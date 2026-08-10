متبادل مقام پر عمر خالد کی کتاب پر مباحثہ ہوگا، جے این یو طلبہ یونین کا بیان
جے این یو ایس یو نے اس بات کا اعادہ کیا کہ، عمر خالد کی کتاب پر مباحثہ بکنگ کی منسوخی کے باوجود آگے بڑھےگا۔
By PTI
Published : August 10, 2026 at 10:58 AM IST
نئی دہلی: جواہر لعل نہرو یونیورسٹی اسٹوڈنٹس یونین (جے این یو ایس یو) نے پیر کے روز اس بات کا اعادہ کیا کہ جے این یو کے سابق طالب علم عمر خالد کی کتاب "فریکچرڈ کمیونٹیز: آدیواسی ہسٹریز اینڈ دی پولیٹکس آف پاور" پر ایک طے شدہ مباحثہ مقام کی بکنگ منسوخ ہونے کے باوجود منعقد کیا جائے گا۔
عالمی یوم قبائل کے موقع پر منعقدہ مباحثہ اس سے قبل جے این یو کے اسکول آف سوشل سائنسز- ون (SSS-I) کے آڈیٹوریم میں سہ پہر تین بجے سے طے کیا گیا تھا۔
JNU is a democratic and decentralised institution. The permission was given by Dean, SSS who has taken action as well in cancelling the event.— Jawaharlal Nehru University (JNU) (@JNU_official_50) August 9, 2026
The booking of the auditorium SSS-1 stands cancelled because of non-disclosure of the full facts about the program which is going to… pic.twitter.com/SsEsMO3muT
یونیورسٹی نے یہ کہتے ہوئے بکنگ منسوخ کر دی تھی کہ پروگرام کے بارے میں "مکمل حقائق" کا انکشاف نہیں کیا گیا ہے۔
تاہم جے این یو ایس یو نے اس فیصلے کو "منمانی اور آمرانہ" قرار دیا اور کہا کہ مقام کی بکنگ منسوخ کرنے سے مباحثہ نہیں رکے گا۔
JNUSU Press Release on cowardly cancelation of booking of SSS 1 Auditorium by Sanghi JNU administration. The event will happen as planned! pic.twitter.com/8anGulcybQ— JNUSU Official (@jnusu_official) August 9, 2026
طلباء یونین نے ایک بیان میں کہا کہ، " ایک کمرہ منسوخ کرنے سے مباحثہ منسوخ نہیں ہوگا۔ کوئی بھی انتظامی حکم طلباء کے سوچنے، سوال کرنے اور بحث کرنے کے حق کو دبا نہیں سکتا۔"
یونین نے اس بات کا اعادہ کیا کہ پروگرام کا انعقاد ایک متبادل مقام اسکول آف سوشل سائنسز- ٹو ( SSS-II) عمارت کے باہر کیا جارہا ہے۔
یونین نے طلباء، فیکلٹی اور عملے سے شرکت کی اپیل کرتے ہوئے کہا کہ، "بڑی تعداد میں آئیں۔ جاننے، پڑھنے، بحث کرنے اور اپنے حق کا دفاع کریں۔"
پروگرام کے پوسٹر کے مطابق، اس بحث میں پروفیسر پربھو مہاپاترا اور اوما چکرورتی، شدھبرتا سین گپتا، اور سماجی کارکن ہرش مندر اور بانوجیوتسنا شرکت کریں گے۔
جواہر لال نہرو یونیورسٹی کے سابق طالب علم عمر خالد 2020 دہلی فسادات کیس میں مبینہ سازش کے الزام میں جیل میں ہے۔
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