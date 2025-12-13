جج نے خود کو سماعت سے الگ کر لیا، انڈیگو نے دہلی ہائی کورٹ میں 900 کروڑ روپے کی واپسی کی، کی ہے درخواست
نئی دہلی: ملک کی سب سے بڑی ایئر لائن، IndiGo کی پیرنٹ کمپنی InterGlobe Aviation نے دہلی ہائی کورٹ میں کسٹم ڈیوٹی کی مد میں 900₹ کروڑ سے زیادہ کی واپسی کی درخواست کی ہے۔
یہ ڈیوٹی بیرون ملک مرمت کے بعد طیارے کے انجنوں اور پرزوں کی دوبارہ درآمد پر ادا کی گئی۔ کمپنی کا موقف ہے کہ ایک ہی لین دین پر ڈبل ڈیوٹی عائد کرنا غیر آئینی ہے۔
جسٹس پرتیبھا ایم سنگھ اور شیل جین کی بنچ نے جمعہ کو کیس کی سماعت کی، لیکن جسٹس جین نے خود کو الگ کر لیا کیونکہ ان کا بیٹا انڈیگو میں پائلٹ ہے۔ اب چیف جسٹس کے حکم پر ایک اور بنچ کیس کی سماعت کرے گا۔
دوبارہ درآمد پر کسٹم ڈیوٹی دوبارہ لگانا غلط ہے
وکیل وی لکشمی کمارن نے عدالت کو بتایا کہ بغیر کسی تنازعہ کے دوبارہ درآمد پر بنیادی کسٹم ڈیوٹی ادا کی گئی۔ چونکہ یہ ایک مرمت کی خدمت تھی، اس لیے ریورس چارج پر جی ایس ٹی بھی ادا کیا جاتا تھا۔ تاہم کسٹم اتھارٹی نے اسے سامان کی درآمد سمجھا اور دوبارہ ڈیوٹی لگا دی۔
IndiGo نے دعویٰ کیا کہ یہ دوہرا محصول ہے۔ ایئرلائن کے مطابق کسٹمز ٹریبونل پہلے ہی واضح کر چکا ہے کہ مرمت کے بعد دوبارہ درآمد پر دوبارہ کسٹم ڈیوٹی نہیں لگائی جاتی۔
IndiGo نے کہا کہ دو بار ڈیوٹی لگانا غیر آئینی ہے
IndiGo نے کہا کہ عدالت نے نوٹیفکیشن کے ایک حصے کو غیر آئینی قرار دیا ہے۔ اس کے باوجود کسٹم حکام نے اسے کلیئرنس کے لیے ڈیوٹی دینے پر مجبور کیا۔ طیارے کو غیر معینہ مدت تک گراؤنڈ نہیں کیا جا سکا۔ اس لیے، 4,000 سے زیادہ بلوں کے اندراج پر احتجاج کے تحت ڈیوٹی ادا کی گئی، جو کل ₹900 کروڑ سے زیادہ تھے۔
رقم کی واپسی کے دعوے بعد میں دائر کیے گئے، لیکن مسترد کر دیے گئے۔ ہر بل کا دوبارہ جائزہ لینے کو کہا گیا۔ IndiGo نے کہا کہ تمام ڈیوٹی کی ادائیگیاں احتجاج کے تحت تھیں۔ تمام کیسز میں سپیکنگ آرڈرز پاس کیے گئے، اور اپیلیں دائر کر دی گئیں۔
ہائی کورٹ نے 2024 میں IndiGo کے حق میں فیصلہ دیا تھا
مارچ 2024 میں، دہلی ہائی کورٹ نے IndiGo کے ایک الگ کیس میں فیصلہ دیا کہ مرمت کے بعد دوبارہ درآمد کیے جانے والے پرزے سروس کی درآمدات ہیں، سامان نہیں۔ چونکہ اس پر IGST کے تحت ٹیکس لگایا گیا ہے، اس لیے کسٹم ٹیرف ایکٹ کے تحت اضافی ٹیکس غیر آئینی ہے۔ یہ معاملہ اب سپریم کورٹ میں زیر التوا ہے۔