ETV Bharat / bharat

بہار اسمبلی انتخابات: جے ڈی یو نے دوسری فہرست جاری کر دی، 44 امیدواروں کے نام شامل

جے ڈی یو نے بہار اسمبلی انتخابات 2025 کے لیے امیدواروں دوسری فہرست میں 44 امیدواروں کا اعلان کیا ہے۔ یہاں مکمل فہرست دیکھیں۔

وزیر اعلیٰ نتیش کمار
وزیر اعلیٰ نتیش کمار (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Urdu Team

Published : October 16, 2025 at 11:50 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

پٹنہ: جے ڈی یو نے آج بہار اسمبلی انتخابات 2025 کے لیے اپنی دوسری فہرست جاری کر دی ہے، جس میں 44 امیدواروں کے نام شامل ہیں۔ اس فہرست میں بااثر رہنماؤں اور مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے نوجوان چہروں کو شامل کیا گیا ہے، جو پارٹی کی حکمت عملی کو مضبوط کرنے کا اشارہ دیتا ہے۔

جے ڈی یو کی انتخابی تیاریوں میں شدت

پارٹی نے تمام امیدواروں کو مبارکباد دیتے ہوئے اپنی نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ پارٹی نے کہا کہ یہ فہرست بہار کے عوام کی امنگوں کو پورا کرنے کے لیے تیار کی گئی ہے۔ این ڈی اے میں سیٹ شیئرنگ فارمولے کے تحت جے ڈی یو کو 101 سیٹوں پر الیکشن لڑنے کا موقع دیا گیا ہے اور اس فہرست کے ساتھ ہی پارٹی نے اپنی تیاریاں تیز کر دی ہیں۔

جے ڈی یو کی دوسری فہرست

اس سے قبل 15 اکتوبر کو جے ڈی یو نے اپنے امیدواروں کی پہلی فہرست جاری کی تھی جس میں پارٹی نے بہار اسمبلی انتخابات کے لیے 57 امیدواروں کے ناموں کا اعلان کیا۔

TAGGED:

JDU SECOND LIST
NITISH KUMAR
JDU CANDIDATE LIST
BIHAR ASSEMBLY ELECTIONS 2025

Quick Links / Policies

ایڈیٹر کی پسند

اتراکھنڈ کے تاریخی شہر کے ڈوب جانے کے اکیس سال، یادوں کے دریچوں میں 'ایک تھی ٹہری'

سپنوں کی اڑان: بسمہ حفیظ کشمیر کی پہلی خاتون فٹبال ریفری بننے کی ہیں خواہشمند

قدرتی خوبصورتی سے مالا مال چھتہ پل بنیادی سہولیات سے محروم، سیاحتی مقام کو سیاحوں کے لیے کھولنے کا مطالبہ

کیا اسد اویسی نے پھاڑا وقف بل، جانیے کسی بل کو پھاڑنے کی کیا ہے سزا؟ ایسے کام کے کیا ہیں قواعد؟ پہلے کن لیڈروں نے بلوں کو پھاڑا؟

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.