سونم وانگچک بھوک ہڑتال ختم کریں، پارلیمنٹ میں طلبا کے مسائل اٹھائیں گے: ششی تھرور کا کھلا خط
ششی تھرور نے حکومت سے کہاکہ وہ نوجوانوں کے ساتھ فوری بات چیت کرے کیونکہ جمہوریت میں اختلافات کا حل مکالمے سے ہی ممکن ہے۔
Published : July 15, 2026 at 2:16 PM IST
نئی دہلی: کانگریس کے سینئر رہنما اور رکن پارلیمنٹ ششی تھرور نے سماجی کارکن سونم وانگچک سے اپیل کی ہے کہ وہ نیٹ امتحان میں مبینہ بے ضابطگیوں کے خلاف جاری اپنی غیر معینہ مدت کی بھوک ہڑتال ختم کر دیں۔ انہوں نے مرکزی حکومت سے بھی مطالبہ کیا کہ وہ احتجاج کرنے والے طلبہ اور کارکنوں کے ساتھ فوری مذاکرات کا آغاز کرے، کیونکہ یہ کمزوری نہیں بلکہ ایک ذمہ دار حکومت کی علامت ہوگی۔
ششی تھرور نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر جاری اپنے کھلے خط میں جنتر منتر پر احتجاج کرنے والے نوجوانوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ وہ نہ صرف ایک سیاست دان بلکہ ایک ایسے شخص کی حیثیت سے بات کر رہے ہیں جو موجودہ نوجوان نسل کے مستقبل کے بارے میں شدید فکرمند ہے۔ انہوں نے اپنے ذاتی تجربات بیان کرتے ہوئے کہا کہ وہ ایک متوسط طبقے کے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، جہاں محنت، وظائف، شفاف امتحانات اور دیانت دارانہ نتائج ہی ترقی کا واحد ذریعہ تھے۔
انہوں نے کہا کہ اگر امتحانی نظام پر عوام کا اعتماد ختم ہو جائے تو اس کا سب سے زیادہ نقصان غریب اور متوسط طبقے کے نوجوانوں کو ہوتا ہے، جبکہ طاقتور اور امیر طبقہ متبادل راستے اختیار کر لیتا ہے۔ ششی تھرور نے کہا کہ پارلیمنٹ کا اجلاس شروع ہونے والا ہے اور یہی وہ مناسب فورم ہے جہاں طلبہ کے مسائل بھرپور انداز میں اٹھائے جائیں گے۔ انہوں نے سونم وانگچک سے کہاکہ "آپ نے ملک کے ضمیر کو جھنجھوڑ دیا ہے، اب براہ کرم اپنی بھوک ہڑتال ختم کر دیں۔ ہندوستان کو آنے والے دنوں میں بھی آپ کی آواز کی ضرورت ہے۔"
ششی تھرور نے حکومت سے بھی اپیل کی کہ وہ نوجوانوں کے ساتھ فوری بات چیت کرے کیونکہ جمہوریت میں اختلافات کا حل مکالمے سے ہی ممکن ہے۔ واضح رہے کہ کاکروچ جنتا پارٹی (سی جے پی) گزشتہ 25 دنوں سے جنتر منتر پر احتجاج کر رہی ہے، جبکہ سونم وانگچک گزشتہ 17 روز سے بھوک ہڑتال پر ہیں۔ احتجاج کرنے والوں کا مطالبہ ہے کہ امتحانی نظام میں اصلاحات کی جائیں، پرچہ لیک کے واقعات پر سخت کارروائی ہو اور مرکزی وزیر تعلیم دھرمیندر پردھان استعفیٰ دیں۔
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دوسری جانب سی جے پی کے بانی ابھجیت دیپکے نے بتایا کہ سونم وانگچک کا وزن تقریباً 8.5 کیلوگرام کم ہو چکا ہے اور وہ شدید جسمانی تکلیف کا سامنا کر رہے ہیں۔ اس دوران ممتا بنرجی، اکھلیش یادو، ادھو ٹھاکرے، اروند کیجریوال، اداکارہ زینت امان اور فلم "تھری ایڈیٹس" کے اداکار اومی ویدیا سمیت کئی شخصیات بھی وانگچک سے بھوک ہڑتال ختم کرنے کی اپیل کر چکی ہیں۔