاپی فراہم کریں۔
درخواست میں سلمان خان نے کہا کہ یہ فلم 1998 میں کالے ہرن کے شکار کے واقعے سے متعلق ہے۔ فلم کی ریلیز ان کی شخصیت کے حقوق کی خلاف ورزی ہوگی۔ درخواست میں الزام لگایا گیا ہے کہ "بلیک بک: دی بیٹل فار لیگیسی" کے پروڈیوسر نے فلم میں ایک شکل کا استعمال کیا ہے اور اسے اسی طرح کا کڑا پہنے ہوئے دکھایا گیا ہے جو وہ پہنتے ہیں۔ درخواست میں الزام لگایا گیا ہے کہ فلم کے پروڈیوسرز فلم کی تشہیر کے دوران سلمان خان کے نام کا غلط استعمال کر رہے ہیں۔
درخواست میں کہا گیا ہے کہ فلم کی ریلیز کالے ہرن کے شکار کے معاملے پر اثر انداز ہو سکتی ہے اور اس کی شبیہ پر منفی اثر ڈال سکتی ہے۔ درخواست میں کہا گیا ہے کہ سلمان خان نے فلم کے پروڈیوسرز کو قانونی نوٹس بھیجا تھا، جس میں فلم کی پروموشن اور ریلیز روکنے کا مطالبہ کیا گیا تھا۔ قانونی نوٹس میں کہا گیا ہے کہ کالے ہرن کے شکار کا معاملہ فی الحال راجستھان ہائی کورٹ میں زیر التوا ہے۔ اس لیے اس معاملے میں کوئی سنسنی خیزی پیدا کرنا مقدمے کو متاثر کر سکتا ہے۔