صحافی راجگوپال ایس آئی آر معاملہ: سینئر صحافی کے پاسپورٹ کی تجدید سے انکار، کانگریس نے کہا۔۔ایمانداری کی سزا
کے سی وینوگوپال نے کہا کہ، صحافی راجگوپال کو ایس آئی آر کے عمل کی وجہ سے "خوفناک آزمائش" کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔
By ANI
Published : June 30, 2026 at 8:31 PM IST
کولکاتہ: کانگریس لیڈر کے سی وینوگوپال نے منگل کو کہا کہ سینئر صحافی آر راجگوپال کو "واضح غیر آئینی ایس آئی آر عمل کی وجہ سے ایک خوفناک آزمائش کا سامنا کرنا پڑا ہے" اور اس کی وجہ سے "ان کے پاسپورٹ کی تجدید سے انکار کیا گیا ہے"۔
وینوگوپال نے کولکتہ میں راجگوپال سے ملاقات کی۔ وینوگوپال نے الزام لگایا کہ انہیں (راجگوپال) "انتقام کی سیاست" کی وجہ سے پاسپورٹ دینے سے انکار کر دیا گیا ہے اور سینئر صحافی کو "اس لیے نشانہ بنایا جا رہا ہے کہ وہ ایک سچے صحافی ہیں جو بغیر کسی خوف کے لکھتے ہیں"۔
In Kolkata, met prominent journalist Mr. R. Rajagopal, who has been subjected to a terrible ordeal due to the blatantly unconstitutional SIR process - which has led to a denial of his passport renewal.— K C Venugopal (@kcvenugopalmp) June 30, 2026
Mr. Rajagopal’s name has been in the electoral rolls of Kolkata since 2010,… pic.twitter.com/BvOmD26xEk
کانگریس لیڈر نے ایکس پر ایک پوسٹ میں کہا کہ راجگوپال ایک ایماندار ہندوستانی شہری ہیں، اور ان کے پاسپورٹ کی تجدید سے انکار کرنا آئین ہند کے خلاف ہے۔
انہوں نے کہا کہ راجگوپال کا نام کولکاتہ کی انتخابی فہرستوں میں 2010 سے ہے، لیکن چونکہ 2002 کو بیس سال کے طور پر لیا گیا تھا اور ان کی 10ویں جماعت کی مارک شیٹ میں ایک غیر ضروری غلطی کی وجہ سے ان کا نام اس ایس آئی آر میں خارج کر دیا گیا۔
کے سی وینو گوپال نے کہا کہ، "جب کہ ان کے اخراج کی اپیل زیر التوا ہے، پاسپورٹ حکام نے ان کے پاسپورٹ کی تجدید کو مسترد کر دیا ہے - اس کے باوجود کہ ان کے پاس 2005 سے پاسپورٹ تھا، 2015 میں اس کی تجدید کی گئی۔ پولیس نے انھیں پولیس اسٹیشن بلایا اور ان سے ووٹر شناختی کارڈ دکھانے کا مطالبہ کیا، اور پھر ان کے پاسپورٹ کی تجدید کو بغیر کسی جانچ پڑتال کے روک دیا گیا۔"
کانگریس لیڈر نے کہا کہ پرمل ناتھوانی جیسے بی جے پی کے حمایت یافتہ امیدوار "اپنے انتخابی حلف نامے میں واضح غلطیوں سے بچ جاتے ہیں، لیکن مسٹر راجگوپال جیسے عام شہریوں کو ان کی 10ویں جماعت کی مارک شیٹ میں معمولی غلطیوں کی سزا دی جاتی ہے"۔
انہوں نے کہا، "یہ خالص انتقامی سیاست ہے، اور انہیں نشانہ بنایا جا رہا ہے کیونکہ وہ ایک سچے صحافی ہیں، جو بغیر کسی خوف کے لکھتے ہیں۔ وہ (مودی حکومت) ایک خطرناک مثال قائم کر رہے ہیں - جہاں پہلے وہ ایس آئی آر کا استعمال کرتے ہوئے آپ کو انتخابی فہرستوں سے خارج کر دیتے ہیں، اور پھر ایک ایک کر کے اہم دستاویزات سے انکار کر کے آپ کی شہریت چھین لیتے ہیں۔"
وینوگوپال نے کہا کہ غریب پی ڈی ایس استفادہ کنندگان کے ساتھ بھی "اسی طرح کی ناانصافی کی جارہی ہے - جہاں انتخابی فہرستوں سے حذف ہونے سے مغربی بنگال کی ریاستی حکومت راشن کے فوائد سے انکار کر رہی ہے"۔
کیرلم کے وزیر اعلیٰ وی ڈی ساتھیسن نے پہلے مغربی بنگال کے وزیر اعلی سویندو ادھیکاری کو خط لکھا تھا، جس میں ٹیلی گراف کے سابق ایڈیٹر آر راجگوپال کو "پاسپورٹ کی تجدید سے انکار" میں فوری مداخلت کی درخواست کی تھی۔
ستھیسن نے ایکس پر ایک پوسٹ میں کہا کہ انہوں نے سویندو ادھیکاری کو اس ضمن میں لکھا ہے۔
یہ بھی پڑھیں:
اپوزیشن متحد: ایس آئی آر پر سی جے آئی کو انڈیا بلاک کا خط، 23 سیاسی جماعتوں کے دستخط