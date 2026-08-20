جنتر منتر احتجاج: پولیس مبینہ زیادتیوں کی جانچ کے لیے سپریم کورٹ نے سابق جج کی سربراہی میں 5 رکنی کمیٹی تشکیل دے دی
عدالت نے احتجاج کے دوران پولیس کارروائی اور مظاہرین سے متعلق مختلف الزامات کا غیر جانب دارانہ جائزہ لینے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔
Published : August 20, 2026 at 8:02 PM IST
نئی دہلی : سپریم کورٹ نے گزشتہ ماہ دہلی کے جنتر منتر پر طلبہ کے احتجاج کے دوران پولیس اور دیگر سکیورٹی اداروں کی جانب سے مبینہ طور پر ضرورت سے زیادہ طاقت کے استعمال، خواتین مظاہرین کے ساتھ مبینہ بدسلوکی اور دیگر شکایات کی جامع تحقیقات کے لیے پانچ رکنی ہائی پاورڈ انکوائری کمیٹی (ایچ پی ای سی) تشکیل دے دی ہے۔ کمیٹی کی سربراہی سپریم کورٹ کے سابق جج جسٹس آر سبھاش ریڈی کریں گے۔
یہ پیش رفت ایسے وقت میں ہوئی ہے جب عدالت نے احتجاج کے دوران پولیس کارروائی اور مظاہرین سے متعلق مختلف الزامات کا غیر جانب دارانہ جائزہ لینے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ چیف جسٹس آف انڈیا سوریا کانت کی سربراہی میں جسٹس جوئے مالیہ باگچی اور جسٹس وی موہنا پر مشتمل بنچ نے کمیٹی کے ارکان کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ اس کی تشکیل میں ہر رکن کی مہارت، تجربے اور کمیٹی میں مختلف شعبوں کی نمائندگی کو مدنظر رکھا گیا ہے۔
عدالت نے امید ظاہر کی کہ کمیٹی کی سفارشات اسے معاملے میں مناسب احکامات جاری کرنے میں اہم مدد فراہم کریں گی۔ کمیٹی کے چیئرمین جسٹس آر. سبھاش ریڈی کے علاوہ اس میں پنجاب و ہریانہ ہائی کورٹ کے سابق چیف جسٹس جسٹس (ریٹائرڈ) روی شنکر جھا، دہلی ہائی کورٹ کی سابق جج جسٹس (ریٹائرڈ) شالندر کور، سابق سی بی آئی ڈائریکٹر ریشی کمار شکلا اور میگھالیہ کے ریٹائرڈ ڈائریکٹر جنرل آف پولیس ڈاکٹر ایل آر بشنوئی شامل ہیں۔
سپریم کورٹ نے کہا کہ کمیٹی ضرورت محسوس ہونے پر فرانزک، تکنیکی اور دیگر متعلقہ شعبوں کے ماہرین کی خدمات بھی حاصل کرسکتی ہے۔ عدالت نے ان معاملات کو خصوصی طور پر نشان زد کیا جن کی تحقیقات کمیٹی کو کرنی ہوں گی۔ ان میں مظاہرین کے خلاف مبینہ طور پر ضرورت سے زیادہ یا غیر متناسب طاقت کا استعمال، لاٹھی چارج، آنسو گیس، برقی لاٹھیوں اور مبینہ طور پر پیلٹ گنوں یا دیگر پروجیکٹائل کے استعمال کے الزامات شامل ہیں۔
عدالت نے اس بنیادی سوال کو بھی کمیٹی کے سامنے رکھا ہے کہ احتجاج، عوامی اجتماعات اور پُرامن مظاہروں کے دوران پولیس کارروائی کس حد تک متناسب اور محتاط ہونی چاہیے، تاکہ امن و امان برقرار رکھنے اور شہریوں کے پُرامن اختلافِ رائے کے آئینی حق کے درمیان مناسب توازن قائم رہے۔ سپریم کورٹ نے خاص طور پر دھاتی پیلٹس یا دیگر دھاتی پروجیکٹائل کے استعمال پر بھی غور کرنے کو کہا ہے، کیونکہ ایسے ہتھیاروں سے بعض حالات میں شدید اور ناقابلِ تلافی جسمانی نقصان ہونے کا خدشہ رہتا ہے۔
کمیٹی یہ بھی جائزہ لے گی کہ گرفتاری یا ہجوم کو منتشر کرنے کے دوران پولیس اور سکیورٹی اہلکار مناسب یونیفارم اور نمایاں نیم پلیٹس پہنے ہوئے تھے یا نہیں۔ عدالت کے مطابق اہلکاروں کی واضح شناخت جوابدہی اور شفافیت کو یقینی بنانے کے لیے ضروری ہے۔ اس کے ساتھ مظاہرین کی مبینہ نگرانی اور سرویلانس کے معاملات کی بھی جانچ کی جائے گی، تاکہ یہ معلوم کیا جاسکے کہ اگر ایسی نگرانی کی گئی تو آیا وہ شہریوں کے حقِ رازداری اور پُرامن اجتماع کے آئینی حق کے مطابق تھی یا نہیں۔
