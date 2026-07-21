سی جے پی کے احتجاج میں زخمی ہوئے طلباء سے راہل، پرینکا اور کیجریوال کی ملاقات، مرکزی وزیر صحت بھی پہنچے اسپتال
طلباء کے خلاف طاقت کے استعمال پر اپوزیشن لیڈروں نے وزیر اعظم نریندر مودی اور دہلی پولیس پر تنقید کی۔
Published : July 21, 2026 at 4:26 PM IST
نئی دہلی: پارٹی لائنوں کے پار سیاسی جماعتیں منگل کے روز کاکروچ جنتا پارٹی (سی جے پی) کے احتجاجی مارچ کے بعد پولیس کارروائی کے دوران زخمی ہونے والے طلباء سے ملنے کے لئے دہلی کے رام منوہر لوہیا (آر ایم ایل) اسپتال پہنچیں۔
مرکزی وزیر صحت جے پی نڈا نے بھی زخمی مظاہرین کے علاج کا جائزہ لینے کے لیے اسپتال میں ڈاکٹروں کے ساتھ میٹنگ کی۔ اپوزیشن لیڈر بشمول عآپ سربراہ اروند کیجریوال، لوک سبھا میں قائد حزب اختلاف راہل گاندھی اور کانگریس کے اراکین پارلیمنٹ پرینکا گاندھی واڈرا اور کے سی وینوگوپال بھی اسپتال پہنچے اور متاثرین سے بات چیت کی۔
نڈا منگل کی صبح اسپتال پہنچے اور زخمی مظاہرین سے بات چیت کی۔ انہوں نے ڈاکٹروں کے ساتھ میٹنگ بھی کی تاکہ ان کی حالت اور انہیں فراہم کیے جانے والے علاج کا جائزہ لیا جاسکے۔
قبل ازیں پیر کو، سی جے پی کے ایک وفد نے نڈا سے ملاقات کی تھی اور مطالباتی میمورنڈم دیا تھا۔ جس میں مرکزی وزیر تعلیم دھرمیندر پردھان کا استعفیٰ، جان گنوانے والے نیٹ کے امیدواروں کے خاندانوں کو فی کس ایک ایک کروڑ روپے کا معاوضہ اور صفدر جنگ اسپتال میں زیر علاج موسمیاتی کارکن سونم وانگچک کی رہائی شامل ہے۔
نڈا نے کہا کہ انہوں نے تمام مظاہرین سے درخواست کی ہے کہ وہ اپنا دھرنا ختم کریں اور حالات کو معمول پر لانے میں انتظامیہ کی مدد کریں۔
نڈا کے اسپتال سے نکلنے کے بعد کیجریوال نے زخمی طلبہ کی عیادت کی اور الزام لگایا کہ وزیر اعظم نریندر مودی سب سے بڑے ملک دشمن ہیں۔ انھوں نے بچوں کا درد بیان کرتے ہوئے پی ایم مودی پر الزام لگاتے ہوئے کہا کہ، "یہ بچے آپ سے پیپر لیک کو روکنے کا مطالبہ کر رہے ہیں- کیا آپ ایک پیپر لیک کو بھی نہیں روک سکتے؟ یا تو آپ بے بس ہیں، یا پیپر لیک کے پیسے آپ تک پہنچ رہے ہیں۔"
संसद मार्च में मोदी सरकार की बर्बरता से घायल हुए देश के बच्चों का हाल जानने राम मनोहर लोहिया अस्पताल पहुंचा, उनसे मिलकर उन्हें सांत्वना दी कि उनकी हर तरह की मदद के लिए हमारी पूरी टीम लगी है। pic.twitter.com/NrQ82UAVOa— Arvind Kejriwal (@ArvindKejriwal) July 21, 2026
کیجریوال نے مزید کہا کہ مسٹر مودی یہ ملک آپ کے باپ کا نہیں ہے۔ دھمکیاں دینا بند کریں ورنہ ملک کے لوگ آپ کو ایسا سبق سکھائیں گے کہ تاریخ یاد رکھے گی کہ ایک آمر کے ساتھ کیا ہوا۔
عآپ لیڈر نے کہا کہ جس طرح سے طلباء پر وحشیانہ حملہ کیا گیا وہ "بالکل شرمناک" ہے اور کہا کہ انگریزوں نے بھی کبھی آزادی پسندوں پر اس طرح حملہ نہیں کیا۔ انہوں نے کہا کہ مودی جی نے اپنے ہی ملک کے بچوں پر حملہ کیا، جنرل ڈائر نے جلیانوالہ باغ میں جو کیا، مودی جی اس سے بھی آگے نکل گئے۔
