سی جے پی لیڈران سوربھ اور رانکا پانچ روزہ عدالتی حراست میں، دیپکے کا سوال، 'کیا جنتر منتر پر ترنگا لہرانا غلطی ہے؟'
واضح رہے کہ دہلی پولیس نے جنتر منتر پر مبینہ غیر قانونی داخلے پر سی جے پی رہنماؤں کے خلاف کیس درج کر لیا ہے۔
Published : October 14, 2026 at 9:15 AM IST
نئی دہلی: جنتر منتر پر غیر مجاز داخلے کے الزام میں کاکروچ جنتا پارٹی (سی جے پی) کے رہنماؤں سوربھ داس اور آشوتوش رانکا کو پانچ دن کی عدالتی حراست میں بھیج دیا گیا۔ واضح رہے کہ جنتر منتر پر احتجاج سے جڑے معاملے میں کاکروچ جنتا پارٹی کے تین ارکان سوربھ داس، آشوتوش رانکا اور اجنکیا شندے کو صبح مجسٹریٹ کے سامنے پیش کیا گیا، جس کے بعد یہ فیصلہ لیا گیا۔
#WATCH दिल्ली: CJP के सौरव दास, आशुतोष रंका और अजिंक्य शिंदे की ओर से पेश वकील अभिष्ट हेला ने कहा, "पुलिस के इस अंदाज़े के आधार पर कि वे कोई अपराध कर सकते हैं, उन्हें 5 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है... पुलिस ने कोर्ट में झूठ बोला कि उन्होंने लोगों को वहां आने के लिए कहा था। उन्होंने ऐसा कोई आह्वान नहीं किया था। उन्होंने बॉन्ड का उल्लंघन नहीं किया है... कनॉट प्लेस वाली अलग शिकायत का यहां गलत इस्तेमाल किया गया है, और उन्हें 5 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है..."— ANI_HindiNews (@AHindinews) October 14, 2026
سی جے پی کے سوربھ داس، آشوتوش رانکا اور اجنکیا شندے کی طرف سے پیش ہونے والے وکیل ابھشٹ ہیلا نے کہا کہ "پولیس کے اس شبہے کی بنیاد پر کہ وہ کوئی جرم کر سکتے ہیں، انہیں پانچ دن کی عدالتی حراست میں بھیج دیا گیا ہے... پولیس نے عدالت میں جھوٹ بولا کہ انہوں نے لوگوں کو وہاں آنے کے لیے کہا تھا۔ انہوں نے ایسا کوئی اعلان نہیں کیا تھا۔ انہوں نے بانڈ کی خلاف ورزی نہیں کی ہے... کناڈ پلیس والی الگ شکایت کا یہاں غلط استعمال کیا گیا ہے، اور انہیں پانچ دن کی عدالتی حراست میں بھیج دیا گیا ہے..."
ابھیجیت دپکے کا مودی حکومت پر نشانہ
دپکے نے ایکس پر پوسٹ کرتے ہوئے لکھا کہ "آشوتوش اور سوربھ کو پانچ دن کی عدالتی حراست میں بھیج دیا گیا ہے۔ ان کی غلطی؟ جنتر منتر پر ترنگا لہرانا۔ نریندر مودی ہمت دکھاؤ، اگر آپ اختلاف رائے کو کچلنے پر اتنے ہی بضد ہیں، تو ان بزدلانہ ہتھکنڈوں کے پیچھے چھپنے کے بجائے باضابطہ طور پر ایمرجنسی نافذ کرنے کا حوصلہ دکھائیں۔"
Ashu and Saurav have been sent to 5 days judicial custody. Their fault? Unfurling tricolour at Jantar Mantar. Show some guts, @narendramodi. If you’re so determined to crush dissent, have the courage to officially declare an Emergency instead of hiding behind these cowardly tactics.— Abhijeet Dipke (@abhijeet_dipke) October 14, 2026
واضح رہے کہ سی جے پی کی لیگل ہیڈ رتنا سنگھ نے بدھ کی صبح سوشل میڈیا پلیٹ فارم 'ایکس' پر پوسٹ کے ذریعے اپنے رہنماؤں کے آج مجسٹریٹ کے سامنے پیش ہونے کی جانکاری دی تھی۔
