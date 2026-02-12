وندے ماترم پر حکومت کا حکم غیر آئینی، یکطرفہ اور منمانی، جمعیت اور پرسنل لاء بورڈ کا حکم واپس لینے کا مطالبہ
مرکز نے تمام سرکاری پروگراموں، اسکولوں، کالجوں اورتقاریب میں وندے ماترم کے چھ بند کو لازمی طور پر گائے جانے کا حکم صادر کیا ہے۔
نئی دہلی: ممتاز مسلم تنظیم جمعیۃ علماء ہند نے جمعرات کو مرکز کی اس ہدایت کو "یکطرفہ" اور "منمانی" قرار دیا جس میں سرکاری تقریبات میں قومی گیت وندے ماترم کے تمام چھ بند گائے جانے کو لازمی قرار دیا گیا ہے۔جمعیت نے الزام لگایا کہ یہ مذہب کی آزادی پر ایک "صریح حملہ" ہے۔
جمعیت کے صدر مولانا ارشد مدنی نے کہا کہ مسلمان کسی کو وندے ماترم گیت کو گانے یا بجانے سے نہیں روکتے ہیں لیکن گانے کی کچھ بند ایسے عقائد پر مبنی ہیں جو وطن کو دیوتا کے طور پر پیش کرتے ہیں، جو توحید پرست مذاہب کے بنیادی عقیدے سے متصادم ہیں۔
The Central Government’s unilateral and coercive decision to make “Vande Mataram” the national song and to mandate all its stanzas in all government programmes, schools, colleges, and functions is not only a blatant attack on the freedom of religion guaranteed by the Constitution…— Arshad Madani (@ArshadMadani007) February 12, 2026
مولانا ارشد مدنی نے ایکس پر ایک پوسٹ میں کہا کہ، تمام سرکاری پروگراموں، اسکولوں، کالجوں اور تقاریب میں وندے ماترم کے تمام بند کو لازمی طور پر گائے جانے کا مرکزی حکومت کا "یکطرفہ اور زبردستی فیصلہ" نہ صرف "آئین ہند کی طرف سے ضمانت دی گئی مذہب کی آزادی پر ایک کھلا حملہ ہے بلکہ اقلیتوں کے آئینی حقوق کو کم کرنے کی ایک منظم کوشش بھی ہے۔"
انہوں نے دعویٰ کیا کہ چونکہ ایک مسلمان صرف ایک اللہ کی عبادت کرتا ہے اس لیے اسے یہ گیت گانے پر مجبور کرنا آئین کے آرٹیکل 25 اور سپریم کورٹ کے متعدد فیصلوں کی صریح خلاف ورزی ہے۔
مدنی نے کہا کہ اس گیت کو لازمی قرار دینا اور اسے شہریوں پر مسلط کرنے کی کوشش حب الوطنی کا اظہار نہیں ہے، بلکہ یہ انتخابی سیاست، فرقہ وارانہ ایجنڈا، اور بنیادی مسائل سے عوام کی توجہ ہٹانے کی دانستہ کوشش کی عکاسی کرتا ہے۔
جمعیت کے صدر نے مزید کہا، "ملک سے محبت کا حقیقی پیمانہ نعروں میں نہیں بلکہ کردار اور قربانی میں ہے۔ جس کی روشن مثالیں مسلمانوں اور جمعیۃ علماء ہند کی تاریخی جدوجہد میں نمایاں طور پر دیکھی جا سکتی ہیں۔ اس طرح کے فیصلے ملک کے امن، اتحاد اور جمہوری اقدار کو کمزور کرتے ہیں اور آئین کی روح کو مجروح کرتے ہیں۔"
انہوں نے دعویٰ کیا کہ وندے ماترم کو لازمی قرار دینا آئین، مذہبی آزادی اور جمہوری اصولوں پر صریح حملہ ہے۔
The central government’s notification making it mandatory to recite all verses of “Vande Mataram” in schools and official functions is unconstitutional, against religious freedom, secular values, and contrary to the Supreme Court’s Judgment. The song contains references to the… pic.twitter.com/NTNFRdWU6P— All India Muslim Personal Law Board (@AIMPLB_Official) February 12, 2026
