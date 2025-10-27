جسٹس سوریہ کانت کو ملک کے اگلے چیف جسٹس ہوں گے، تقرری کا عمل شروع
سی جے آئی بی آر گوائی 23 نومبر 2025 کو ریٹائر ہو جائیں گے اور جسٹس سوریہ کانت ان کے جانشین ہوں گے۔
Published : October 27, 2025 at 2:53 PM IST
نئی دہلی: چیف جسٹس آف انڈیا (CJI) B.R. گوائی نے جسٹس سوریہ کانت کو اپنا جانشین بنانے کی سفارش کی ہے۔ اس سے بھارت کے اگلے چیف جسٹس کی تقرری کا عمل باضابطہ طور پر شروع ہو جاتا ہے۔ جسٹس گوائی 23 نومبر 2025 کو 65 سال کی عمر کو پہنچنے پر ریٹائر ہو جائیں گے۔
مرکزی وزارت قانون و انصاف نے حال ہی میں چیف جسٹس گوائی کو خط لکھ کر قائم شدہ طریقہ کار کے مطابق اگلے چیف جسٹس کے لیے ان کی سفارش کی درخواست کی تھی۔ چیف جسٹس آف انڈیا کی تقرری میمورنڈم آف پروسیجر (ایم او پی) کے تحت ہوتی ہے۔ ایم او پی سپریم کورٹ اور ہائی کورٹس میں ججوں کی تقرری، تبادلے اور ترقی کا خاکہ پیش کرتا ہے۔ میمورنڈم آف پروسیجر کے مطابق سپریم کورٹ کے سب سے سینئر جج، جو اس عہدے پر فائز ہونے کے لیے موزوں سمجھے جاتے ہیں، کی سفارش اگلے چیف جسٹس کے طور پر کی جاتی ہے۔
اس روایت کو برقرار رکھتے ہوئے جسٹس سوریہ کانت، جو جسٹس گوائی کے بعد سب سے سینئر جج ہیں، کی اس اعلیٰ عدالتی عہدے کے لیے سفارش کی گئی ہے۔ صدر کے ذریعہ باضابطہ تقرری کے بعد جسٹس سوریہ کانت 24 نومبر 2025 کو بھارت کے 53 ویں چیف جسٹس کے طور پر عہدہ سنبھالیں گے، اور 9 فروری 2027 تک تقریباً 15 ماہ کی مدت پوری کریں گے۔
10 فروری 1962 کو پیدا ہونے والے جسٹس سوریہ کانت نے ایک ممتاز عدالتی اور قانونی کریئر حاصل کیا ہے۔ سپریم کورٹ میں اپنی ترقی سے پہلے، انہوں نے ہریانہ کے ایڈوکیٹ جنرل کے طور پر خدمات انجام دیں اور چھوٹی عمر میں انہیں سینئر ایڈوکیٹ کا درجہ دیا گیا۔ فی الحال جسٹس سوریہ کانت کئی اہم ادارہ جاتی عہدوں پر فائز ہیں۔ وہ نیشنل یونیورسٹی آف لیگل اسٹڈیز اینڈ ریسرچ، رانچی کے چانسلر اور نیشنل لیگل سروسز اتھارٹی کے سابقہ ایگزیکٹو چیئرمین ہیں۔
جسٹس سوریہ کانت دو دہائیوں سے زیادہ کے تجربے کے ساتھ ملک کے اعلیٰ عدالتی عہدے پر آتے ہیں، جس میں آرٹیکل 370 کی منسوخی، اظہار رائے کی آزادی، جمہوریت، بدعنوانی، ماحولیات اور صنفی مساوات کے بارے میں تاریخی فیصلے شامل ہیں۔ جسٹس سوریہ کانت اس بنچ کا حصہ تھے جس نے نوآبادیاتی دور کے بغاوت کے قانون کو معطل کر دیا تھا اور ہدایت کی تھی کہ اس کے تحت کوئی نئی ایف آئی آر درج نہیں کی جائے گی جب تک حکومت کا جائزہ لیا جائے۔
انتخابی عمل میں شفافیت پر زور دینے والے ایک حکم میں انہوں نے الیکشن کمیشن کو بہار میں خصوصی گہری نظرثانی کے بعد فہرست سے خارج کیے گئے 6.5 ملین ناموں کی تفصیلات کو عام کرنے کی ترغیب دی۔ جسٹس سوریہ کانت کو یہ ہدایت دینے کا سہرا بھی جاتا ہے کہ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن سمیت بار ایسوسی ایشنز میں ایک تہائی سیٹیں خواتین کے لیے مختص کی جائیں۔
انہوں نے دفاعی افواج کے لیے ون رینک، ون پنشن (OROP) اسکیم کو برقرار رکھا، اسے آئینی طور پر درست قرار دیا اور مسلح افواج میں خواتین افسران کے لیے مستقل کمیشن میں برابری کی درخواستوں کی سماعت جاری رکھی۔ جسٹس سوریہ کانت سات ججوں کی بنچ کا حصہ تھے جس نے 1967 کے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے فیصلے کو کالعدم قرار دیا تھا، جس سے ادارے کی اقلیتی حیثیت پر نظر ثانی کی راہ ہموار ہوئی تھی۔
وہ پیگاسس اسپائی ویئر کیس کی سماعت کرنے والی بنچ کا حصہ تھے، جس نے سائبر ماہرین کا ایک پینل مقرر کیا تھا تاکہ غیر قانونی نگرانی کے الزامات کی تحقیقات کی جا سکیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ریاست کو "قومی سلامتی کی آڑ میں آزاد ہاتھ" نہیں ہو سکتا۔
جسٹس سوریہ کانت اس بنچ کا حصہ تھے جس نے وزیر اعظم نریندر مودی کے 2022 کے دورہ پنجاب کے دوران سیکورٹی کی خلاف ورزی کی تحقیقات کے لیے سپریم کورٹ کی سابق جج اندو ملہوترا کی سربراہی میں پانچ رکنی کمیٹی مقرر کی تھی۔ انہوں نے کہا کہ اس طرح کے معاملات میں "عدالتی تربیت یافتہ ذہن" کی ضرورت ہوتی ہے۔
مزید پڑھیں:
سابق چیف جسٹس آف انڈیا نے لوگوں سے قانون نافذ کرنے والی ایجنسیوں سے نہ ڈرنے کی اپیل کی
چیف جسٹس گاوائی پر توہین آمیز تبصرے، پانچ سوشل میڈیا اکاونٹس کے خلاف مقدمہ درج