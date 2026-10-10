سی جے پی کا احتجاج: دہلی کی متھرا روڈ پر کیلیں بچھا دی گئیں، شدید ٹریفک جام سے عوام پریشان
سی جے پی نےآج 10 اکتوبر کو جنترمنتر پر احتجاج کا اعلان کیا تھا۔دہلی میں بی این ایس کی دفعہ 163 نافذ ہے۔
Published : October 10, 2026 at 4:17 PM IST
نئی دہلی: کاکروچ جنتا پارٹی کی جانب سے آج دارالحکومت میں اعلان کردہ احتجاج کے پیشِ نظر، دہلی پولیس نے سڑکوں پر سخت حفاظتی اقدامات نافذ کر دیے ہیں۔ اس وقت پوری دہلی میں بی این ایس کی دفعہ 163 نافذ ہے۔ پولیس نے جنوبی دہلی کے کئی اہم راستوں پر رکاوٹیں (بیری کیڈز) لگا دی ہیں تاکہ شہر میں داخل ہونے والی گاڑیوں کو روکا، چیک کیا اور ان سے پوچھ گچھ کی جا سکے۔
ان اقدامات کے تحت، دہلی پولیس نے جنوب مشرقی دہلی کے موہن کوآپریٹو علاقے کے قریب متھرا روڈ پر ’اسپائک سٹرپس‘ (ٹائر پھاڑنے والی کیلوں والی پٹیاں) اور رکاوٹیں نصب کی ہیں۔ بدرپور سے آشرم جانے والے راستے کی ایک لین بند کر دی گئی ہے، جس کے باعث ٹریفک جام ہو گیا ہے۔ سُمیت نامی ایک مسافر نے بتایا کہ بدرپور سے نکل کر متھرا روڈ پہنچنے کے بعد سے وہ ایک گھنٹے سے ٹریفک جام میں پھنسے ہوئے ہیں؛ صورتحال بہت خراب ہے اور انہیں آج کام پر پہنچنے میں دیر ہو جائے گی۔
متھرا روڈ پر بچھائی گئی اسپائک سٹرپس
مقامی رہائشی اکھلیش نے بتایا کہ بدرپور سے نکلنے کے بعد وہ اس سڑک پر ایک گھنٹے سے زیادہ عرصے سے ٹریفک جام میں پھنسے ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا، مجھے سمجھ نہیں آتا کہ عام عوام کو اتنا کیوں پریشان کیا جا رہا ہے۔ اگر حکومت خوفزدہ ہے تو اسے استعفیٰ دے دینا چاہیے۔ حکومت کا عام آدمی کو سڑکوں پر اس طرح کی مشکلات میں چھوڑ دینا درست نہیں ہے۔ ایک اور مسافر شیکھر نے بتایا کہ وہ آدھے گھنٹے سے زیادہ عرصے سے جام میں پھنسے ہوئے ہیں انہیں اوکھلا جانا ہے لیکن انہیں بہت دیر ہو رہی ہے۔
ٹریفک کے شدید جام نے عوام کو پریشانی سے دوچار کر دیا
ایک اور مسافر، وکاس کمار کا کہنا ہے کہ وہ ایک گھنٹے سے زائد عرصے سے ٹریفک جام میں پھنسے ہوئے ہیں اور انہیں اندازہ نہیں کہ یہاں سے نکلنے میں مزید کتنا وقت لگے گا۔ ووٹ کسی اور نے چرائے، مگر اس کی قیمت عوام کو چکانی پڑ رہی ہے۔ 'کاکروچ جنتا پارٹی' کے احتجاج نے حکومت کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ وکاس کمار بتاتے ہیں کہ انہیں اسپتال پہنچنا ہے؛ ٹریفک جام کی وجہ سے ڈاکٹر کی دی ہوئی اپائنٹمنٹ کا وقت گزر چکا ہے۔ عام شہریوں کو سڑکوں پر سفر کرنے میں شدید مشکلات کا سامنا ہے، اس کے باوجود صورتحال جوں کی توں ہے اور عوام اس کا خمیازہ بھگت رہے ہیں۔
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قابلِ ذکر ہے کہ 'کاکروچ جنتا پارٹی' نے آج ہفتہ 10 اکتوبر کو جنتر منتر پر احتجاج کا اعلان کیا تھا اور اس سلسلے میں مختلف ریاستوں سے بڑی تعداد میں لوگوں کی دہلی آمد متوقع تھی؛ اس صورتحال کو روکنے کے لیے دہلی پولیس نے بی این ایس کی دفعہ 163 کا نفاذ کیا ہے۔ دہلی میٹرو کے 57 اسٹیشن بند کر دیے گئے ہیں اور دہلی کے بڑے ریلوے اسٹیشنوں سے روانہ ہونے والی کئی ٹرینیں منسوخ کر دی گئی ہیں، جس کے باعث آج عوام کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