جھارکھنڈ میں داعش اور القاعدہ سے مبینہ روابط رکھنے والے 61 مشتبہ افراد زیرِ نگرانی
اے ٹی ایس نے ایس پیز کو ہدایت دی کہ وہ ان افراد کی سرگرمیوں پر مسلسل نظر رکھیں اور مشتبہ سرگرمی کی اطلاع دیں۔
Published : July 11, 2026 at 6:26 PM IST
رانچی : جھارکھنڈ کی انسداد دہشت گردی اسکواڈ (اے ٹی ایس) نے ریاست بھر میں داعش (آئی ایس آئی ایس) اور القاعدہ سے مبینہ روابط رکھنے والے مشتبہ افراد کے خلاف نگرانی مزید سخت کر دی ہے۔ حکام کے مطابق ریاست کے مختلف اضلاع میں 61 ایسے افراد کی نشاندہی کی گئی ہے جن کے مبینہ تعلقات بین الاقوامی دہشت گرد تنظیموں سے بتائے جا رہے ہیں۔
سرکاری ذرائع کے مطابق یہ کارروائی اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی جانب سے بین الاقوامی دہشت گرد تنظیموں سے وابستہ افراد اور اداروں پر عائد پابندیوں کے نفاذ کے سلسلے میں وزارت خارجہ (ایم ای اے) کی ہدایات کے بعد شروع کی گئی ہے۔ حکام کے مطابق نشاندہی کیے گئے 61 مشتبہ افراد میں سے 12 کے داعش جبکہ 49 کے القاعدہ سے مبینہ روابط بتائے جا رہے ہیں۔
اے ٹی ایس نے ریاست کے تمام 24 اضلاع کے سپرنٹنڈنٹس آف پولیس (ایس پیز) کو ہدایت دی ہے کہ وہ ان افراد کی سرگرمیوں پر مسلسل نظر رکھیں اور کسی بھی مشتبہ سرگرمی کی فوری اطلاع دیں۔ وزارت خارجہ نے 3 اپریل 2026 کو تمام ریاستوں کو مراسلہ ارسال کیا تھا، جس میں 26 مارچ 2026 کو اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے فیصلے سے آگاہ کیا گیا۔ اس فیصلے کے تحت داعش اور القاعدہ سے وابستہ افراد و اداروں کے اثاثے منجمد کرنے، ان پر سفری پابندیاں عائد کرنے اور اسلحے سے متعلق پابندیوں پر عمل درآمد کی ہدایت دی گئی تھی۔
جھارکھنڈ اے ٹی ایس اب صرف مشتبہ افراد کی سرگرمیوں ہی نہیں بلکہ ان کے بینک اکاؤنٹس، مالی لین دین، مبینہ بے نامی جائیدادوں اور متعلقہ تنظیموں سے روابط کا بھی جائزہ لے رہی ہے۔ ضرورت پڑنے پر ان کے اثاثے منجمد کرنے کی کارروائی بھی کی جا سکتی ہے۔ سکیورٹی اداروں نے خاص طور پر رانچی، دھنباد، ہزار باغ، لوہارداگا، پاکوڑ، صاحب گنج، لاتیہار اور جمشید پور میں نگرانی مزید سخت کر دی ہے، جہاں مبینہ آن لائن انتہا پسندانہ سرگرمیوں اور سلیپر سیلز پر نظر رکھی جا رہی ہے۔
حکام کے مطابق گزشتہ دو دہائیوں کے دوران جھارکھنڈ میں اے ٹی ایس، قومی تحقیقاتی ایجنسی (این آئی اے) اور مرکزی انٹیلی جنس اداروں کی مشترکہ کارروائیوں میں دو درجن سے زائد دہشت گردی کے مشتبہ افراد گرفتار کیے جا چکے ہیں۔ تحقیقات کے مطابق 2002 میں کولکاتا امریکن سینٹر حملہ اور 2013 میں پٹنہ گاندھی میدان بم دھماکوں کی تفتیش کے دوران بھی جھارکھنڈ کے بعض علاقوں سے مبینہ روابط سامنے آئے تھے، جس کے بعد ریاست مسلسل مرکزی سکیورٹی ایجنسیوں کی خصوصی نگرانی میں رہی ہے۔
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حکام نے واضح کیا ہے کہ موجودہ کارروائیاں قومی سلامتی کو مضبوط بنانے اور اقوام متحدہ کی پابندیوں پر عمل درآمد کے مقصد سے کی جا رہی ہیں، جبکہ مزید تحقیقات جاری ہیں۔