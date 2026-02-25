جھارکھنڈ کے سابق وزیر اعلیٰ کے پوتے کی منالی میں مشتبہ حالات میں موت، ہوم اسٹے سے لاش برآمد
بتایا جاتا ہے کہ ویر سورین 23 فروری کو اپنے دوستوں کے ساتھ منالی گھومنے آیا تھا۔
Published : February 25, 2026 at 11:05 AM IST
کلو: ہماچل پردیش کے کولو ضلع کے سیاحتی شہر منالی سے افسوسناک خبر سامنے آئی ہے۔ جھارکھنڈ کے سابق وزیر اعلی چمپائی سورین کے پوتے ویر سورین کی منالی میں مشتبہ حالات میں موت ہو گئی ہے۔ اس کی لاش منالی کے ایک ہوم اسٹے سے برآمد ہوئی ہے۔ وہ اپنے دوستوں کے ساتھ سیر کے لیے منالی آیا تھا۔ پولیس نے لاش کو تحویل میں لے کر پوسٹ مارٹم کی کارروائی شروع کر دی ہے۔
پولیس کے مطابق ویر سورین اپنے دوستوں کے ساتھ منالی کے سمسا میں ایک ہوم اسٹے پر مقیم تھا۔ 23 فروری کو سبھی دوست سولنگ اور سوتھن علاقوں میں گھومنے گئے تھے۔ جب وہ 12:30 بجے کے قریب اپنے کمرے میں واپس آئے تو ویر سورین سو رہا تھا۔ جب اس کے دوستوں نے اسے جگایا تو اس نے سر میں شدید درد کی شکایت کی۔ پھر انہوں نے آن لائن دوا منگوا کر اسے دی جس کے بعد وہ دوبارہ سو گیا۔ دوپہر دو بجے کے قریب کمرے سے گرنے کی آواز آئی۔ دوست اندر داخل ہوئے تو ویر سورین کو بستر سے نیچے گرا ہوا پایا۔
منالی کے ڈی ایس پی کے ڈی شرما نے کہا کہ "معاملے کے تمام پہلوؤں کی جانچ کی جا رہی ہے، لاش کا پوسٹ مارٹم کیا جا رہا ہے، اور رپورٹ آنے کے بعد موت کی صحیح وجہ پتہ چل سکے گی۔ خاندان والوں کو مطلع کر دیا گیا ہے، اور پوسٹ مارٹم کے بعد لاش ان کے حوالے کر دی جائے گی"۔
ہسپتال لے جاتے وقت منہ سے جھاگ نکل رہا تھا
دوستوں نے ویر سورین کو فوری طور پر سول ہسپتال منالی پہنچایا۔ ہسپتال لے جاتے وقت اس کے منہ سے جھاگ نکلنے لگا تھا۔ اسپتال میں ڈاکٹروں نے کافی دیر تک سی پی آر دیا لیکن جانچ کے بعد اسے مردہ قرار دے دیا گیا۔ منالی پولیس کو اسپتال سے اس کی موت کی اطلاع ملی، جس کے بعد پولیس کی ایک ٹیم جائے وقوع پر پہنچی اور لاش کو قبضے میں لے کر پوسٹ مارٹم کے لیے بھیج دیا۔ ابتدائی جانچ سے معلوم ہوا کہ لاش پر بیرونی چوٹ کا کوئی نشان نہیں پایا گیا۔