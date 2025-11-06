بائیں بازو کا اتحاد صدر سمیت دو عہدوں پر آگے ہے، جب کہ جنرل سکریٹری اور جوائنٹ سکریٹری کے عہدوں پر اے بی وی پی آگے ہے
جے این یو طلبہ یونین کے انتخابات میں اے بی وی پی اور بائیں بازو کے بیچ سخت مقابلہ ہے۔
نئی دہلی: جواہر لال نہرو یونیورسٹی اسٹوڈنٹس یونین کے انتخابات کے ووٹوں کی گنتی جاری ہے۔ مرکزی پینل کے نتائج کا اعلان آج کیا جائے گا جس میں صدر، نائب صدر، جنرل سیکرٹری اور جوائنٹ سیکرٹری شامل ہیں۔ جے این یو میں اے بی وی پی اور لیفٹ یونٹی کے درمیان سخت مقابلہ ہے۔ جیسے جیسے ووٹوں کی گنتی بڑھ رہی ہے، بائیں بازو کے اتحاد اور اکھل بھارتیہ ودیارتھی پریشد (ABVP) کے درمیان سخت مقابلہ دیکھنے کو مل رہا ہے۔ اب تک 4,340 ووٹوں کی گنتی کے ساتھ، بائیں بازو کا اتحاد آگے ہے۔ دریں اثنا، اے بی وی پی امیدوار راجیشور جنرل سکریٹری کے عہدے کے لیے آگے ہیں۔
لیفٹ الائنس اسپیکر کے عہدے پر :
اب تک کے نتائج کے مطابق، بائیں اتحاد کی امیدوار ادیتی مشرا 1,375 ووٹوں کے ساتھ اسپیکر کے عہدے پر آگے ہیں۔ ان کے قریبی حریف اے بی وی پی کے وکاس پٹیل 1,192 ووٹوں کے ساتھ دوسرے نمبر پر ہیں۔ PSA کی وجے لکشمی کو 915 ووٹ ملے ہیں۔
نائب صدر کے عہدے پر بائیں اتحاد کی مضبوط گرفت:
نائب صدر کے عہدے کے لیے، بائیں اتحاد کی گوپیکا کو اب تک 2,146 ووٹ ملے ہیں، جب کہ ABVP کی تانیا 1,437 ووٹوں کے ساتھ دوسرے نمبر پر ہے۔ این ایس یو آئی کے شاہ نواز کو 331 ووٹ ملے ہیں۔ بائیں بازو کا اتحاد اس پوزیشن میں فیصلہ کن برتری حاصل کرتا دکھائی دے رہا ہے۔
اے بی وی پی جنرل سکریٹری کے لیے آگے:
اے بی وی پی کے راجیشور کانت جنرل سکریٹری کے عہدے کے لیے آگے ہیں۔ انہیں اب تک 1,496 ووٹ ملے ہیں جبکہ بائیں اتحاد کے امیدوار سنیل کو 1,367 ووٹ ملے ہیں۔ مقابلہ بہت قریب رہتا ہے۔ دریں اثنا، بی اے پی ایس اے کے شعیب کو 592 ووٹ ملے ہیں، اور اے ایس اائی ایف کے گوپی کو 196 ووٹ ملے ہیں۔
جوائنٹ سکریٹری کے عہدہ پر بائیں بازو کا اتحاد آگے ہے: جوائنٹ سکریٹری کے عہدہ پر اے بی وی پی کی برتری ہے۔ اے بی وی پی کے انوج کو 1,494 ووٹ ملے جبکہ بائیں اتحاد کے دانش علی کو 1,447 ووٹ ملے۔