"بھاجپا چھوڑ دیں گے... نئی پارٹی بنائیں گے!" انامالائی کا آ گیا جواب
گزشتہ کئی ماہ سے ان کے پارٹی چھوڑنے کی قیاس آرائیاں جاری تھیں۔ اس کے جواب نے سسپنس ختم کر دیا۔
Published : June 1, 2026 at 8:36 PM IST
نئی دہلی: تمل ناڈو کے بی جے پی لیڈر کے اناملائی بی جے پی چھوڑ سکتے ہیں۔ یہ سوال پوچھے جانے پر انامالائی نے خود کہا کہ وہ ایک دو دن بعد اس بارے میں جانکاری فراہم کریں گے۔ کئی دنوں سے ان کے بی جے پی سے استعفیٰ دینے کی خبریں آ رہی ہیں۔ وہ منگل کو بی جے پی صدر نتن نبین سے ملاقات کریں گے۔
اہم بات یہ ہے کہ انہوں نے ان خبروں کی تردید نہیں کی کہ وہ پارٹی چھوڑ رہے ہیں۔ مزید برآں، وہ جس گاڑی میں آج چنئی ہوائی اڈے پر پہنچے، اس پر بی جے پی کا جھنڈا نہیں تھا۔
چار جون کو اناملائی کی سالگرہ سے پہلے ان کے آبائی شہر کی بڑی سڑکوں اور گلیوں میں "ہمارے لیڈر، آؤ اور ہماری رہنمائی کرو" جیسے نعروں والے پوسٹر لگائے گئے ہیں۔ سیاسی تجزیہ کار پیش گوئی کر رہے ہیں کہ انامالائی ایک یا دو دنوں میں بی جے پی چھوڑ کر نئی پارٹی بنائیں گی۔ وہ چھ سال قبل آئی پی ایس سے استعفیٰ دے کر بی جے پی میں شامل ہوئے تھے۔
#WATCH | Tamil Nadu | BJP leader K. Annamalai leaves for Delhi from Chennai.— ANI (@ANI) June 1, 2026
When asked on speculations about him expected to launch a new party, he says, " please wait. we will sit down and talk in two days"
جب سے انہیں تمل ناڈو بی جے پی صدر کے عہدے سے ہٹایا گیا ہے تب سے وہ ناراض ہیں۔ ماہرین کا خیال ہے کہ انامالائی کا کام کرنے کا انداز کچھ مختلف ہے۔
تمل ناڈو میں حال ہی ایک بڑا الٹ پھیر ہوا ہے۔ ڈی ایم کے اور اے آئی اے ڈی ایم کے، جو برسوں سے اقتدار میں تھیں، اقتدار سے باہر ہیں۔ اداکار سے سیاستدان بنے تھلاپتی وجے کی پارٹی ٹی وی کے اقتدار میں آ گئی ہے۔ وجے نے کہا ہے کہ وہ لمبے عرصے تک تمل ناڈو کے لوگوں کی خدمت کریں گے۔ ان کی کامیابی کو ایم جی آر کی کامیابی سے بھی زیادہ کرشماتی سمجھا جاتا ہے، کیونکہ کسی نے بھی اپنی پارٹی بنانے کے صرف دو سال کے اندر اس قسم کی کامیابی حاصل نہیں کی۔
سیاسی تجزیہ کاروں کا خیال ہے کہ انامالائی تمل ناڈو میں اس ماحول اور موقعے سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں۔ یہ بہت ممکن ہے کہ وہ اپنی پارٹی کا آغاز کریں گے اور ڈی ایم کے اور اے آئی اے ڈی ایم کے کے کمزور پڑنے سے ریاست میں جو خلا پیدا ہوا ہے، اسے پر کرنے کی کوشش کریں گے۔ اس وقت ڈی ایم کے اہم اپوزیشن پارٹی ہے۔ اے آئی اے ڈی ایم کے داخلی انتشار کا شکار ہے۔ اس پارٹی کے اندر کئی لیڈر وجے کی حمایت کرنے کو تیار ہیں۔
ابھی آج ہی، تمل ناڈو کے وزیر اعلیٰ ٹی وجے نے کہا کہ "میں اب بھی سیاسی نقطہ نظر سے یہی کہتا ہوں۔ مقابلہ صرف دو جماعتوں کے درمیان ہے: ڈی ایم کے اور ٹی وی کے۔ ان کے درمیان کسی اور کے لیے کوئی جگہ یا کردار نہیں ہے۔"
یہ بہت ممکن ہے کہ انامالائی تمل ناڈو میں اپنا سیاسی مستقبل تلاش کر رہے ہوں۔ وہ پچھلے پانچ چھ برسوں سے تمل ناڈو بی جے پی کا ایک نمایاں چہرہ رہے ہیں۔ ان کی توانائی، تنظیمی مہارت، اور تقریری مہارت نے سب کو متاثر کیا ہے۔ وہ سوشل میڈیا پر بھی کافی ایکٹو ہیں۔
انہوں نے سال 2021 سے 2025 تک پارٹی کے تمل ناڈو کے صدر کی حیثیت سے خدمات انجام دیں اور ریاست گیر جارحانہ مہمات اور سوشل میڈیا کی مضبوط موجودگی کے ذریعے ریاست میں پارٹی کے سب سے نمایاں رہنماؤں میں سے ایک بن گئے۔ سال 2024 کے لوک سبھا انتخابی مہم کے دوران خود پی ایم مودی نے انامالائی کی تعریف کی تھی۔
چونکہ تمل ناڈو کی سیاست ملک کے دیگر حصوں سے مختلف ہے، انامالائی نے تمل شناخت کا فائدہ اٹھا کر بی جے پی کی رسائی کو بڑھانے کی کوشش کی۔ کئی ماہرین کا ماننا ہے کہ اگر وجے کو اسمبلی انتخابات سے پہلے ہٹایا نہیں جاتا تو آج تمل ناڈو میں بی جے پی ممکنہ طور پر بہتر پوزیشن میں ہوتی۔ انامالائی نہیں چاہتی تھیں کہ بی جے پی اے آئی اے ڈی ایم کے کے ساتھ سمجھوتہ کرے۔ شروع میں انہوں نے اس کی مخالفت کی لیکن بعد میں مرکزی قیادت کے دباؤ پر اسے قبول کر لیا۔ تاہم، اس کے بعد سے، انہوں نے پارٹی میں الگ تھلگ رہے۔
