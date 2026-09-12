جامعہ ملیہ اسلامیہ کے جموں و کشمیر گرلز ہاسٹل کی طالبات کا احتجاج، میس میں بدانتظامی کا الزام لگایا
طالبات نے موجودہ ٹھیکیدار کا معاہدہ منسوخ کرنے، ہاسٹل کی میس میں خواتین عملے کو تعینات کرنے، پرووسٹ اور وارڈن کے استعفے کا مطالبہ کیا۔
By ANI
Published : September 12, 2026 at 8:24 AM IST
نئی دہلی: جامعہ ملیہ اسلامیہ کے جموں و کشمیر گرلز ہاسٹل میں رہائش پذیر طالبات نے احتجاج کیا۔ انہوں نے ہاسٹل کی میس میں انتظامیہ کی جانب سے بدانتظامی کا الزام لگایا اور کہا کہ انتظامیہ کی جانب سے پہلے سے تسلیم شدہ مطالبات پر عمل درآمد نہیں کیا جارہا۔
احتجاج کرنے والی طالبات نے موجودہ ٹھیکیدار کا معاہدہ منسوخ کرنے، ہاسٹل کی میس میں خواتین عملے کو تعینات کرنے، پرووسٹ اور وارڈن کے استعفے، اور اس بات کی یقین دہانی کا مطالبہ کیا کہ انتظامیہ احتجاج کرنے والی طالبات کو نشانہ نہیں بنائے گی۔
#WATCH | Delhi: J&K Girls' Hostel students at Jamia Millia Islamia held a protest alleging administrative malpractice in the hostel mess and claiming that previously accepted demands were not implemented.— ANI (@ANI) September 11, 2026
The protesting students are demanding cancellation of the current vendor's… pic.twitter.com/mXhlE99A99
طالبات کے مطابق، احتجاج کا سلسلہ 11 ستمبر کو دوبارہ اس لیے شروع ہوا کیونکہ مبینہ طور پر انتظامیہ ان مطالبات سے پیچھے ہٹ گئی تھی جنہیں اس نے پہلے تحریری طور پر تسلیم کیا تھا۔
طالبات نے الزام لگایا کہ جمعہ کی صبح ناشتہ فراہم نہیں کیا گیا اور دوپہر کا کھانا تاخیر سے، یعنی سہ پہر 3 بجے کے بعد دیا گیا۔ انہوں نے مزید دعویٰ کیا کہ دوپہر کا کھانا پیش کیے جانے کے دوران میس میں مرد عملہ موجود تھا اور طالبات سے کھانا حاصل کرنے کے لیے ان کے نام اور موبائل نمبر دینے کا مطالبہ کیا گیا۔
اس اقدام پر اعتراض کرتے ہوئے طالبات نے الزام لگایا کہ ایسی معلومات کا استعمال بعد میں احتجاج میں حصہ لینے والوں کی نگرانی اور انہیں نشانہ بنانے کے لیے کیا جا سکتا ہے۔
طالبات نے یہ بھی الزام لگایا کہ موجودہ کھانے کے ٹھیکیدار کو درحقیقت تبدیل نہیں کیا گیا بلکہ وہی شخص مختلف نام سے کھانا فراہم کر رہا تھا۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ یہ شخص 2023 سے ہاسٹل کے کھانے کے ٹھیکے سے وابستہ ہے اور طالبات پہلے بھی اس کی مسلسل شمولیت کی مخالفت کر چکی ہیں۔
احتجاج کے بارے میں بات کرتے ہوئے، ’آئیسا‘ (اے آئی ایس اے) کی جامعہ یونٹ کے سیکریٹری سوربھ نے الزام لگایا کہ جب طالبات نے کھانے کے معیار کے بارے میں شکایت کی تو انہیں دھمکیاں دی گئیں اور ہراساں کیا گیا۔ انہوں نے کہا، "سینٹینری گیٹ پر جمع ہونے والی طالبات جموں و کشمیر ہاسٹل کی رہائشی ہیں۔ احتجاج کل شروع ہوا تھا۔ کھانے کا معیار بہت خراب تھا؛ بار بار شکایات کے باوجود طالبات کو مسلسل دھمکیوں کا سامنا کرنا پڑا، خاص طور پر پرووسٹ نکہت اور وارڈن کی جانب سے۔"
سوربھ نے الزام لگایا کہ جن طالبات کے والدین نے پرووسٹ سے رابطہ کیا، انہیں بھی ہاسٹل سے بے دخل کرنے کی دھمکیاں دی گئیں۔
انہوں نے بتایا کہ طالبات نے رات تقریباً 9:30 بجے سینٹینری گیٹ پر دھرنا دیا جو تقریباً چار سے پانچ گھنٹے جاری رہا، جس کے بعد انہوں نے چار مطالبات پیش کیے۔ انہوں نے مزید وضاحت کی کہ پہلا مطالبہ ٹھیکیدار سے متعلق تھا۔۔ دوسرے مطالبے میں میس کے مرد عملے کی جگہ خواتین عملے کو تعینات کرنے کا کہا گیا۔۔ تیسرے مطالبے میں پرووسٹ نکہت کے استعفے کا مطالبہ کیا گیا، اور چوتھے مطالبے میں یہ کہا گیا کہ احتجاج کرنے والی طالبات کے خلاف کوئی تادیبی کارروائی نہ کی جائے۔
سوربھ کے مطابق، ڈین اسٹوڈنٹس ویلفیئر، پرووسٹ اور ڈپٹی پراکٹر پر مشتمل ایک ٹیم نے طالبات سے ملاقات کی اور چاروں مطالبات کے حوالے سے ایک معاہدے پر دستخط کیے۔
انہوں نے الزام لگایا کہ بعد میں طالبات کو معلوم ہوا کہ ناشتہ فراہم نہیں کیا گیا تھا اور دوپہر کے کھانے میں تاخیر ہوئی تھی۔ انہوں نے یہ بھی الزام لگایا کہ ٹھیکیدار کو تبدیل کرنے کے بجائے، اسی ٹھیکیدار کی خدمات ایک مختلف نام سے حاصل کی گئیں۔
سوربھ نے مزید الزام لگایا کہ میس میں خواتین عملے کو تعینات کرنے کے بجائے، تین مرد ملازمین کی جگہ محض دیگر مرد عملے کے ارکان کو تعینات کر دیا گیا۔
احتجاج کے دوران طلبہ نے یہ الزام بھی لگایا کہ پروٹوکول ٹیم نے انہیں خوفزدہ کرنے کی کوشش میں ’سینٹینری گیٹ‘ پر لائٹس بند کر دی تھیں۔
طلبہ نے اپنے چاروں مطالبات کا اعادہ کیا ہے اور انتظامیہ کی جانب سے دیے گئے یقین دہانیوں پر عمل درآمد کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ ان مطالبات میں موجودہ وینڈر کا معاہدہ منسوخ کرنا، جے اینڈ کے گرلز ہاسٹل کی میس میں صرف خواتین عملے کی تعیناتی کی یقین دہانی، پرووسٹ اور وارڈن کا استعفیٰ، اور اس بات کی یقین دہانی شامل ہے کہ طلبہ کے خلاف کوئی انتقامی کارروائی یا انتظامی ہراسانی نہیں کی جائے گی۔
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