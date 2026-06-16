جدہ جانے والی ایئر انڈیا ایکسپریس کی پرواز میں تکنیکی خرابی، کننور میں ہنگامی لینڈنگ
تقریباً پندرہ بار فضائی حدود کا چکر لگانے کے بعد کنور ہوائی اڈے پر ہنگامی لینڈنگ کرنا پڑی۔
Published : June 16, 2026 at 2:24 PM IST
کنور(کیرالہ): کیرالہ کے کنور بین الاقوامی ہوائی اڈے سے جدہ جانے والی ایئر انڈیا ایکسپریس کی پرواز کو تکنیکی خرابی کا سامنا کرنے کے بعد ہنگامی لینڈنگ کرنا پڑی۔ ٹیک آف کے فوراً بعد اس مسئلے کا پتہ چلا، جس کی وجہ سے طیارہ بحفاظت لینڈنگ سے پہلے ایک گھنٹہ تک چکر لگاتا رہا۔ پائلٹ کی بروقت مداخلت سے بڑا حادثہ ٹل گیا۔
یہ پرواز 150 مسافروں کے ساتھ صبح 7:30 بجے کننور سے روانہ ہوئی۔ راستے میں، جیسے ہی طیارہ منگلورو کی فضائی حدود کے قریب پہنچا، پائلٹ نے تکنیکی دشواری دیکھی۔ مسافروں کی حفاظت کو ترجیح دیتے ہوئے پرواز کو واپس کنور کی طرف موڑنے کا فوری فیصلہ کیا گیا۔
پائلٹ نے ایئرپورٹ پر ایئر ٹریفک کنٹرول سے رابطہ کیا اور ہنگامی لینڈنگ کی اجازت طلب کی۔ تاہم، محفوظ لینڈنگ کے لیے طیارے کے ایندھن کی سطح کو کم کرنا پڑا۔ اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے، پرواز نے تقریباً پندرہ بار منگلورو کی فضائی حدود کا چکر لگایا۔
ہنگامی صورت حال میں طیارے کو محفوظ طریقے سے اتارنے کا ایندھن جلانا ایک معیاری طریقہ کار ہے۔ پائلٹ طیارے کا وزن کم کرنے اور محفوظ لینڈنگ کو یقینی بنانے کے لیے یہ طریقہ استعمال کرتے ہیں۔ اضافی ایندھن جلانے سے بڑی پریشانیوں کو روکنے میں مدد ملتی ہے، بشمول لینڈنگ کے دوران آگ لگنے کا خطرہ، اور یہ ہوابازی کے ضوابط کے مطابق درکار حفاظتی احتیاطی تدابیر کے مطابق ہے۔ ایک گھنٹے سے زائد چکر لگانے کے تجربے سے مسافروں میں شدید بے چینی پھیل گئی۔
ایندھن کے بوجھ کو نمایاں طور پر کم کرنے کے بعد، پرواز کنور ہوائی اڈے کے رن وے پر بحفاظت اتر گئی۔ ہنگامی لینڈنگ کے پیش نظر، ہوائی اڈے نے ہنگامی نظام بشمول فائر فائٹرز، ایمبولینسز اور طبی ٹیموں کو اسٹینڈ بائی پر رکھا۔ حکام نے تصدیق کی کہ طیارے میں سوار تمام 150 مسافر اور عملہ بحفاظت اتر گیا۔
طیارے کے رن وے پر بحفاظت اترنے کے بعد حکام اور مسافروں دونوں نے راحت کی سانس لی۔ اس کے بعد مسافروں کو ٹرمینل پر لے جایا گیا، جہاں ایئرپورٹ حکام نے ضروری طبی امداد اور دیگر سہولیات کا بندوبست کیا۔ مسافروں کے سامان کو بحفاظت نکالنے کا عمل بھی مکمل کر لیا گیا۔
ڈائریکٹوریٹ جنرل آف سول ایوی ایشن سمیت ایوی ایشن حکام تکنیکی خرابی کی اصل وجہ کا تعین کرنے کے لیے تفصیلی معائنہ کریں گے۔ معائنے کے بعد ہی یہ واضح ہو سکے گا کہ مسئلہ طیارے کے لینڈنگ گیئر میں تھا یا کسی اور تکنیکی جزو میں۔
ایک ماہر انجینئرنگ ٹیم مینٹیننس کا کام انجام دینے کے لیے کنور پہنچ گئی ہے، اور خرابی کی مکمل مرمت کے بعد ہی طیارے کو مزید خدمات کے لیے کلیئر کیا جائے گا۔ ایئر انڈیا ایکسپریس خلیجی ممالک اور کیرالہ کے درمیان چلنے والی بڑی ایئر لائنز میں سے ایک ہے۔ مالابار کے علاقے سے باہر سے آنے والوں کے لیے اس انتہائی قابل بھروسہ پرواز سے متعلق اس طرح کے واقعات نے مسافروں میں کافی تشویش پیدا کر دی ہے۔