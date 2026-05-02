دہلی کے صفدرجنگ میں جج نے خودکشی کرلی، گرین پارک کی رہائش گاہ سے لاش ملی
امن کمار شرما ایک عدالتی افسر تھے اور اس وقت ڈی ایل ایس اے میں اہم ذمہ داریاں نبھا رہے تھے۔
Published : May 2, 2026 at 10:15 PM IST
نئی دہلی: دہلی میں ایک جج کی موت ہوگئی۔ اطلاعات کے مطابق دہلی کے صفدرجنگ علاقے میں رہنے والے جج امن کمار شرما کی لاش ان کی رہائش گاہ سے ملی۔ پولیس فی الحال معاملے کی تحقیقات کر رہی ہے۔ جج امن کمار شرما نارتھ ایسٹ دہلی لیگل سروسز اتھارٹی کے سکریٹری تھے۔
کڑکڑڈوما کورٹ میں ضلع قانونی خدمات اتھارٹی (ڈی ایل ایس اے) کے سکریٹری کے طور پر تعینات ایک 30 سالہ جوڈیشل افسر امان کمار شرما کی لاش ان کی رہائش گاہ سے ملی۔
واقعہ کی اطلاع ان کے رشتہ دار شیوم نے پولیس کو دی جس کے بعد صفدر جنگ انکلیو تھانے کی پولیس جائے وقوعہ پر پہنچی۔ متوفی امن کمار شرما گرین پارک میں اپنی رہائش گاہ پر رہتے تھے۔ لاش کو تحویل میں لے کر پوسٹ مارٹم کے لیے بھیج دیا گیا ہے۔ پولیس واقعے کے پیچھے محرکات جاننے کے لیے اہل خانہ اور قریبی رشتہ داروں سے پوچھ گچھ کر رہی ہے۔
امان کمار شرما نے 19 جون 2021 کو دہلی جوڈیشل سروس میں شمولیت اختیار کی۔ انہوں نے 2018 میں سمبیوسس لاء اسکول، پونے سے قانون کی تعلیم مکمل کی۔ اپنے دور میں انہوں نے متعدد فوجداری اور دیوانی مقدمات کی سماعت کی اور مختلف عدالتوں میں جج کے طور پر خدمات انجام دیں۔