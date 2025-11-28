دو ججوں نے کلکٹریٹ میں آئین کو 'گواہ‘ رکھ کر شادی کرلی
یوم دستور کے موقع پر دو ججوں نے سادگی سے شادی کرکے مثال قائم کی ہے۔
Published : November 28, 2025 at 2:53 PM IST
کوٹ پٹلی بہرود: اترپردیش میں یوم دستور کے موقع پر ڈسٹرکٹ کلکٹر کے دفتر میں ایک انوکھی اور متاثر کن شادی ہوئی۔ بنسور کے گنٹا شاہ پور گاؤں کے رہنے والے ہیمنت مہرا اور ہنومان گڑھ کی رہنے والی کرینہ کالا، دونوں عدالتی افسران نے بغیر جہیز کے، بغیر اسراف کے شادی کی اور آئین کو گواہ بنا کر سماج کو پیغام دیا۔
دولہا، ہیمنت مہرا، اس وقت چوتھ کا باروارہ (سوائے مادھو پور) میں سول جج کے طور پر خدمات انجام دے رہا ہے، اور دلہن، کرینہ کالا، ایک ٹرینی جوڈیشل آفیسر ہے۔ جج ہیمنت نے کہا کہ جوڈیشل سروس میں رہتے ہوئے وہ آئین کو سپریم مانتے ہیں۔ اسی احترام اور ایمان کی وجہ سے انہوں نے یوم دستور پر شادی کرنے کا فیصلہ کیا۔ ضلع کلکٹر پرینکا گوسوامی اور ایڈیشنل ڈسٹرکٹ کلکٹر اوم پرکاش سہارن نے دونوں خاندانوں کے ساتھ سادہ تقریب میں شرکت کی۔ عہدیداروں نے نوبیاہتا جوڑے کو مبارکباد دی اور ان کی خوشگوار ازدواجی زندگی کی خواہش کی۔ ان دو نوجوان ججوں نے جہیز مخالف اور سماجی ہم آہنگی کی ایک ایسی مثال قائم کی ہے جو ہزاروں لوگوں کو متاثر کرے گی۔
ہیمنت کو اس کی پوسٹنگ کووڈ وبائی بیماری کے بعد ملی:
ہیمنت کی پیدائش گنٹا شاہ پور، بنسور میں ہوئی تھی۔ اسے کورونا وبائی مرض کے بعد اپنی پوسٹنگ ملی۔ 2021 میں کورونا وبائی امراض کے دوران، انہیں ضلع بنسور میں تربیت کے لیے تفویض کیا گیا تھا۔ اس کے بعد انہیں جودھ پور تعینات کر دیا گیا۔ ایک عارضی مدت کے بعد، انہیں جے پور ڈسٹرکٹ سیشن کورٹ میں پوسٹنگ ملی۔ ہیمنت مہرا کے والد ایک ریٹائرڈ استاد ہیں، جب کہ ان کی والدہ گھریلو خاتون ہیں۔
اس کا بڑا بھائی کسان ہے۔ سول جج اور جوڈیشل مجسٹریٹ بننے سے پہلے انہوں نے بنسور میں قانون کی پریکٹس کی۔ اس دوران کرینہ کالا کا تعلق نوہر، ہنومان گڑھ سے ہے۔ انہوں نے آر جے ایس کا امتحان پاس کیا ہے اور فی الحال تربیت حاصل کر رہی ہے۔ اس کے والد، ایم پی کالا، ایک ریٹائرڈ پرنسپل ہیں، جب کہ اس کی ماں گھریلو خاتون ہیں۔