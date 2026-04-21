جے ای ای مین 2026: انڈیا ٹاپر کبیر چھلر نے بتایا کامیابی کا منتر، جانیں کیسے کیا ٹاپ
جے ای ای مین 2026 کے رزلٹ میں کوٹہ سے کوچنگ کر رہے ہیں ہریانہ کے کبیر چھلر آل انڈیا پہلی رینک ملی ہے۔
Published : April 21, 2026 at 3:00 PM IST
کوٹہ: ہریانہ کے رہائشی کبیر چھلر نے جے ای ای مین 2026 کے نتائج میں آل انڈیا پہلی رینک حاصل کی ہے۔ انہوں نے جنوری میں امتحان دیا، 300 میں سے 300 کا بہترین اسکور حاصل کر کے ملک بھر میں پہلا مقام حاصل کیا۔
کبیر فی الحال کوٹہ میں نہیں ہیں۔ وہ اولمپیاڈ کے کیمپ کے لیے ممبئی میں ہیں۔ تاہم ویڈیو پیغام کے ذریعے انہوں نے بتایا کہ میں اپنی کامیابی کا سہرا فیکلٹیز کی رہنمائی کو دیتا ہوں۔ انہوں نے مزید کہا کہ میں نے مطالعہ کا اپنا الگ طریقہ بھی بنایا ہے۔ سیلف اسٹڈیز میں توجہ، وقت اور معیار کا خاص خیال رکھتا ہوں۔ کبیر کا کہنا ہے کہ ہر ٹیسٹ کے بعد انہوں نے خود کا تجزیہ کیا اور جہاں کمیاں تھیں انہیں پر سب سے زیادہ فوکس کیا۔
کبیر نے بتایا کہ میں امتحانات سے پہلے اپنے اسٹڈی اسٹریٹجی کو ٹھیک کرتا ہوں ہیں۔ میں باقاعدگی سے موک ٹیسٹ دینے کے ساتھ ساتھ ہر پیپر کا گہرائی سے تجزیہ کرتا ہوں، جس سے میری درستگی اور ٹائم مینیجمنٹ دونوں میں بہتری آتی ہے۔ کانسپٹ کلیئر ہونا سب سے ضروری ہے۔ رٹنے کے بجائے ہر ٹاپک کو سمجھنا اور اسے اپلائی کرنا ہی میری سب سے بڑی طاقت رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں نے پڑھائی کو چھوٹے چھوٹے ٹارگیٹس میں تقسیم کیا، مختصر نوٹس بنائے، اور باقاعدگی سے رویژن کو اپنی عادت بنایا۔
کبیر گذشتہ دو برسوں سے کوٹہ کے ایک پرائیویٹ کوچنگ انسٹی ٹیوٹ میں زیر تعلیم ہیں۔ انہوں نے کہا کہ کوٹہ میں فیکلٹی طلباء کے ساتھ سخت محنت کرتی ہے۔ غلطیوں کو دہرانے سے بچنے کے لیے میں ہر ٹیسٹ کے بعد اپنی کمزوریوں پر فوکس کرتا تھا۔ اسی محنت، حکمت عملی اور از خود تجزیہ نے انہیں ٹاپر بنا دیا۔
ایم آئی ٹی سے ریسرچ کرنے کی خواہش
کبیر کے والد، موہت چھلر، ایک آئی آئی فارغ التحصیل ہیں اور دہلی-این سی آر میں ایک نجی کمپنی میں کام کرتے ہیں۔ ان کی والدہ پرینکا چھلر ایک پرائیویٹ اسکول میں ٹیچر ہیں۔ کبیر نے 98 فیصد نمبروں کے ساتھ دسویں جماعت پاس کی۔ پھر 12ویں کے بعد جے ای ای مین 2026 میں آل انڈیا رینک ون حاصل کیا۔
کبیر کا کہنا ہے کہ دوستوں کے ساتھ وقت گزارنے سے انہیں ذہنی طور پر تروتازہ رہنے میں مدد ملتی ہے۔ مستقبل کو لے کر میرا ہدف واضح ہے۔ آئی آئی ٹی ممبئی سے کمپیوٹر سائنس برانچ میں بی ٹیک مکمل کرنے کے بعد میں دنیا کی نمبر ون میساچوسٹس انسٹی ٹیوٹ آف ٹیکنالوجی (MIT) سے ریسرچ کرنا چاہتا ہوں۔
یوپی پی سی ایس 2024 کے نتائج کا اعلان: نیہا پنچال ٹاپر ہیں۔ ٹاپرز کی فہرست دیکھیں
NEET UG 2025 کا نتیجہ جاری، کٹ آف میں کمی، راجستھان کے مہیش کمار آل انڈیا ٹاپر