انہوں نے احتجاج کے دوران گرفتار طلبہ کے لیے ایک ہیلپ لائن نمبر بھی جاری کی ہے۔
मंदिर मार्ग थाने में 11 बच्चों को Arrest किया हुआ है। मैं अभी मंदिर मार्ग जा रहा हूँ इन सभी बच्चों को छुड़वाने के लिए।— Arvind Kejriwal (@ArvindKejriwal) July 21, 2026
एक Missing बच्चे की भी हमें Complaint आई है, हम लगातार पुलिस से उसके बारे में पता करने की कोशिश कर रहे हैं।
हम आपके साथ खड़े हैं, कोई भी दिक्कत हो इस नंबर पर… pic.twitter.com/uVmcFHFGid
عام آدمی پارٹی کے قومی کنوینر اروند کیجریوال نے منگل کو ڈی سی پی، نئی دہلی کو ایک خط لکھا، جس میں کاکروچ جنتا پارٹی کے احتجاج کے بعد ایف آئی آر اور حراست میں لیے گئے مظاہرین کی فہرستیں فوری طور پر جاری کرنے کا مطالبہ کیا گیا۔
کیجریوال نے پارلیمنٹ اسٹریٹ پولیس اسٹیشن کا بھی دورہ کیا اور دہلی پولیس کے سامنے مطالبات کو دہرایا۔
کیجروال نے ڈپٹی کمشنر آف پولیس (ڈی سی پی) نئی دہلی سچن شرما کو لکھے اپنے خط میں کہا، ایف آئی آر اور حراست میں لیے گئے مظاہرین کی فہرستیں فوری طور پر عام کی جائیں تاکہ متاثرہ افراد کو قانونی مدد فراہم کی جا سکے۔
دن کے وقت، راہل، پرینکا اور وینوگوپال زخمی مظاہرین سے ملنے کے لیے آر ایم ایل اسپتال گئے۔
देश का छात्र कह रहा है - “हमारा कोई भविष्य नहीं।”— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) July 21, 2026
और इस सरकार के मंत्री कह रहे हैं - “हमारी कुर्सी नहीं जाएगी।”
जिस देश में छात्र भविष्य खो दे और मंत्री कुर्सी न खोए - वहां न्याय है ही नहीं। pic.twitter.com/vauIGwPdOS
اپنے ایکس ہینڈل پر راہل نے کہا، "ملک کا طالب علم کہہ رہا ہے - "ہمارا کوئی مستقبل نہیں ہے۔" اور اس حکومت کے وزیر کہہ رہے ہیں - "ہم اپنی کرسی نہیں کھویں گے۔" ایک ایسے ملک میں جہاں طلباء اپنا مستقبل کھو دیں اور وزراء اپنی کرسی نہ کھویں - وہاں کوئی انصاف نہیں ہے۔
انہوں نے اپوزیشن کے ممبران پارلیمنٹ کے ساتھ لوک سبھا اسپیکر سے بھی ملاقات کی اور مطالبہ کیا کہ پارلیمنٹ میں "گزشتہ روز طلباء کے ساتھ ہونے والی بربریت اور حکومت کی طرف سے امتحانی بحران کے لیے جوابدہی کی ناکامی پر تفصیلی بحث" کی جائے۔
راہل نے کہا، "طلبہ کو ان کے اپنے مستقبل کے بارے میں جائز سوالات پوچھنے پر مارا پیٹا گیا۔ اگر پارلیمنٹ ہندوستان کے نوجوانوں کے مستقبل پر بحث نہیں کر سکتی تو اس کا کیا فائدہ؟ اپوزیشن اسے دفن نہیں ہونے دے گی۔ ہم اس بات کو یقینی بنائیں گے کہ طلباء کی آواز سڑکوں پر اور پارلیمنٹ میں سنی جائے۔"
پیر کو سی جے پی کا احتجاج پرتشدد ہو گیا جب مظاہرین نے مبینہ طور پر پولیس اہلکاروں پر پتھراؤ کیا، رکاوٹیں توڑ دیں اور گاڑیوں کی توڑ پھوڑ کی۔ اطلاعات کے مطابق تقریباً 60 مظاہرین زخمی ہوئے ہیں جب کہ دہلی پولیس نے 118 سے زیادہ اہلکاروں کے زخمی ہونے کا دعویٰ کیا۔
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