ڈیجیٹل گرفتاری جیسے فراڈ پر سپریم کورٹ نے خود کارروائی کی: چیف جسٹس آف انڈیا
عدالت نے اس نوعیت کے جرائم کےلیے ایک علیحدہ جرم وضع کرنے اور مناسب سزا مقرر کرنے کی ضرورت پر بھی توجہ دلائی۔
Published : August 30, 2026 at 3:14 PM IST
نئی دہلی : چیف جسٹس آف انڈیا جسٹس سوریا کانت نے کہا ہے کہ ہندوستانی عدلیہ نے ڈیجیٹل دور میں سامنے آنے والے فراڈ کے نئے طریقوں، خصوصاً ’’ڈیجیٹل اریسٹ‘‘ یعنی ڈیجیٹل گرفتاری جیسے جرائم کے خلاف پارلیمنٹ کی جانب سے قانون سازی کا انتظار کرنے کے بجائے فعال اور بروقت کردار ادا کیا ہے۔ لندن میں منعقدہ 43ویں انٹرنیشنل سمپوزیم آن اکنامک کرائم سے اختتامی خطاب کرتے ہوئے چیف جسٹس نے کہا کہ ہندوستانی عدلیہ نے جدید دور کے معاشی جرائم اور دھوکہ دہی کے بدلتے ہوئے طریقوں سے نمٹنے کے لیے قانونی اور ادارہ جاتی سطح پر اہم اقدامات کیے ہیں۔
انہوں نے ’’ڈیجیٹل گرفتاری‘‘ کے فراڈ کا حوالہ دیتے ہوئے بتایا کہ اس طرح کے معاملات میں جعلساز خود کو پولیس افسر، عدالتی اہلکار یا سرکاری افسر ظاہر کرکے ویڈیو کال کے ذریعے لوگوں کو ڈراتے اور ان سے رقم بٹورتے ہیں۔ چیف جسٹس نے کہا کہ سپریم کورٹ نے حال ہی میں ’’ڈیجیٹل اریسٹ‘‘ فراڈ کا ازخود نوٹس لیا اور مرکز و ریاستی حکومتوں کو اس مسئلے کی شدت اور پھیلاؤ کا جائزہ لینے کی ہدایت دی۔ عدالت نے اس نوعیت کے جرائم کے لیے ایک علیحدہ جرم وضع کرنے اور نقصان کی نوعیت کے مطابق مناسب سزا مقرر کرنے کی ضرورت پر بھی توجہ دلائی۔
جسٹس سوریا کانت کے مطابق یہ ہندوستانی عدلیہ کے اس وسیع تر رویے کی مثال ہے جس میں عدالتیں نئے قسم کے فراڈ اور جرائم کے سامنے آنے پر صرف پارلیمنٹ کی جانب سے قانون سازی کا انتظار نہیں کرتیں بلکہ آئینی اور قانونی دائرہ اختیار کے اندر رہتے ہوئے فعال کردار ادا کرتی ہیں۔ چیف جسٹس نے کہا کہ ہندوستان میں معاشی جرائم سے نمٹنے کا نظام کسی ایک قانون تک محدود نہیں بلکہ کئی دہائیوں کے دوران قانون سازی، اداروں اور عدالتی اصولوں پر مشتمل ایک وسیع نظام تشکیل پایا ہے۔
انہوں نے پریونشن آف منی لانڈرنگ ایکٹ 2002 اور فیوگیٹو اکنامک آفینڈرز ایکٹ 2018 سمیت مختلف قانونی اقدامات کا ذکر کیا۔ تاہم چیف جسٹس نے واضح کیا کہ یہ نظام بھی مکمل طور پر بے عیب نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ بعض افراد کی جانب سے تحقیقاتی اداروں کے ذریعے منی لانڈرنگ قانون کے مبینہ غلط استعمال کی شکایات سامنے آتی رہی ہیں، جن میں گرفتاری کی واضح وجوہات نہ بتانے یا حالات کے مقابلے میں طویل حراست جیسے الزامات شامل ہیں۔
ان کے مطابق ایسے معاملات میں عدلیہ نے مداخلت کرکے قانونی عمل اور شہریوں کے حقوق کے تحفظ کی کوشش کی ہے۔ چیف جسٹس نے سپریم کورٹ کے اس فیصلے کا بھی حوالہ دیا جس میں قرار دیا گیا کہ کسی شخص کو گرفتار کرنے کی وجوہات صرف زبانی طور پر بتانا کافی نہیں بلکہ انہیں تحریری شکل میں فراہم کرنا ضروری ہے۔ انہوں نے اپنے تحریر کردہ فیصلے اروند کیجریوال بمقابلہ مرکزی تحقیقاتی بیورو کا بھی ذکر کیا اور کہا کہ عدالت نے گرفتاری کو قانونی قرار دیتے ہوئے ضمانت دی تھی، کیونکہ مقدمے کی سماعت سے قبل طویل عرصے تک حراست میں رکھنا دراصل سزا کی ایک مختلف شکل نہیں بننا چاہیے۔
