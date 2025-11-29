ملک میں ایک گروہ کا تسلط قائم کرنے کی منظم کوششیں کی جارہی ہیں، مولانا محمود مدنی
مدنی نے الزام لگایا نئے قانون سے حکومت نے کام کاج اور نظریات کو نقصان پہنچایا ہے۔
November 29, 2025
Updated : November 29, 2025 at 10:25 PM IST
بھوپال: جمعیۃ علماء ہند (جے یو یو) کے صدر مولانا محمود مدنی نے ہفتہ کے روز الزام لگایا کہ بلڈوزر ایکشن، موب لنچنگ، مسلم وقف کو کمزور کرنے اور اسلامی اصلاحات جیسی کارروائیوں کے ذریعہ ملک میں ایک گروہ کا تسلط قائم کرنے کی ’’منظم کوششیں‘‘ کی جارہی ہیں۔
انہوں نے یہاں جے یو ایچ کی گورننگ باڈی کی میٹنگ کے دوران کہا کہ بابری مسجد کے فیصلے اور اس طرح کے کئی دیگر فیصلوں کے بعد یہ تاثر بڑھ رہا ہے کہ عدالتیں حکومتوں کے دباؤ میں کام کر رہی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اگر سپریم کورٹ اپنا فرض ادا نہیں کرتی تو وہ سپریم کورٹ کہلانے کی مستحق نہیں۔
مدنی نے کہا، "یہ کہنا افسوسناک ہے کہ ایک مخصوص گروہ پر غلبہ حاصل کرنے اور دوسرے گروہ کو قانونی طور پر کمزور کرنے، سماجی طور پر الگ تھلگ کرنے اور معاشی طور پر ذلیل، بدنام اور محروم کرنے کی منظم کوششیں کی جا رہی ہیں۔"
انہوں نے کہا اس کے لیے معاشی بائیکاٹ، بلڈوزر کی کارروائیاں، ہجومی تشدد، مسلم وقفوں کو کمزور کرنا، مدارس اور اسلامی اصلاحات کے خلاف منفی مہمات منظم طریقے سے چلائی جا رہی ہیں۔ ان کی مذہبی شناخت اور وجود کو غیر متعلقہ بنا دیا گیا ہے، اور یہ ایسی چیز ہے جسے برداشت نہیں کیا جا سکتا۔
انہوں نے عدلیہ کے کردار پر شکوک کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ حکومت عوام کو انصاف فراہم کرنے اور امن برقرار رکھنے پر مجبور ہے۔ لیکن بدقسمتی سے، حالیہ فیصلوں - بابری مسجد کیس اور کئی دیگر مقدمات نے اس تصور کو جنم دیا ہے کہ عدالتیں حکومتوں کے دباؤ میں کام کر رہی ہیں۔ انہوں نے کہا، "یاد رکھیں، سپریم کورٹ صرف اس وقت تک سپریم رہے گی جب تک وہ اپنے فرض پر قائم رہے گی،" انہوں نے مزید کہا، "اگر وہ اپنے فرض کی پاسداری میں ناکام رہے تو وہ سپریم کہلانے کی مستحق نہیں ہے۔" انہوں نے کہا کہ وقف ہمارے آباؤ اجداد کی میراث ہے، ہم اسے اس طرح جاتا نہیں دیکھ سکتے، ہم اس کے ناجائز قبضوں کی بات کر رہے تھے۔
مدنی نے الزام لگایا نئے قانون سے حکومت نے کام کاج اور نظریات کو نقصان پہنچایا ہے۔ جے ایچ نے مشترکہ پارلیمانی کمیٹی میں اس کی مخالفت کی۔ انہوں نے کہا کہ "ہم یہ واضح کرنا چاہتے ہیں کہ حکومتوں کو ہماری مذہبی سرگرمیوں میں مداخلت نہیں کرنی چاہیے۔ ہم اپنی آخری سانس تک لڑیں گے۔"
مدنی کے بیان پر سارنگ کا جوابی حملہ
کھیل اور تعاون کے وزیر وشواس سارنگ نے بھوپال میں مولانا مدنی کے بیان پر جوابی حملہ کیا ہے۔ وزیر سارنگ نے کہا، "مولانا مدنی، اگر آپ ہندوستان میں رہنا چاہتے ہیں تو آپ کو وندے ماترم کا نعرہ لگانا چاہیے۔ آپ نے پہلے ہی اس فرقہ پرستی کی سیاست کی ہے اور ملک کو تقسیم کرنے کی بات کی ہے۔ آئین اور آئینی نظام کا مذاق اڑانا اور اب سپریم کورٹ پر تبصرہ کرنا بدقسمتی ہے۔ مدنی بھول رہے ہیں کہ اگر آپ ہندوستان میں رہتے ہیں تو آپ کو ہندوستانی آئین کے مطابق آزاد رہنا چاہیے۔" سارنگ نے کہا، تم ہندوستان سے کھاؤ لیکن کسی اور کی تعریف کرو، یہ کام نہیں چلے گا۔