'جدید ہندوستان کے معمار اور قوم کا جوہر': پنڈت نہرو کے یومِ پیدائش پر کانگریس نے پیش کیا خراجِ عقیدت
کھڑگے اور کانگریس پارلیمانی پارٹی کی چیئرپرسن سونیا گاندھی نے شانتی ون جا کر آنجہانی پنڈت نہرو کی سمادھی پر خراجِ عقیدت پیش کیا۔
Published : November 14, 2026 at 1:42 PM IST
نئی دہلی: وزیر اعظم نریندر مودی، کانگریس رہنماؤں اور دیگر سیاسی شخصیات نے سنیچر کے روز بھارت کے پہلے وزیر اعظم جواہر لال نہرو کو شاندار خراجِ عقیدت پیش کیا۔ اس موقعے پر راہل گاندھی نے انہیں ایک "جوہر" قرار دیا، جب کہ پارٹی صدر ملکارجن کھڑگے نے انہیں جدید ہندوستان کا "بنیادی معمار" کہا۔ کھڑگے اور کانگریس پارلیمانی پارٹی کی چیئرپرسن سونیا گاندھی نے شانتی ون جا کر ان کی یادگار (سمادھی) پر حاضری دی اور خراجِ عقیدت پیش کیا۔
اس موقعے پر راجستھان کے سابق وزیر اعلیٰ اشوک گہلوت سمیت کانگریس کے کئی سینئر رہنما موجود تھے۔ بعد ازاں کھڑگے اور سونیا گاندھی نے پرانی پارلیمنٹ کی عمارت 'سمودھان سدن' کے سنٹرل ہال میں نہرو کی تصویر پر گلہائے عقیدت پیش کیے۔ اس تقریب میں لوک سبھا اسپیکر اوم برلا اور دیگر رہنما بھی شریک تھے۔
پی ایم مودی کا نہرو کو خراج عقیدت
Paying tribute to former PM Pandit Jawaharlal Nehru on his birth anniversary.— Narendra Modi (@narendramodi) November 14, 2026
وزیر اعظم نریندر مودی نے سابق وزیر اعظم پنڈت جواہر لال نہرو کو ان کے یومِ پیدائش کے موقعے پر خراجِ عقیدت پیش کیا۔ پی ایم مودی نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ’ایکس‘ پر ایک پوسٹ میں لکھا کہ ”سابق وزیر اعظم پنڈت جواہر لال نہرو کو ان کے یومِ پیدائش پر خراجِ عقیدت۔“
وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے سوشل میڈیا پوسٹ میں لکھا کہ ”پنڈت جواہر لال نہرو کے یومِ پیدائش پر میں انہیں خراجِ عقیدت پیش کرتا ہوں۔ بھارت کی جدوجہدِ آزادی میں ان کی خدمات اور آزاد ہندوستان کے پہلے وزیر اعظم کے طور پر ان کی قیادت نے ہمارے ملک کے ابتدائی برسوں پر ایک انمٹ نقوش چھوڑے ہیں۔“
On the birth anniversary of Pandit Jawaharlal Nehru Ji, I pay my tributes to him. His contribution to India’s freedom struggle and his leadership as the first Prime Minister of independent India left an enduring imprint on the formative years of our nation.— Rajnath Singh (@rajnathsingh) November 14, 2026
راہل گاندھی کا خراج عقیدت
14 نومبر سال 1889 کو الہ آباد میں پیدا ہونے والے پنڈت نہرو آزادی کے بعد ملک کے پہلے وزیر اعظم بنے۔ ان کا انتقال 27 مئی سال 1964 کو نئی دہلی میں ہوا۔ سوشل میڈیا پلیٹ فارم 'ایکس' پر نہرو کو خراجِ عقیدت پیش کرتے ہوئے راہل گاندھی نے کہا کہ "بھارت کے پہلے وزیر اعظم، 'جوہرِ ہند' پنڈت جواہر لال نہرو کے یومِ پیدائش پر عاجزانہ سلام اور خراجِ عقیدت۔"
हिंद के जवाहर, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की जयंती पर सादर नमन। आज़ादी उनकी मंज़िल नहीं, देश के नए सफ़र का मुकाम थी। स्वराज सत्ता नहीं, हर नागरिक की भागीदारी और देश के भविष्य की ज़िम्मेदारी थी। भारत उनके लिए एक खोज, एक विचार था - विविधता जिसकी शक्ति, लोकतंत्र जिसका विश्वास और समानता जिसका आधार हो। एक आधुनिक, वैज्ञानिक, प्रगतिशील और आत्मविश्वासी भारत का उनका सपना आज भी हमारी प्रेरणा है। और उस सपने के भारत की ओर हमारा प्रयास ही उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि है।— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) November 14, 2026