جسٹس سوریا کانت نے کہا کہ قانونی اور تکنیکی حالات میں تبدیلی کے باوجود ہندوستانی عدلیہ کے بنیادی اصولوں میں قانونی طریقۂ کار، تناسب اور بے گناہی کا مفروضہ مسلسل اہم رہے ہیں۔ چیف جسٹس نے عالمی سطح پر منی لانڈرنگ اور غیر قانونی دولت کے حجم پر بھی تشویش ظاہر کی۔ ان کے مطابق اگر عالمی سطح پر منی لانڈرنگ کے تخمینے تقریباً درست بھی مان لیے جائیں تو دنیا ایک سال میں اتنی رقم غیر قانونی طور پر گردش میں لاتی ہے کہ اس سے دنیا کی تقریباً 8 ارب آبادی کے ہر فرد کے لیے ایک معمولی نوعیت کا لیپ ٹاپ خریدا جاسکتا ہے اور اس کے باوجود رقم بچ سکتی ہے۔
انہوں نے مزید کہا کہ غیر قانونی دولت کے اس وسیع بہاؤ میں سے بہترین اندازے کے مطابق بھی سو میں سے ایک سے کم حصہ ہی واپس حاصل کیا جاسکتا ہے۔ چیف جسٹس نے قدیم ہندوستانی مفکر اور ماہر سیاست کوٹلیہ کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ انہوں نے دوسری صدی قبل مسیح میں اپنی مشہور کتاب ارتھ شاستر میں سرکاری خزانے سے خرد برد کے مختلف طریقوں کا ذکر کیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ کوٹلیہ نے سرکاری افسران کے مالی بدعنوانی کے رجحان کو سمجھاتے ہوئے شہد یا زہر کو زبان کی نوک پر رکھنے کی مثال دی تھی کہ جس طرح زبان پر شہد یا زہر رکھ کر اسے چکھے بغیر رہنا مشکل ہے، اسی طرح سرکاری خزانے سے واسطہ رکھنے والے اہلکار کے لیے اس میں سے کچھ حاصل کرنے کے لالچ سے بچنا بھی مشکل ہوسکتا ہے۔
چیف جسٹس نے انسالوینسی اینڈ بینکرپسی کوڈ 2016 کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ یہ فوجداری کارروائیوں کے ساتھ ساتھ چل سکتا ہے اور ہندوستانی نظامِ انصاف نے ایسے معاملات میں متوازی طور پر شہری مالی وصولی کے عمل کو اختیار کرنے میں زیادہ آمادگی دکھائی ہے، خواہ فوجداری مقدمے میں طویل وقت لگ رہا ہو۔ انہوں نے بین الاقوامی سطح پر باہمی قانونی معاونت کے معاہدوں کی اہمیت پر بھی زور دیا۔ ان کے مطابق مختلف ممالک کے درمیان قانونی تعاون کے یہ معاہدے بیرون ملک موجود غیر قانونی اثاثوں کو واپس لانے میں مؤثر ثابت ہوسکتے ہیں۔
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جسٹس سوریا کانت نے کہا کہ غیر قانونی دولت عموماً اس مقام پر نہیں رہتی جہاں سے اسے چوری کیا گیا ہو، اس لیے عالمی تعاون کے بغیر معاشی جرائم کے خلاف مؤثر کارروائی مشکل ہے۔ اپنے خطاب کے اختتام پر چیف جسٹس سوریا کانت نے کہا کہ معاشی جرائم اور فراڈ کے خلاف عالمی سطح پر چوکسی، باہمی تعاون اور قانون کی حکمرانی کو مضبوط بنانا ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ کسی کانفرنس یا سمپوزیم کی کامیابی کا اندازہ صرف اس بات سے نہیں لگایا جاسکتا کہ اس میں مسئلے پر کتنی اچھی تقاریر کی گئیں، بلکہ اصل کامیابی اس بات میں ہے کہ مختلف ممالک اور اداروں کے نمائندے واپس جاکر ان مسائل کے خاتمے کے لیے کتنی سنجیدگی اور محنت سے عملی اقدامات کرتے ہیں۔