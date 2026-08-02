مودی، امت شاہ اور یوگی آدتیہ ناتھ کے خلاف مبینہ قابلِ اعتراض پوسٹ؛ رانچی میں نوجوان کے خلاف ایف آئی آر درج
چند روز قبل لداخ پولیس نے بھی ایک سوشل میڈیا انفلوئنسر یوگیش پرمار کے خلاف زیرو ایف آئی آر درج کی تھی۔
Published : August 2, 2026 at 8:02 PM IST
رانچی : جھارکھنڈ کے دارالحکومت رانچی میں سوشل میڈیا پر وزیر اعظم نریندر مودی، مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ، اتر پردیش کے وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ اور مقامی بی جے پی رکن اسمبلی نوین جیسوال کے خلاف مبینہ طور پر قابلِ اعتراض اور اشتعال انگیز تبصرے کرنے کے الزام میں ایک نوجوان کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔
پولیس کے مطابق یہ مقدمہ ناگری تھانے میں بی جے پی ناگری منڈل کے صدر رتیش راج مہتو کی شکایت پر درج کیا گیا۔ شکایت میں الزام لگایا گیا ہے کہ ناگری کے رہائشی علیم انصاری نے سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو پوسٹ کی، جس میں وزیر اعظم نریندر مودی، وزیر داخلہ امت شاہ، اتر پردیش کے وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ اور ہاٹیہ سے بی جے پی ایم ایل اے نوین جیسوال کے خلاف نازیبا زبان استعمال کی گئی۔
شکایت کنندہ نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ مذکورہ ویڈیو میں مقامی ایم ایل اے نوین جیسوال کو جان سے مارنے کی دھمکی دی گئی ہے، جبکہ ویڈیو میں ایسے بیانات بھی شامل ہیں جو مذہبی جذبات کو بھڑکا سکتے ہیں اور سماجی ہم آہنگی کو متاثر کرنے کا سبب بن سکتے ہیں۔ پولیس حکام کے مطابق علیم انصاری کے خلاف ایف آئی آر نمبر 133/2026 درج کی گئی ہے۔ مقدمہ بھارتیہ نیایا سنہتا (BNS) کی مختلف دفعات، جن میں دفعہ 196، 299، 353 اور دیگر متعلقہ قانونی دفعات شامل ہیں، کے تحت قائم کیا گیا ہے۔
ایک پولیس افسر نے تصدیق کی کہ شکایت موصول ہونے کے بعد قانونی کارروائی کا آغاز کر دیا گیا ہے اور معاملے کی تحقیقات جاری ہیں۔ پولیس کا کہنا ہے کہ تحقیقات کے بعد دستیاب شواہد کی بنیاد پر مزید کارروائی کی جائے گی۔ مقامی بی جے پی رہنماؤں نے واقعے کو سنگین قرار دیتے ہوئے پولیس سے مطالبہ کیا ہے کہ ملزم کے خلاف فوری اور سخت قانونی کارروائی کی جائے تاکہ مستقبل میں اس نوعیت کے واقعات کی روک تھام ہو سکے۔
یہ مقدمہ ایسے وقت درج کیا گیا ہے جب چند روز قبل لداخ پولیس نے بھی ایک سوشل میڈیا انفلوئنسر یوگیش پرمار کے خلاف زیرو ایف آئی آر درج کی تھی۔ پولیس کے مطابق فیس بک پر گردش کرنے والی ایک ویڈیو میں مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ کے خلاف مبینہ طور پر قابلِ اعتراض ریمارکس کیے گئے تھے۔ حکام کے مطابق یوگیش پرمار کے خلاف بھارتیہ نیایا سنہتا کی دفعات 197(1)(d) (قومی یکجہتی کے خلاف اقدامات)، 352 (امن عامہ میں خلل ڈالنے کی نیت سے توہین آمیز رویہ) اور 353(1) (عوامی شرارت) کے تحت مقدمہ درج کیا گیا ہے۔
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پولیس کا کہنا ہے کہ دونوں معاملات میں تحقیقات جاری ہیں اور شواہد کی جانچ کے بعد قانون کے مطابق آئندہ کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ اس مرحلے پر کسی بھی مقدمے میں عدالت کی جانب سے قصور یا بے قصوری کا کوئی حتمی فیصلہ سامنے نہیں آیا ہے، لہٰذا الزامات کی قانونی حیثیت کا تعین عدالتی کارروائی کے بعد ہی ہوگا۔