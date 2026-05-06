ٹی وی کے کے ساتھ جانا 'پیٹھ میں چھرا گھونپنا' نہیں ہے، مقصد بی جے پی کو روکنا ہے، کانگریس
ڈی ایم کے نے کانگریس کے ٹی وی کے کے ساتھ اتحاد کرنے کے اقدام کو پیٹھ میں چھرا گھونپنے کے مترادف قرار دیا ہے۔
Published : May 6, 2026 at 8:44 PM IST
نئی دہلی: ڈی ایم کے کے تمل ناڈو ویٹی کزگم (ٹی وی کے) کے ساتھ اپنے اتحاد کو "پیٹھ میں چھرا گھونپنے" کے طور پر بیان کرنے کے بعد، کانگریس نے بدھ کو کہا کہ اس اقدام کا مقصد تمل ناڈو میں بی جے پی کو روکنا ہے۔
پارٹی کے میڈیا سربراہ پون کھیڑا نے یہ بھی یاد دلایا کہ ڈی ایم کے نے یکطرفہ طور پر 2014 کے لوک سبھا انتخابات سے پہلے کانگریس کے ساتھ اتحاد ختم کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔
کھیڑا نے صحافیوں سے کہا کہ "دسمبر 2013 میں، ڈی ایم کے نے خود ہی 2014 کے لوک سبھا انتخابات میں تنہا لڑنے کا فیصلہ کیا تھا۔ کیا اس وقت پوچھا گیا تھا کہ کیا یہ پیٹھ میں چھرا گھونپا تھا؟"
انہوں نے کہا کہ اسے پیٹھ میں چھرا گھونپنا نہیں کہا جا سکتا دو جماعتیں ہیں، انہوں نے مل کر الیکشن لڑا، کیا مقصد ہے؟ مقصد کیچڑ کو پھیلنے سے روکنا ہے، اگر ہم خیال جماعتیں مل کر کیچڑ کو پھیلنے سے روکنے کے لیے حکومت بنا رہی ہیں تو اس میں کیا اعتراض ہے؟"انہوں نے کہا کہ جہاں کیچڑ پھیلی ہو وہاں کمل کھلتا ہے۔کمل کا پھول بی جے پی کا انتخابی نشان ہے۔
کانگریس پارٹی نے بدھ کے روز تمل ناڈو میں نئی حکومت بنانے کے لیے ٹی وی کے کی حمایت کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ نیا اتحاد مستقبل کے بلدیاتی اداروں، لوک سبھا اور راجیہ سبھا کے انتخابات تک بھی پھیلا ہوا ہے۔
ملک کی اہم اپوزیشن پارٹی نے وجے کی حمایت اس شرط پر کی ہے کہ ٹی وی کے فرقہ پرست طاقتوں کو اتحاد سے دور رکھے گی۔ کانگریس پارٹی کا ٹی وی کے کے ساتھ اتحاد کرنے کا فیصلہ دراوڑ منیترا کزگم (ڈی ایم کے) کے ساتھ اس کے دیرینہ اتحاد کے خاتمے کی نشاندہی کرتا ہے۔
ڈی ایم کے کانگریس پارٹی کے سب سے پرانے حلیفوں میں سے ایک ہے، اور دونوں پارٹیاں پہلی بار 1971 میں اس وقت متحد ہوئیں جب اسمبلی اور لوک سبھا کے انتخابات ایک ساتھ ہوئے تھے۔ ڈی ایم کے 2004 سے 2013 تک متحدہ ترقی پسند اتحاد (یو پی اے) حکومت کا حصہ تھی۔ پھر ڈی ایم کے نے 2014 میں اکیلے الیکشن لڑا تھا۔ 2016 میں، کانگریس نے دوبارہ ڈی ایم کے کے ساتھ اتحاد کیا۔
