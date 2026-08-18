جے پی ایس سی-جے ایس ایس سی پر ہیمنت حکومت کے فیصلے پر خوشی اور جشن، لیکن جاری رہے گا احتجاج!
جھارکھنڈ حکومت کے فیصلے کے بعد JPSC-JSSC طلبہ تحریک کی سمت کیا ہوگی؟ چندن بھٹاچاریہ کی رپورٹ
Published : August 18, 2026 at 10:28 AM IST
رانچی، جھارکھنڈ: جے پی ایس سی-جے ایس ایس سی (JPSC-JSSC) امتحانات میں مبینہ بے ضابطگیوں کو لے کر جھارکھنڈ میں طلباء کی تحریک جو گزشتہ 25 دنوں سے جاری ہے، پیر کو وزیر اعلیٰ ہیمنت سورین کے ایک اہم اعلان کے بعد ایک نیا موڑ لے لیا۔
حکومت کی طرف سے TDPL ایجنسی کے ذریعہ منعقدہ تمام امتحانات بشمول JPSC-14، بیک لاگ 2023-2025 اور JSSC-CGL کو منسوخ کرنے اور 2014 سے کیے گئے بھرتی کے عمل کی چھان بین کرنے کے اعلان نے مشتعل طلباء میں جوش و خروش کا ماحول پیدا کر دیا۔
دیر رات تک شہر میں جشن
اس سلسلے میں جے پال سنگھ منڈا اسٹیڈیم سے لے کر البرٹ ایکا چوک تک طلبہ نے جم کر جشن منایا۔ ڈھول نگاڑے بجے، ابیر و گلال اڑائے گئے اور کئی مقامات پر پٹاخے بھی چھوڑے گئے۔ تاہم حکومت کے اعلان کے بعد طلبہ تنظیموں کے درمیان تحریک کو لے کر مختلف موقف سامنے آئے۔
VIDEO | Ranchi, Jharkhand: Morning visuals from Jaipal Munda Stadium as protesters continue hunger strike.— Press Trust of India (@PTI_News) August 18, 2026
Protester Savita Kumari says, "The Chief Minister has cancelled the CGL examination conducted by TDPL Ltd, and all the exams conducted by the company have been cancelled.… pic.twitter.com/MR82s2mtyh
جب تک سی بی آئی انکوائری کا مطالبہ پورا نہیں، تب تک احتجاج
جے پی ایس سی - جے ایس ایس سی (JPSC-JSSC) نیائے منچ نے حکومت کے اعلان کو ایک بڑی کامیابی قرار دیتے ہوئے اپنی تحریک کو فی الحال ملتوی کرنے کا اعلان کیا۔ دوسری طرف، جے پی ایس سی - جے ایس ایس سی (JPSC-JSSC) ریفارمز منچ نے کہا کہ جب تک اس معاملے کی سی بی آئی (CBI) انکوائری کا مطالبہ پورا نہیں ہوتا، تب تک ان کا احتجاج جاری رہے گا۔ ریفارمز منچ نے حکومت کے فیصلے کو جزوی جیت قرار دیا ہے اور منگل کو تفصیلی طور پر اپنی پوزیشن واضح کرنے کی بات کہی ہے۔
Ranchi, Jharkhand: A Protesting student says, “If you want to conduct an investigation then do it but a decision taken under the cover of darkness at night is not acceptable. We have trust in courts and again we will move to courts..." pic.twitter.com/D5e3HQWB5S— IANS (@ians_india) August 17, 2026
طلبہ میں جوش و خروش کا ماحول، لیکن
وزیر اعلیٰ ہیمنت سورین کے اعلان کے بعد سب سے پہلے احتجاجی جگہ پر موجود طلبہ میں جوش و خروش کا ماحول بنا۔ طویل عرصے سے اپنے مطالبات کو لے کر احتجاج کرنے والے طلبہ نے اسے ایک بڑی کامیابی کے طور پر دیکھا۔ اس کے بعد طلبہ ایک دوسرے کو ابیر و گلال لگا کر خوشی منانے لگے اور ڈھول تاشوں کی تھاپ پر جم کر جھومے۔ احتجاجی جگہ پر موجود طلبہ کے درمیان مٹھائی بانٹی گئی اور حکومت کے فیصلے پر ردعمل کا اظہار کیا گیا۔
ریفارمز منچ کی تحریک جاری رہے گی
تاہم جے پی ایس سی - جے ایس ایس سی (JPSC-JSSC) ریفارمز منچ نے حکومت کے اعلان کے باوجود اپنے مطالبات کو لے کر مختلف رخ اپنایا۔ منچ نے واضح کیا کہ سی بی آئی (CBI) انکوائری کا مطالبہ پورا ہونے تک وہ اپنی تحریک ختم نہیں کرے گا۔ ریفارمز منچ کے ترجمان رویندر پاسوان نے کہا کہ طلبہ کے اہم مطالبات میں اس معاملے کی غیر جانبدارانہ اور اعلیٰ سطحی جانچ شامل ہے اور منچ سی بی آئی انکوائری سے کم پر کسی صورت راضی نہیں ہوگا۔
رویندر پاسوان نے کہا کہ حکومت کے اعلان کے بعد جو فیصلے لیے گئے ہیں، وہ طلبہ کی جدوجہد کی جزوی جیت ہیں لیکن منچ ابھی تحریک ختم نہیں کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ منگل کو منچ کی جانب سے میڈیا کے سامنے پوری صورتحال واضح کی جائے گی اور حکومت کے فیصلے کے تمام پہلوؤں پر تفصیل سے معلومات فراہم کی جائیں گی۔
ریفارمز منچ کا بھوک ہڑتال ختم کرنے سے انکار
ریفارمز منچ کی جانب سے بھوک ہڑتال ختم کروانے کے لیے وزیر دیپیکا پانڈے سنگھ اور عرفان انصاری نے بھی کوشش کی۔ تاہم، منچ کے بھوک ہڑتالیوں نے فی الحال بھوک ہڑتال ختم کرنے سے صاف انکار کر دیا۔ اس کے بعد وزیر دیپیکا پانڈے سنگھ اور عرفان انصاری ہاتھ جوڑ کر وہاں سے چلے گئے۔ اس پورے واقعے نے واضح کر دیا کہ حکومت کے اعلان کے بعد بھی تحریک کی دونوں تنظیموں کے موقف میں فرق برقرار ہے۔
منچ نے مکمل جیت نہیں بلکہ جزوی جیت بتایا
دوسری طرف، البرٹ ایکا چوک پر بھی ریفارمز منچ سے جڑے طلبہ اور حامیوں نے جم کر جشن منایا۔ طلبہ ڈھول تاشوں کے ساتھ خوشی مناتے نظر آئے۔ کئی طلبہ نے ایک دوسرے کو ابیر و گلال لگایا، جس کے بعد پٹاخے بھی چھوڑے گئے۔ طلبہ نے اسے ایک طویل تحریک کے دوران ملنے والی بڑی کامیابی قرار دیا۔ تاہم، منچ کی جانب سے اسے مکمل جیت کے بجائے جزوی جیت بتایا گیا ہے۔