انہوں نے بتایا کہ تینوں کو مندر مارگ تھانے میں سب ڈویژنل ایگزیکٹو مجسٹریٹ کے سامنے پیش کیا جا سکتا ہے۔ تنظیم نے خدشہ ظاہر کیا ہے کہ مجسٹریٹ کے سامنے پیشی کے بعد تینوں کو عدالتی حراست میں تہاڑ جیل بھیجا جا سکتا ہے۔ یہ معاملہ جنتر منتر پر احتجاج کے دوران مبینہ طور پر غیر مجاز طریقے سے داخل ہونے سے متعلق ہے۔ سی جے پی کی جانب سے شیئر کی گئی جانکاری کے مطابق، دہلی پولیس نے سوربھ داس، آشوتوش رانکا، اجنکیا شندے اور دیگر افراد کے خلاف معاملہ درج کیا ہے۔ تنظیم نے حراست، پولیس کارروائی اور آگے کے قانونی عمل کے حوالے سے سوشل میڈیا پر مسلسل اپڈیٹس شیئر کی ہیں۔
#BREAKING: Delhi Police arrests Saurav Das, Ashutosh Ranka, and Ajinkya Shinde at Parliament Street Police Station in today’s Jantar Mantar case. Trespass, bond violation, obstruction of public official’s duty, etc. They’ll be produced before the SCM Court in the morning. A possibility of Judicial Custody (JC) in the Tihar Jail is possible. They were not allowed to meet their lawyers till late at night. They were brought to Parliament Street PS at 3 AM in a private van. Despite these illegal actions, their spirits are high. @Cockroachisback— Ratna Singh (@whattalawyer) October 13, 2026
جنتر منتر پر داخلے کو لے کر کیس درج
سی جے پی کے مطابق، دہلی پولیس نے احتجاج سے متعلقہ واقعات کے سلسلے میں معاملہ درج کیا ہے۔ الزام ہے کہ ارکان جنتر منتر پر غیر مجاز طریقے سے داخل ہوئے۔ تنظیم کی جانب سے دی گئی جانکاری میں تجاوزات، بانڈ کی شرائط کی خلاف ورزی اور سرکاری افسر کے کام میں رکاوٹ ڈالنے جیسے الزامات کا بھی ذکر کیا گیا ہے۔ تاہم، ان الزامات اور معاملے کی قانونی حیثیت کے حوالے سے پولیس کا موقف سامنے آنا ابھی باقی ہے۔
صبح سویرے تین بجے سنسد مارگ تھانے لائے جانے کا دعویٰ
سی جے پی کی جانب سے 'ایکس' پر شیئر کی گئی پوسٹ کے مطابق، سوربھ داس، آشوتوش رانکا اور اجنکیا شندے کو بدھ کے روز صبح سویرے تقریباً تین بجے ایک نجی وین کے ذریعے سنسد مارگ تھانے لایا گیا۔ اس کے بعد انہیں مجسٹریٹ کے سامنے پیش کیا گیا۔ اس سےقبل تنظیم نے بتایا کہ حراست سے متعلق 24 گھنٹے کی وقت کی حد جلد ہی ختم ہونے والی ہے۔ سی جے پی کی لیگل ہیڈ رتنا سنگھ نے صبح 5:38 بجے کی اپڈیٹ میں بتایا کہ تینوں کو اگلے ایک گھنٹے کے اندر مندر مارگ پولیس اسٹیشن میں سب ڈویژنل ایگزیکٹو مجسٹریٹ کے سامنے پیش کیے جانے کا امکان ہے۔
Update at 5:38 AM - Just been informed that Saurav, Ashutosh, and Ajinkya are likely to be produced before the SEM at Mandir Marg Police Station within one hour. FYI, 24 hours timeline will end soon. @Cockroachisback— Ratna Singh (@whattalawyer) October 14, 2026
وکیلوں سے ملاقات کی اجازت نہ دینے کا الزام
سی جے پی نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ دیر رات تک تینوں ارکان کو اپنے وکیلوں سے ملنے نہیں دیا گیا۔ تنظیم نے اس سلسلے میں سوشل میڈیا پر جانکاری شیئر کرتے ہوئے حراست کے دوران قانونی امداد فراہم کرنے کے حوالے سے سوالات اٹھائے ہیں۔ تاہم، اس الزام پر دہلی پولیس کا موقف سامنے نہیں آیا ہے۔
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