انہوں نے مزید لکھا کہ "آزادی ان کی منزل نہیں تھی، بلکہ قوم کے نئے سفر کا ایک سنگِ میل تھی۔ سوراج کا مطلب اقتدار نہیں، بلکہ ملک کے مستقبل کے لیے ہر شہری کی شرکت اور ذمہ داری تھی۔ ان کے لیے ہندوستان ایک جستجو اور ایک نظریہ تھا—جہاں تنوع (رنگا رنگی) اس کی طاقت، جمہوریت اس کا ایمان، اور مساوات اس کی بنیاد ہو۔ ایک جدید، سائنسی، ترقی پسند اور پراعتماد ہندوستان کا ان کا خواب آج بھی ہمارے لیے مشعلِ راہ ہے۔" راہل گاندھی نے مزید کہا کہ "اور ویسا ہی بھارت تعمیر کرنے کی ہماری کوششیں ہی انہیں سچا خراجِ عقیدت ہیں۔"
کانگریس صدر ملکارجن نے بھی نہرو کو کیا یاد
ادھر کانگریس صدر ملکارجن کھڑگے نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم 'ایکس' پر ایک پوسٹ میں کہا کہ پنڈت جواہر لال نہرو جدید ہندوستان کے "بنیادی معمار" تھے۔ انہوں نے لکھا کہ "وہ اس بات کو بخوبی سمجھتے تھے کہ ہمارے جیسے متنوع ملک کو صرف جمہوریت کے ذریعے ہی متحد رکھا جا سکتا ہے؛ ایک ایسی جمہوریت جو مختلف ثقافتوں، عقائد، سیاسی آوازوں اور امنگوں کو اپنے دامن میں سمیٹتی ہو۔"
کھڑگے نے کہا کہ "آج جب ہم شانتی ون میں انہیں پُروقار خراجِ عقیدت پیش کر رہے ہیں، تو ہمیں آئین، اپنے جمہوری اداروں اور ہمیں آپس میں جوڑے رکھنے والی اقدار کے تحفظ اور دفاع کے اپنے عزم کا اعادہ کرنا چاہیے۔ یہی نہرو کی لازوال میراث ہے، اور اسے برقرار رکھنا ہماری اجتماعی ذمہ داری ہے۔"
भारत की आज़ादी से लेकर एक मजबूत, आधुनिक, लोकतांत्रिक और प्रगतिशील राष्ट्र की नींव रखने में ऐतिहासिक योगदान देने वाले देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की जयंती पर सादर नमन। आज़ादी के बाद तमाम चुनौतियों के बीच उन्होंने अपनी दूरदर्शी सोच, मजबूत नेतृत्व और अटूट संकल्प से भारत के सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक विकास को नई दिशा दी। लोकतंत्र, समानता, धर्मनिरपेक्षता और वैज्ञानिक सोच में उनका गहरा विश्वास था। उन्होंने हमेशा एक ऐसे भारत का सपना देखा, जहाँ हर नागरिक को बिना किसी भेदभाव के समान अवसर मिले और सभी एकता, भाईचारे और देशहित की भावना के साथ आगे बढ़ें। बच्चों के प्रति उनका विशेष स्नेह और उनकी शिक्षा व उज्ज्वल भविष्य के प्रति समर्पण हमें याद दिलाता है कि देश का भविष्य हमारी आने वाली पीढ़ियों के हाथों में है। बाल दिवस पर सभी बच्चों को हार्दिक शुभकामनाएँ। आइए, हर बच्चे को अच्छी शिक्षा, समान अवसर और अपने सपनों को पूरा करने का अधिकार दिलाने के संकल्प को और मजबूत करें। नेहरू जी के विचार और आदर्श आज भी हमारा मार्गदर्शन करते हैं।— Mallikarjun Kharge (@kharge) November 14, 2026
ہندی زبان میں کی گئی ایک اور پوسٹ میں کھڑگے نے نہرو کی ایک پرانی ویڈیو شیئر کرتے ہوئے کہا کہ "...ہم ملک کے پہلے وزیر اعظم پنڈت جواہر لال نہرو کے یومِ پیدائش پر انہیں خراجِ عقیدت پیش کرتے ہیں، جن کی تاریخی خدمات نے آزادی کے بعد ایک مضبوط، جدید، جمہوری اور ترقی پسند قوم کی بنیاد رکھی۔"
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انہوں نے مزید کہا کہ "آزادی کے بعد درپیش بے شمار چیلنجز کے درمیان، انہوں نے اپنی دور اندیش سوچ، مضبوط قیادت اور اٹل عزم کے ذریعے ہندوستان کی سماجی، سیاسی اور معاشی ترقی کو ایک نئی سمت عطا کی۔"
انہوں نے کہا کہ "انہیں جمہوریت، مساوات، سیکولرازم اور سائنسی طرزِ فکر پر گہرا یقین تھا۔ انہوں نے ہمیشہ ایک ایسے ہندوستان کا خواب دیکھا جہاں ہر شہری کو بغیر کسی امتیاز کے یکساں مواقع میسر ہوں، اور سب لوگ اتحاد، بھائی چارے اور قومی مفاد کے جذبے کے ساتھ آگے بڑھیں۔"
کھڑگے نے کہا کہ بچوں کے تئیں ان کی خصوصی محبت اور ان کی تعلیم و روشن مستقبل کے لیے ان کی لگن ہمیں یاد دلاتی ہے کہ ملک کا مستقبل آنے والی نسلوں کے ہاتھوں میں ہے۔
کانگریس صدر نے اپنی پوسٹ میں مزید کہا کہ "یومِ اطفال کے موقع پر تمام بچوں کو دلی مبارکباد۔ آئیے ہم اس عزم کی تجدید کریں کہ ہر بچے کو معیاری تعلیم، یکساں مواقع اور اپنے خوابوں کو پورا کرنے کا حق حاصل ہو۔ نہرو کے افکار اور نظریات آج بھی ہماری رہنمائی کر رہے ہیں۔"
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