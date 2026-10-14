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سی جے پی لیڈران سوربھ اور رانکا پانچ روزہ عدالتی حراست میں، دیپکے کا سوال، 'کیا جنتر منتر پر ترنگا لہرانا غلطی ہے؟'

واضح رہے کہ دہلی پولیس نے جنتر منتر پر مبینہ غیر قانونی داخلے پر سی جے پی رہنماؤں کے خلاف کیس درج کر لیا ہے۔

Police detain CJP leader Saurav Das and other workers at Jantar Mantar in New Delhi on Tuesday
پولیس نے منگل کے روز نئی دہلی کے جنتر منتر پر سی جے پی رہنماؤں کو حراست میں لیتے ہوئے (PTI)
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By ETV Bharat Urdu Team

Published : October 14, 2026 at 9:15 AM IST

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نئی دہلی: جنتر منتر پر غیر مجاز داخلے کے الزام میں کاکروچ جنتا پارٹی (سی جے پی) کے رہنماؤں سوربھ داس اور آشوتوش رانکا کو پانچ دن کی عدالتی حراست میں بھیج دیا گیا۔ واضح رہے کہ جنتر منتر پر احتجاج سے جڑے معاملے میں کاکروچ جنتا پارٹی کے تین ارکان سوربھ داس، آشوتوش رانکا اور اجنکیا شندے کو صبح مجسٹریٹ کے سامنے پیش کیا گیا، جس کے بعد یہ فیصلہ لیا گیا۔

سی جے پی کے سوربھ داس، آشوتوش رانکا اور اجنکیا شندے کی طرف سے پیش ہونے والے وکیل ابھشٹ ہیلا نے کہا کہ "پولیس کے اس شبہے کی بنیاد پر کہ وہ کوئی جرم کر سکتے ہیں، انہیں پانچ دن کی عدالتی حراست میں بھیج دیا گیا ہے... پولیس نے عدالت میں جھوٹ بولا کہ انہوں نے لوگوں کو وہاں آنے کے لیے کہا تھا۔ انہوں نے ایسا کوئی اعلان نہیں کیا تھا۔ انہوں نے بانڈ کی خلاف ورزی نہیں کی ہے... کناڈ پلیس والی الگ شکایت کا یہاں غلط استعمال کیا گیا ہے، اور انہیں پانچ دن کی عدالتی حراست میں بھیج دیا گیا ہے..."

ابھیجیت دپکے کا مودی حکومت پر نشانہ

دپکے نے ایکس پر پوسٹ کرتے ہوئے لکھا کہ "آشوتوش اور سوربھ کو پانچ دن کی عدالتی حراست میں بھیج دیا گیا ہے۔ ان کی غلطی؟ جنتر منتر پر ترنگا لہرانا۔ نریندر مودی ہمت دکھاؤ، اگر آپ اختلاف رائے کو کچلنے پر اتنے ہی بضد ہیں، تو ان بزدلانہ ہتھکنڈوں کے پیچھے چھپنے کے بجائے باضابطہ طور پر ایمرجنسی نافذ کرنے کا حوصلہ دکھائیں۔"

واضح رہے کہ سی جے پی کی لیگل ہیڈ رتنا سنگھ نے بدھ کی صبح سوشل میڈیا پلیٹ فارم 'ایکس' پر پوسٹ کے ذریعے اپنے رہنماؤں کے آج مجسٹریٹ کے سامنے پیش ہونے کی جانکاری دی تھی۔

انہوں نے بتایا کہ تینوں کو مندر مارگ تھانے میں سب ڈویژنل ایگزیکٹو مجسٹریٹ کے سامنے پیش کیا جا سکتا ہے۔ تنظیم نے خدشہ ظاہر کیا ہے کہ مجسٹریٹ کے سامنے پیشی کے بعد تینوں کو عدالتی حراست میں تہاڑ جیل بھیجا جا سکتا ہے۔ یہ معاملہ جنتر منتر پر احتجاج کے دوران مبینہ طور پر غیر مجاز طریقے سے داخل ہونے سے متعلق ہے۔ سی جے پی کی جانب سے شیئر کی گئی جانکاری کے مطابق، دہلی پولیس نے سوربھ داس، آشوتوش رانکا، اجنکیا شندے اور دیگر افراد کے خلاف معاملہ درج کیا ہے۔ تنظیم نے حراست، پولیس کارروائی اور آگے کے قانونی عمل کے حوالے سے سوشل میڈیا پر مسلسل اپڈیٹس شیئر کی ہیں۔

جنتر منتر پر داخلے کو لے کر کیس درج


سی جے پی کے مطابق، دہلی پولیس نے احتجاج سے متعلقہ واقعات کے سلسلے میں معاملہ درج کیا ہے۔ الزام ہے کہ ارکان جنتر منتر پر غیر مجاز طریقے سے داخل ہوئے۔ تنظیم کی جانب سے دی گئی جانکاری میں تجاوزات، بانڈ کی شرائط کی خلاف ورزی اور سرکاری افسر کے کام میں رکاوٹ ڈالنے جیسے الزامات کا بھی ذکر کیا گیا ہے۔ تاہم، ان الزامات اور معاملے کی قانونی حیثیت کے حوالے سے پولیس کا موقف سامنے آنا ابھی باقی ہے۔

صبح سویرے تین بجے سنسد مارگ تھانے لائے جانے کا دعویٰ


سی جے پی کی جانب سے 'ایکس' پر شیئر کی گئی پوسٹ کے مطابق، سوربھ داس، آشوتوش رانکا اور اجنکیا شندے کو بدھ کے روز صبح سویرے تقریباً تین بجے ایک نجی وین کے ذریعے سنسد مارگ تھانے لایا گیا۔ اس کے بعد انہیں مجسٹریٹ کے سامنے پیش کیا گیا۔ اس سےقبل تنظیم نے بتایا کہ حراست سے متعلق 24 گھنٹے کی وقت کی حد جلد ہی ختم ہونے والی ہے۔ سی جے پی کی لیگل ہیڈ رتنا سنگھ نے صبح 5:38 بجے کی اپڈیٹ میں بتایا کہ تینوں کو اگلے ایک گھنٹے کے اندر مندر مارگ پولیس اسٹیشن میں سب ڈویژنل ایگزیکٹو مجسٹریٹ کے سامنے پیش کیے جانے کا امکان ہے۔

وکیلوں سے ملاقات کی اجازت نہ دینے کا الزام


سی جے پی نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ دیر رات تک تینوں ارکان کو اپنے وکیلوں سے ملنے نہیں دیا گیا۔ تنظیم نے اس سلسلے میں سوشل میڈیا پر جانکاری شیئر کرتے ہوئے حراست کے دوران قانونی امداد فراہم کرنے کے حوالے سے سوالات اٹھائے ہیں۔ تاہم، اس الزام پر دہلی پولیس کا موقف سامنے نہیں آیا ہے۔

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TAGGED:

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سی جے پی لیڈران عدالتی حراست میں
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