سپریم کورٹ نے خواتین مظاہرین کے خلاف مبینہ طور پر ہدف بنا کر تشدد، ہراسانی، چھیڑ چھاڑ یا کسی بھی قسم کی ثانوی اذیت رسانی کے الزامات کو انتہائی سنجیدہ قرار دیا ہے۔ عدالت نے کمیٹی کو ہدایت دی کہ ان الزامات کی مرکوز اور تیز رفتار تحقیقات کی جائیں۔ بنچ نے واضح کیا کہ خواتین مظاہرین سے متعلق الزامات ان معاملات میں شامل ہیں جنہیں کمیٹی کو ترجیحی بنیادوں پر دیکھنا چاہیے۔
کمیٹی یہ بھی جائزہ لے گی کہ مبینہ پولیس زیادتیوں سے متاثر ہونے والے افراد کو اب تک کس نوعیت کی طبی اور دیگر ضروری امداد فراہم کی گئی اور آیا متاثرین کو مناسب معاوضہ دیا گیا یا نہیں۔ عدالت نے مبینہ طور پر شدید زخمی ہونے والے مظاہرین کے معاملات کا بھی تفصیلی جائزہ لینے کی ہدایت دی ہے۔ سپریم کورٹ نے بھارتیہ ناگرک سرکشا سنہتا (بی این ایس ایس) کی دفعہ 163 کے تحت جاری کیے جانے والے عمومی پابندی کے احکامات پر بھی غور کرنے کو کہا ہے۔
عدالت نے اس بات کی اہمیت پر زور دیا کہ ایسی پابندیوں کو معمول یا پیشگی اقدام کے طور پر استعمال نہیں کیا جانا چاہیے، جس کے نتیجے میں شہریوں کا پُرامن اجتماع کا حق ہی ختم ہوجائے۔ عدالت کے مطابق پابندی صرف حقیقی اور فوری خطرے کی صورت میں متناسب اقدام کے طور پر استعمال ہونی چاہیے۔ اسی طرح بھارتیہ نیائے سنہتا (بی این ایس) کی دفعہ 152 کے استعمال سے متعلق بھی آئینی حدود اور حفاظتی اقدامات کا جائزہ لینے کی ہدایت دی گئی ہے، تاکہ اس دفعہ کو سیاسی اختلافِ رائے یا پُرامن احتجاج کو دبانے کے لیے استعمال نہ کیا جاسکے۔
سپریم کورٹ نے یہ بھی واضح کیا کہ کمیٹی صرف مظاہرین کی شکایات تک محدود نہیں رہے گی۔ پولیس اور سکیورٹی اداروں کی جانب سے مظاہرین پر مبینہ تشدد، اہلکاروں کو زخمی کرنے اور دیگر الزامات کا بھی غیر جانب دارانہ جائزہ لیا جائے گا۔ عدالت نے کہا کہ ڈیوٹی کے دوران زخمی ہونے والے پولیس اہلکاروں کے جسمانی نقصان کے ساتھ ساتھ ان کے اہل خانہ کو پہنچنے والے ذہنی اور جذباتی صدمے کو بھی مناسب اہمیت دی جانی چاہیے۔ اس طرح کمیٹی کو دونوں فریقوں کے مؤقف اور دستیاب شواہد کا غیر جانب دارانہ جائزہ لینا ہوگا۔
سپریم کورٹ نے پولیس، نیم فوجی دستوں اور دیگر تحقیقاتی اداروں کو احتجاج سے متعلق تمام اہم ریکارڈ محفوظ رکھنے کی ہدایت بھی دی ہے۔ اس میں سی سی ٹی وی فوٹیج، ڈرون فوٹیج، باڈی وورن کیمرہ ریکارڈنگ، ویڈیو گرافی، وائرلیس مواصلات کا ریکارڈ اور پی سی آر کال لاگز شامل ہیں۔ متعلقہ اداروں کو یہ تمام ریکارڈ کمیٹی کے حوالے کرنے اور تحقیقات میں مکمل تعاون کرنے کی ہدایت دی گئی ہے۔
عدالت نے اس سے قبل 28 جولائی 2026 کے اپنے حکم میں بھی متعلقہ حکام کو احتجاج سے متعلق شواہد محفوظ رکھنے کی ہدایت دی تھی۔ سپریم کورٹ نے کہا کہ ایچ پی ای سی تحقیقات کے دوران معاملات کا مسلسل اور وقتاً فوقتاً جائزہ لے گی اور اپنی عبوری رپورٹیں عدالت میں پیش کرے گی، تاکہ ضرورت پڑنے پر سپریم کورٹ مناسب اقدامات اور ہدایات جاری کرسکے۔ عدالت نے واضح کیا کہ کمیٹی کی تشکیل پولیس یا سکیورٹی اداروں کو اپنے ایسے اہلکاروں کے خلاف انتظامی یا محکمانہ کارروائی سے نہیں روکے گی جو تحقیقات میں ضابطۂ اخلاق کی خلاف ورزی کے مرتکب پائے جائیں۔
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سپریم کورٹ نے تازہ معاملات میں نوٹس جاری کرتے ہوئے انہیں 10 ستمبر 2026 کو سماعت کے لیے مقرر کیا ہے۔ اس طرح اعلیٰ عدالت کی جانب سے تشکیل دی گئی پانچ رکنی کمیٹی اب جنتر منتر اور متعلقہ احتجاجی واقعات میں طاقت کے مبینہ غیر متناسب استعمال، مظاہرین اور پولیس اہلکاروں کو پہنچنے والے نقصان، خواتین مظاہرین سے متعلق سنگین الزامات، نگرانی، گرفتاری کے طریقہ کار اور احتجاج کے آئینی حق سے متعلق وسیع تر سوالات کا جائزہ لے گی۔