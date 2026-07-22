سونم وانگچک کی خیریت دریافت کرنے جے پی نڈا اور جتیندر سنگھ میدانتا ہسپتال پہنچ گئے
سونم وانگچک نے صفدرجنگ اسپتال سے گروگرام کے میڈانتا اسپتال منتقل کیے جانے کے بعد بھی اپنی غیر معینہ مدت کی بھوک ہڑتال جاری رکھی۔
Published : July 22, 2026 at 9:21 AM IST
نئی دہلی: وزیر مملکت جتیندر سنگھ اور مرکزی وزیر صحت جگت پرکاش نڈا نے منگل کی رات گروگرام کے میدانتا اسپتال کا دورہ کرکے سماجی کارکن سونم وانگچک کی صحت کے بارے میں دریافت کیا۔ سماجی کارکن سونم وانگچک نے دہلی ہائی کورٹ کی ہدایت کے بعد صفدر جنگ اسپتال سے گروگرام کے میدانتا اسپتال منتقل کیے جانے کے بعد بھی منگل کو اپنی غیر معینہ بھوک ہڑتال جاری رکھی۔
دریں اثنا، پارلیمنٹ مارچ کے دوران پرتشدد جھڑپوں کے ایک دن بعد، ہزاروں طلبہ اور حامی اپنا احتجاج دوبارہ شروع کرنے کے لیے جنتر منتر پر واپس آگئے ہیں۔ پیر کو 'سنسد چلو' مارچ کے دوران دہلی پولیس کے ساتھ جھڑپوں کے بعد، 5000 سے زیادہ مظاہرین جنتر منتر پر جمع ہوئے اور احتجاجی مقام پر قبضہ کر لیا۔
کاکروچ جنتا پارٹی (سی جے پی) جو اس تحریک کی قیادت کر رہی ہے، کے منتظمین نے اعلان کیا کہ احتجاج غیر معینہ مدت تک جاری رہے گا، لیکن وہ پارلیمنٹ کی طرف مزید مارچ روک دیں گے۔ انہوں نے الزام لگایا کہ پیر کے مظاہرے میں شریک طلبہ کو ضرورت سے زیادہ پولیس فورس کا سامنا کرنا پڑا۔
ذرائع کے مطابق وزیر اعظم کے دفتر میں وزیر مملکت جتیندر سنگھ اور مرکزی وزیر صحت جگت پرکاش نڈا نے کارکن سونم وانگچک کی صحت کے بارے میں دریافت کرنے کے لیے گروگرام کے میڈانتا اسپتال کا دورہ کیا۔ وانگچک، جنہوں نے 28 جون کو غیر معینہ مدت کے لیے بھوک ہڑتال شروع کی تھی، مظاہروں میں ایک اہم چہرہ بنے ہوئے ہیں۔
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اگرچہ انہیں عدالتی نگرانی میں میڈانتا اسپتال منتقل کیا گیا، تاہم ان کی اہلیہ گیتانجلی انگمو نے تصدیق کی کہ وہ پولیس کارروائی کے دوران مبینہ طور پر زخمی ہونے والے طلباء کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے بھوک ہڑتال جاری رکھیں گے۔
قبل ازیں منگل کو دہلی ہائی کورٹ نے انگمو کی عرضی پر سماعت کے بعد وانگچک کو صفدر جنگ اسپتال سے فوری منتقل کرنے کا حکم دیا۔ چیف جسٹس دیویندر کمار اپادھیائے اور جسٹس تیجس کریا پر مشتمل ڈویژن بنچ نے سالیسٹر جنرل تشار مہتا کی اس عرضی کو قبول کیا کہ مرکزی حکومت کو منتقلی پر کوئی اعتراض نہیں ہے اور میدانتا اسپتال کو ہدایت دی کہ وہ وانگچک کے علاج کی نگرانی کے لیے ایک خصوصی میڈیکل ٹیم تشکیل دے۔ عدالت نے کارکن کو مسلسل طبی نگرانی میں رہنے اور ڈاکٹروں کے طبی مشوروں پر عمل کرنے کی بھی ہدایت کی۔
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