مسلم پرسنل لاء بورڈ نے حکم واپس لینے کا مطالبہ کیا:
آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ نے جمعرات کو مرکز کے قومی گیت وندے ماترم کے تمام چھ بندوں کو گانے کے حکم کو "غیر آئینی" قرار دیا اور کہا کہ اگر حکومت اس حکم کو واپس نہیں لیتی ہے تو وہ عدالت سے رجوع کرے گا۔
آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ (اے آئی ایم پی ایل بی) نے مرکزی حکومت کے حکم پر سخت اعتراض کیا اور اس فیصلے کو "غیر آئینی اور مذہبی آزادی کے منافی" قرار دیا۔
ایک پریس بیان میں بورڈ کے جنرل سیکرٹری مولانا محمد فضل الرحیم مجددی نے حکومت کے اس فیصلے کی شدید مخالفت کا اظہار کرتے ہوئے اسے غیر آئینی، مذہبی آزادی اور سیکولر اقدار کے خلاف، سپریم کورٹ کے فیصلے کے منافی اور مسلمانوں کے مذہبی عقائد سے براہ راست متصادم قرار دیا۔
انہوں نے کہا کہ اس لیے یہ فیصلہ مسلمانوں کے لیے مکمل طور پر ناقابل قبول ہے۔
مجددی نے نشاندہی کی کہ دستور ساز اسمبلی میں رابندر ناتھ ٹیگور کے مشورے اور غور و خوض کے بعد اس بات پر اتفاق ہوا تھا کہ وندے ماترم کے صرف پہلے دو بند ہی استعمال کیے جائیں گے۔
انہوں نے کہا کہ ایک سیکولر حکومت ایک عقیدے کے عقائد یا تعلیمات کو زبردستی دوسرے مذاہب کے پیروکاروں پر مسلط نہیں کر سکتی۔
اے آئی ایم پی ایل بی کے جنرل سکریٹری نے کہا کہ یہ گانا بنگال کے تناظر میں لکھا گیا ہے اور اس میں درگا اور دیگر دیوتاؤں کی پوجا کے حوالے ہیں۔
انہوں نے کہا کہ مغربی بنگال کے انتخابات سے قبل مرکز کے اس فیصلے کو نافذ کرنے کے پیچھے جو بھی سیاسی تحفظات تھے، مسلمان اسے قبول نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ ان کے عقیدے سے براہ راست متصادم ہے۔
مجددی نے کہا، "ایک مسلمان صرف ایک خدا، اللہ کی عبادت کرتا ہے، بغیر کسی شریک کے، اور اسلام خدا کے ساتھ کسی بھی قسم کے شریک کی اجازت نہیں دیتا۔"
انہوں نے مزید کہا کہ ہندوستانی عدالتوں نے یہ بھی قرار دیا ہے کہ دیگر بند سیکولر اقدار سے متصادم ہیں اور ان کے گانے کو محدود کر دیا ہے۔ لہذا بورڈ مرکزی حکومت سے مطالبہ کرتا ہے کہ وہ فوری طور پر نوٹیفکیشن واپس لے۔ بصورت دیگر، بورڈ اسے عدالت میں چیلنج کرے گا۔
کیا ہے پورا معاملہ:
28 جنوری کو ایک حکم میں، وزارت داخلہ نے قومی گیت گانے کے لیے پروٹوکول کا پہلا سیٹ دیا، جس میں ہدایت کی گئی کہ اس کے چھ بند، جن کا دورانیہ 3 منٹ 10 سیکنڈ ہوگا، صدر کی آمد، ترنگا لہرانے، اور گورنروں کی تقاریر جیسے سرکاری تقاریب میں گایا جائے گا۔
حکم نامے میں کہا گیا ہے کہ جب قومی گیت اور قومی ترانہ گایا یا چلایا جائے گا تو پہلے قومی ترانہ گایا جائے گا۔
اس نے کہا کہ جس اسمبلی میں قومی گانا گایا جائے گا اعزاز میں کھڑا ہونا ہوگا۔ اسکولوں میں بھی قومی گیت گانے کو ضروری قرار دیا گیا ہے۔
