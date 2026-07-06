'کالا ہرن' فلم تنازع: دہلی ہائی کورٹ نے سلمان خان سے پوچھا ان کا فلم سے براہ راست تعلق کیا ہے؟
درخواست میں الزام لگایا گیا ہے کہ فلم کے پروڈیوسرز فلم کی تشہیر کے دوران سلمان خان کے نام کا غلط استعمال کر رہے ہیں۔
Published : July 6, 2026 at 7:14 PM IST
نئی دہلی: دہلی ہائی کورٹ نے فلم کالا ہرن دی بیٹل فار لیگیسی کی ریلیز پر روک لگانے کی درخواست پر سماعت کرتے ہوئے فلم اداکار سلمان خان سے پوچھا ہے کہ کیا شخصیت کے حقوق فلم کے پروموشنل مواد تک بڑھتے ہیں۔ جسٹس جیوتی سنگھ کی بنچ نے کیس کی اگلی سماعت کل یعنی 7 جولائی کو کرنے کا حکم دیا۔
پیر کو سماعت کے دوران سلمان خان کی نمائندگی کرنے والے وکیل روی پرکاش نے کہا کہ فلم کے پروڈیوسرز ان کی مرضی کے بغیر ان کی شخصیت کا تجارتی طور پر غلط استعمال کر رہے ہیں۔ اس کے بعد عدالت نے انہیں فلم اور سلمان خان کے درمیان براہ راست تعلق فراہم کرنے کو کہا۔ اس کے بعد روی پرکاش نے سلمان خان کا بریسلٹ پہننے کا ذکر کیا۔
انہوں نے کہا کہ فلم کے پروڈیوسر نے سات انٹرویوز میں بتایا ہے کہ یہ فلم سلمان خان پر مبنی ہے۔ اس کے بعد عدالت نے پوچھا، "کوئی بریسلٹ پہنتا ہے، کوئی پگڑی پہنتا ہے، اور کل آپ کہیں گے کہ یہ پرسنلٹی رائٹس کا معاملہ ہے۔ فلم سے سلمان خان کا براہ راست تعلق بتائیں۔" روی پرکاش نے پھر فلمساز کے انٹرویوز اور سوشل میڈیا پوسٹس کا حوالہ دیا۔
اس کے بعد عدالت نے ان کے دلائل کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ وہ صرف درخواست میں بیان کردہازارشوں پر غور کرے گی۔ اس کے بعد عدالت نے فلم سازوں سے کہا کہ وہ سلمان خان کے وکیل کو وہ ویڈیو دکھائیں جس پر انہوں نے اس کی صداقت کی تصدیق کی ہے۔ درخواست میں سلمان خان نے کہا کہ یہ فلم 1998 میں کالے ہرن کے شکار کے واقعے سے متعلق ہے اور فلم کی ریلیز سے ان کے ذاتی حقوق کی خلاف ورزی ہوگی۔ درخواست میں کہا گیا ہے کہ فلم کالا ہرن کے بنانے والوں نے فلم میں ان کی شکل کا استعمال کیا ہے اور اسے وہی بریسلٹ پہنے دکھایا گیا ہے جو وہ پہنتے ہیں۔
درخواست میں الزام لگایا گیا ہے کہ فلم کے پروڈیوسرز فلم کی تشہیر کے دوران سلمان خان کے نام کا غلط استعمال کر رہے ہیں۔ درخواست میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ فلم کی ریلیز کالے ہرن کے شکار کے معاملے پر اثر انداز ہو سکتی ہے اور شبیہ پر منفی اثر ڈال سکتی ہے۔
درخواست میں کہا گیا ہے کہ سلمان خان نے فلم کے پروڈیوسرز کو قانونی نوٹس بھیجا تھا، جس میں فلم کی پروموشن اور ریلیز روکنے کا مطالبہ کیا گیا تھا۔ قانونی نوٹس میں کہا گیا ہے کہ کالے ہرن کے شکار کا معاملہ فی الحال راجستھان ہائی کورٹ میں زیر التوا ہے۔ اس لیے اس معاملے میں کوئی سنسنی خیزی پیدا کرنا مقدمے کو متاثر کر سکتا ہے۔
فلم کالا ہرن کا پہلا پوسٹر گزشتہ ماہ جاری کیا گیا تھا۔ فلم میں کالے ہرن کے شکار کے کیس اور عدالتی سماعتوں کو دکھایا گیا ہے۔ فلم میں سلمان خان اور لارنس بشنوئی کی دشمنی کو بھی دکھایا گیا ہے۔ تنازعات سے بچنے کے لیے فلم سازوں نے سلمان خان سے متاثر کردار کا نام ایان خان اور گینگسٹر لارنس بشنوئی سے متاثر کردار کا نام لائن بشنوئی رکھا ہے۔ اس فلم کے ہدایت کار بھارت ایس سرینیٹ ہیں اور امیت جانی نے پروڈیوس کیا ہے۔