جے ای ای-مین، یوجی سی-نیٹ، سی یو ای ٹی-پی جی: این ٹی اے نے ڈسمبر سے مارچ تک کا امتحانی کیلنڈر جاری کردیا
امتحانات کی تاریخیں عبوری ہیں اور انتظامی، تعلیمی، قانونی، لاجسٹک یا دیگر غیر متوقع حالات کے باعث ان میں تبدیلیاں کی جا سکتی ہیں۔
Published : September 17, 2026 at 8:38 PM IST
نئی دہلی: عہدیداروں نے جمعرات کو بتایا کہ نیشنل ٹیسٹنگ ایجنسی (این ٹی اے) نے دسمبر 2026 سے مارچ 2027 تک کے امتحانات کا ایک عبوری (عارضی) شیڈول جاری کر دیا ہے۔ ایک اعلیٰ عہدیدار نے بتایا، "دسمبر 2026 سے مارچ 2027 تک کے این ٹی اے امتحانات کا مجوزہ شیڈول جاری کر دیا گیا ہے۔ یہ تاریخیں عبوری ہیں اور انتظامی، تعلیمی، قانونی، لاجسٹک یا دیگر غیر متوقع حالات کے باعث ان میں تبدیلیاں کی جا سکتی ہیں۔"
اس عرصے کے دوران کل 14 مسابقتی امتحانات کے انعقاد کا پروگرام ہے۔ انجینئرنگ داخلے کے لیے جے ای ای-مین کا پہلا مرحلہ 22 سے 24 جنوری اور 28 سے 30 جنوری 2027 تک منعقد کرنے کی تجویز ہے، جبکہ 31 جنوری کو بفر (احتیاطی) تاریخ کے طور پر رکھا گیا ہے۔
یوجی سی-نیٹ کا امتحان عارضی طور پر 14 سے 19 دسمبر تک منعقد ہوگا، جس میں 20 اور 21 دسمبر کی تاریخیں بفر کے طور پر رکھی گئی ہیں۔ جوائنٹ سی ایس آئی آر یوجی سی-نیٹ 20 سے 21 دسمبر تک منعقد کیا جائے گا۔ کامن مینجمنٹ ایڈمیشن ٹیسٹ 7 فروری 2027 کو ہوگا۔
کامن یونیورسٹی پوسٹ گریجویٹ ایڈمیشن ٹیسٹ یکم سے 5 مارچ، 8 مارچ، 12 سے 20 مارچ، اور 24 سے 25 مارچ 2027 کے درمیان منعقد ہوگا، جبکہ 30 اور 31 مارچ کو بفر تاریخوں کے طور پر رکھا گیا ہے۔
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اس دوران منعقد کیے جانے والے دیگر مجوزہ امتحانات میں نیشنل انیشیٹو فار ٹیکنیکل ٹیچرز ٹریننگ پارٹ ایک اور دو، آرمی کیڈٹس کالج کا امتحان، این آئی ایف ٹی انٹرنس امتحان، راشٹریہ انڈین ملٹری کالج کا امتحان، راشٹریہ ملٹری اسکولز کا امتحان، سویم امتحان اور آل انڈیا سینک اسکولز کے داخلے کا امتحان شامل ہیں۔