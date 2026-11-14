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'جدید ہندوستان کے معمار اور قوم کا جوہر': پنڈت نہرو کے یومِ پیدائش پر کانگریس نے پیش کیا خراجِ عقیدت

کھڑگے اور کانگریس پارلیمانی پارٹی کی چیئرپرسن سونیا گاندھی نے شانتی ون جا کر آنجہانی پنڈت نہرو کی سمادھی پر خراجِ عقیدت پیش کیا۔

Congress President Mallikarjun Kharge, Congress Parliamentary Party Chairperson Sonia Gandhi pay tribute to India's first Prime Minister Pandit Jawaharlal Nehru on his 137th birth anniversary at Shanti Van, in New Delhi, Saturday, Nov. 14, 2026.
کانگریس صدر ملکارجن کھڑگے اور کانگریس پارلیمانی پارٹی کی چیئرپرسن سونیا گاندھی نے 14 نومبر 2026 کو نئی دہلی میں واقع 'شانتی ون' میں آنجہانی پنڈت جواہر لعل نہرو کو ان کی 137 ویں سالگرہ کے موقعے پر خراجِ عقیدت پیش کیا۔ (PTI)
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By ETV Bharat Urdu Team

Published : November 14, 2026 at 1:42 PM IST

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نئی دہلی: وزیر اعظم نریندر مودی، کانگریس رہنماؤں اور دیگر سیاسی شخصیات نے سنیچر کے روز بھارت کے پہلے وزیر اعظم جواہر لال نہرو کو شاندار خراجِ عقیدت پیش کیا۔ اس موقعے پر راہل گاندھی نے انہیں ایک "جوہر" قرار دیا، جب کہ پارٹی صدر ملکارجن کھڑگے نے انہیں جدید ہندوستان کا "بنیادی معمار" کہا۔ کھڑگے اور کانگریس پارلیمانی پارٹی کی چیئرپرسن سونیا گاندھی نے شانتی ون جا کر ان کی یادگار (سمادھی) پر حاضری دی اور خراجِ عقیدت پیش کیا۔

اس موقعے پر راجستھان کے سابق وزیر اعلیٰ اشوک گہلوت سمیت کانگریس کے کئی سینئر رہنما موجود تھے۔ بعد ازاں کھڑگے اور سونیا گاندھی نے پرانی پارلیمنٹ کی عمارت 'سمودھان سدن' کے سنٹرل ہال میں نہرو کی تصویر پر گلہائے عقیدت پیش کیے۔ اس تقریب میں لوک سبھا اسپیکر اوم برلا اور دیگر رہنما بھی شریک تھے۔

پی ایم مودی کا نہرو کو خراج عقیدت

وزیر اعظم نریندر مودی نے سابق وزیر اعظم پنڈت جواہر لال نہرو کو ان کے یومِ پیدائش کے موقعے پر خراجِ عقیدت پیش کیا۔ پی ایم مودی نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ’ایکس‘ پر ایک پوسٹ میں لکھا کہ ”سابق وزیر اعظم پنڈت جواہر لال نہرو کو ان کے یومِ پیدائش پر خراجِ عقیدت۔“

وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے سوشل میڈیا پوسٹ میں لکھا کہ ”پنڈت جواہر لال نہرو کے یومِ پیدائش پر میں انہیں خراجِ عقیدت پیش کرتا ہوں۔ بھارت کی جدوجہدِ آزادی میں ان کی خدمات اور آزاد ہندوستان کے پہلے وزیر اعظم کے طور پر ان کی قیادت نے ہمارے ملک کے ابتدائی برسوں پر ایک انمٹ نقوش چھوڑے ہیں۔“

راہل گاندھی کا خراج عقیدت

14 نومبر سال 1889 کو الہ آباد میں پیدا ہونے والے پنڈت نہرو آزادی کے بعد ملک کے پہلے وزیر اعظم بنے۔ ان کا انتقال 27 مئی سال 1964 کو نئی دہلی میں ہوا۔ سوشل میڈیا پلیٹ فارم 'ایکس' پر نہرو کو خراجِ عقیدت پیش کرتے ہوئے راہل گاندھی نے کہا کہ "بھارت کے پہلے وزیر اعظم، 'جوہرِ ہند' پنڈت جواہر لال نہرو کے یومِ پیدائش پر عاجزانہ سلام اور خراجِ عقیدت۔"

