جے این یو نے عمر خالد کی کتاب سے متعلق پروگرام کی اجازت منسوخ کر دی، طلبہ یونین کا احتجاج
طلبہ یونین نے کہا کہ کتاب پر بحث کرنا علمی ثقافت اور جمہوری گفتگو کا ایک لازمی حصہ ہے۔
Published : August 9, 2026 at 7:38 PM IST
نئی دہلی: جواہر لال نہرو یونیورسٹی نے اتوار کے روز کہا کہ 9 اگست کو یونیورسٹی کے سابق طالب علم عمر خالد کی لکھی گئی کتاب پر بحث کے لیے دی گئی اجازت منسوخ کر دی گئی، جو 2020 شمال مشرقی دہلی فسادات کیس میں مبینہ سازش کے سلسلے میں جیل میں ہے۔
یونیورسٹی نے کہا کہ تقریب کے بارے میں مکمل معلومات نہ ہونے کی وجہ سے اجازت منسوخ کر دی گئی۔ جواہر لعل نہرو یونیورسٹی اسٹوڈنٹس یونین (جے این یو ایس یو) نے اجازت کی منسوخی کو انتظامیہ کا منمانی اور آمرانہ فیصلہ قرار دیا۔ طلبہ یونین نے الزام لگایا کہ انتظامیہ تعلیمی بحث اور اختلاف کی آوازوں کو دبانے کی کوشش کر رہی ہے۔
بین الاقوامی مقامی حقوق کے دن کے موقع پر اسٹوڈنٹس یونین کے زیر اہتمام، یہ بحث عمر خالد کی کتاب، فریکچرڈ کمیونٹیز: ٹرائبل ہسٹری اینڈ دی پولیٹکس آف پاور پر مبنی تھی۔ یہ تقریب اسکول آف سوشل سائنسز 1 کے آڈیٹوریم میں سہ پہر 3 بجے مقرر تھی۔
پروگرام کے پوسٹر کے مطابق، پروفیسر پربھو موہاپاترا، اوما چکرورتی، شدھابرتا سینگپتا، اور سماجی کارکن ہرش مندر اور بانوجیوتسنا شرکت کرنے والے تھے۔ جے این یو نے اتوار کو ایکس پر ایک پوسٹ میں کہا کہ آڈیٹوریم کی بکنگ منسوخ کر دی گئی ہے کیونکہ 10 اگست کے پروگرام کے بارے میں مکمل معلومات فراہم نہیں کی گئی تھیں۔
یونیورسٹی نے کہا کہ جے این یو ایک جمہوری ہے۔ اسکول آف سوشل سائنسز کے ڈین کی طرف سے اجازت دی گئی، جس نے تقریب کی منسوخی کا آغاز بھی کیا۔
یونیورسٹی کے مطابق آڈیٹوریم کی بکنگ منسوخ کر دی گئی کیونکہ 10 اگست 2026 کو سہ پہر تین بجے سے شام چھہ بجے تک ہونے والے پروگرام کے بارے میں مکمل معلومات فراہم نہیں کی گئیں۔
طلبہ یونین نے ایک بیان میں دعویٰ کیا کہ اسکول آف سوشل سائنسز کے ڈین نے خود ہدایت کی تھی کہ آڈیٹوریم کو اسی فارمیٹ میں بک کیا جائے جس میں درخواست جمع کی گئی تھی۔ طلبہ یونین نے تقریب کی اجازت منسوخ کرنے کی انتظامیہ کی وضاحت پر بھی سوال اٹھایا۔
طلباء یونین نے انتظامیہ پر دوہرا معیار اپنانے کا الزام لگاتے ہوئے کہا کہ انسٹی ٹیوٹ نے اسکان ایونٹس کے لیے کیمپس میں مدد اور جگہ فراہم کی، جبکہ کتاب پر بحث کے لیے جگہ فراہم کرنے سے انکار کیا۔
طلبہ یونین نے کہا کہ کتاب پر بحث کرنا علمی ثقافت اور جمہوری گفتگو کا ایک لازمی حصہ ہے۔ طلبہ یونین نے دعویٰ کیا کہ یہ تقریب متبادل مقام پر منعقد کی جائے گی۔ طلبہ یونین کے مطابق، کتاب قبائلی تاریخ، مزاحمت، اور 'پانی، جنگل اور زمین' سے متعلق جدوجہد پر مرکوز ہے۔
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