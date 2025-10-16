بہار اسمبلی انتخابات: جے ڈی یو نے دوسری فہرست جاری کر دی، 44 امیدواروں کے نام شامل
جے ڈی یو نے بہار اسمبلی انتخابات 2025 کے لیے امیدواروں دوسری فہرست میں 44 امیدواروں کا اعلان کیا ہے۔ یہاں مکمل فہرست دیکھیں۔
Published : October 16, 2025 at 11:50 AM IST
پٹنہ: جے ڈی یو نے آج بہار اسمبلی انتخابات 2025 کے لیے اپنی دوسری فہرست جاری کر دی ہے، جس میں 44 امیدواروں کے نام شامل ہیں۔ اس فہرست میں بااثر رہنماؤں اور مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے نوجوان چہروں کو شامل کیا گیا ہے، جو پارٹی کی حکمت عملی کو مضبوط کرنے کا اشارہ دیتا ہے۔
جے ڈی یو کی انتخابی تیاریوں میں شدت
پارٹی نے تمام امیدواروں کو مبارکباد دیتے ہوئے اپنی نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ پارٹی نے کہا کہ یہ فہرست بہار کے عوام کی امنگوں کو پورا کرنے کے لیے تیار کی گئی ہے۔ این ڈی اے میں سیٹ شیئرنگ فارمولے کے تحت جے ڈی یو کو 101 سیٹوں پر الیکشن لڑنے کا موقع دیا گیا ہے اور اس فہرست کے ساتھ ہی پارٹی نے اپنی تیاریاں تیز کر دی ہیں۔
جے ڈی یو کی دوسری فہرست
اس سے قبل 15 اکتوبر کو جے ڈی یو نے اپنے امیدواروں کی پہلی فہرست جاری کی تھی جس میں پارٹی نے بہار اسمبلی انتخابات کے لیے 57 امیدواروں کے ناموں کا اعلان کیا۔
قابل ذکر ہے کہ بہار اسمبلی انتخابات کے لیے چھ اور گیارہ نومبر کو دو مرحلوں میں ووٹ ڈالے جائیں گے جب کہ ووٹوں کی گنتی اور نتائج کا اعلان 14 نومبر کو کیا جائے گا۔