انہوں نے مزید لکھا کہ "آزادی ان کی منزل نہیں تھی، بلکہ قوم کے نئے سفر کا ایک سنگِ میل تھی۔ سوراج کا مطلب اقتدار نہیں، بلکہ ملک کے مستقبل کے لیے ہر شہری کی شرکت اور ذمہ داری تھی۔ ان کے لیے ہندوستان ایک جستجو اور ایک نظریہ تھا—جہاں تنوع (رنگا رنگی) اس کی طاقت، جمہوریت اس کا ایمان، اور مساوات اس کی بنیاد ہو۔ ایک جدید، سائنسی، ترقی پسند اور پراعتماد ہندوستان کا ان کا خواب آج بھی ہمارے لیے مشعلِ راہ ہے۔" راہل گاندھی نے مزید کہا کہ "اور ویسا ہی بھارت تعمیر کرنے کی ہماری کوششیں ہی انہیں سچا خراجِ عقیدت ہیں۔"

کانگریس صدر ملکارجن نے بھی نہرو کو کیا یاد

ادھر کانگریس صدر ملکارجن کھڑگے نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم 'ایکس' پر ایک پوسٹ میں کہا کہ پنڈت جواہر لال نہرو جدید ہندوستان کے "بنیادی معمار" تھے۔ انہوں نے لکھا کہ "وہ اس بات کو بخوبی سمجھتے تھے کہ ہمارے جیسے متنوع ملک کو صرف جمہوریت کے ذریعے ہی متحد رکھا جا سکتا ہے؛ ایک ایسی جمہوریت جو مختلف ثقافتوں، عقائد، سیاسی آوازوں اور امنگوں کو اپنے دامن میں سمیٹتی ہو۔"

کھڑگے نے کہا کہ "آج جب ہم شانتی ون میں انہیں پُروقار خراجِ عقیدت پیش کر رہے ہیں، تو ہمیں آئین، اپنے جمہوری اداروں اور ہمیں آپس میں جوڑے رکھنے والی اقدار کے تحفظ اور دفاع کے اپنے عزم کا اعادہ کرنا چاہیے۔ یہی نہرو کی لازوال میراث ہے، اور اسے برقرار رکھنا ہماری اجتماعی ذمہ داری ہے۔"

ہندی زبان میں کی گئی ایک اور پوسٹ میں کھڑگے نے نہرو کی ایک پرانی ویڈیو شیئر کرتے ہوئے کہا کہ "...ہم ملک کے پہلے وزیر اعظم پنڈت جواہر لال نہرو کے یومِ پیدائش پر انہیں خراجِ عقیدت پیش کرتے ہیں، جن کی تاریخی خدمات نے آزادی کے بعد ایک مضبوط، جدید، جمہوری اور ترقی پسند قوم کی بنیاد رکھی۔"

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انہوں نے مزید کہا کہ "آزادی کے بعد درپیش بے شمار چیلنجز کے درمیان، انہوں نے اپنی دور اندیش سوچ، مضبوط قیادت اور اٹل عزم کے ذریعے ہندوستان کی سماجی، سیاسی اور معاشی ترقی کو ایک نئی سمت عطا کی۔"

انہوں نے کہا کہ "انہیں جمہوریت، مساوات، سیکولرازم اور سائنسی طرزِ فکر پر گہرا یقین تھا۔ انہوں نے ہمیشہ ایک ایسے ہندوستان کا خواب دیکھا جہاں ہر شہری کو بغیر کسی امتیاز کے یکساں مواقع میسر ہوں، اور سب لوگ اتحاد، بھائی چارے اور قومی مفاد کے جذبے کے ساتھ آگے بڑھیں۔"

کھڑگے نے کہا کہ بچوں کے تئیں ان کی خصوصی محبت اور ان کی تعلیم و روشن مستقبل کے لیے ان کی لگن ہمیں یاد دلاتی ہے کہ ملک کا مستقبل آنے والی نسلوں کے ہاتھوں میں ہے۔

کانگریس صدر نے اپنی پوسٹ میں مزید کہا کہ "یومِ اطفال کے موقع پر تمام بچوں کو دلی مبارکباد۔ آئیے ہم اس عزم کی تجدید کریں کہ ہر بچے کو معیاری تعلیم، یکساں مواقع اور اپنے خوابوں کو پورا کرنے کا حق حاصل ہو۔ نہرو کے افکار اور نظریات آج بھی ہماری رہنمائی کر رہے ہیں۔"

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کانگریس کا نہرو کو خراج عقیدت
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